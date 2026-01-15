Καταγγελία για εκμετάλλευση εργαζομένων σε εργοστάσιο που παρασκευάζουν Labubu

Οργανισμός προάσπισης εργασιακών δικαιωμάτων καταγγέλλει σοβαρές παραβιάσεις σε κινεζικό εργοστάσιο που κατασκευάζει τις δημοφιλείς κούκλες Labubu, οι οποίες έχουν γίνει παγκόσμιο viral τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με έκθεση της China Labor Watch (CLW), ένας από τους βασικούς προμηθευτές της Pop Mart φέρεται να υποχρέωνε εργαζομένους σε υπερβολικές υπερωρίες, να υπογράφουν κενές ή ελλιπείς συμβάσεις και να εργάζονται χωρίς να λαμβάνουν πληρωμένη άδεια.

Οι Labubu -τα τριχωτά, ξωτικοειδή παιχνίδια με τα χαρακτηριστικά «κοφτερά» δόντια- έχουν εκτοξευθεί σε δημοτικότητα, κυρίως μέσω της πώλησής τους σε «blind boxes», όπου ο αγοραστής δεν γνωρίζει ποιο σχέδιο θα βρει μέχρι να ανοίξει τη συσκευασία.

Labubu: Διερευνώνται καταγγελίες για εργασιακή εκμετάλλευση

Η Pop Mart δήλωσε στο BBC ότι διερευνά τις καταγγελίες, σημειώνοντας πως λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα ευρήματα της έκθεσης και ότι θα απαιτήσει «αποφασιστικά» από τους συνεργαζόμενους κατασκευαστές να διορθώσουν τυχόν παρατυπίες, εφόσον αυτές επιβεβαιωθούν. Παράλληλα, υποστήριξε ότι πραγματοποιεί τακτικούς ελέγχους στους προμηθευτές της, συμπεριλαμβανομένων ετήσιων ανεξάρτητων ελέγχων από διεθνώς αναγνωρισμένους επιθεωρητές.

Η China Labor Watch αναφέρει ότι η έρευνα επικεντρώθηκε στη Shunjia Toys Co Ltd, εργοστάσιο στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ της νότιας Κίνας. Το BBC δεν κατάφερε να επικοινωνήσει με την εταιρεία για σχόλιο. Σύμφωνα με την έκθεση, οι ερευνητές της CLW πραγματοποίησαν 51 δια ζώσης συνεντεύξεις με εργαζομένους του εργοστασίου, εξετάζοντας θέματα πρόσληψης, συμβάσεων και συνθηκών εργασίας. Η μονάδα χαρακτηρίζεται ως «κομβική εγκατάσταση παραγωγής» για τα προϊόντα της Pop Mart και φέρεται να απασχολεί πάνω από 4.500 εργαζόμενους.

Labubu: Τα προβλήματα που εντοπίστηκαν στο εργοστάσιο

Μεταξύ των προβλημάτων που εντοπίστηκαν περιλαμβάνονται -όπως αναφέρεται- παράνομες υπερωρίες, ασαφείς συμβατικές πρακτικές, καθώς και ελλιπής εκπαίδευση και μέτρα ασφάλειας. Αν και δεν διαπιστώθηκε παιδική εργασία, η έκθεση σημειώνει ότι απασχολήθηκαν εργαζόμενοι ηλικίας 16 ετών, υπό τις ίδιες συνθήκες με ενήλικες, χωρίς την ειδική μέριμνα που προβλέπει η κινεζική νομοθεσία.

Η οργάνωση καλεί την Pop Mart να αναλάβει «άμεση δράση» για την αντιμετώπιση των ζητημάτων στην εφοδιαστική της αλυσίδα, ζητώντας αποζημίωση των θιγόμενων εργαζομένων και πλήρη συμμόρφωση με την κινεζική εργατική νομοθεσία και τα διεθνή εργασιακά πρότυπα.

Όπως επισημαίνει η CLW, εργοστάσια αυτού του τύπου -γνωστά ως OEM (original equipment manufacturers)- λειτουργούν βάσει τιμών και χρονοδιαγραμμάτων που θέτουν οι πελάτες τους. «Ως αποτέλεσμα, οι εργασιακές συνθήκες στις εγκαταστάσεις OEM διαμορφώνονται σε μεγάλο βαθμό από τις πρακτικές ανάθεσης των brands», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Με πληροφορίες από BBC