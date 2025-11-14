Καταδίκη 13 μηνών για τον άνδρα που άρπαξε διάσημο έργο του Banksy από γκαλερί

Σε ποινή φυλάκισης 13 μηνών καταδικάστηκε ο 49χρονος Λάρι Φρέιζερ από το ανατολικό Λονδίνο για την κλοπή του διάσημου έργου του Banksy Girl With Balloon από γκαλερί στο κέντρο της πόλης.

Ο Φρέιζερ είχε δηλώσει ένοχος στο δικαστήριο Kingston Crown Court τον Οκτώβριο, παραδεχόμενος διάρρηξη σε μη κατοικημένο χώρο.

Η κλοπή σημειώθηκε λίγο πριν τις 11 το βράδυ της 8ης Σεπτεμβρίου 2023. Ο Φρέιζερ χρησιμοποίησε σφυρί για να σπάσει τη γυάλινη πόρτα της Grove Gallery στη New Cavendish Street και άρπαξε το έργο αξίας 270.000 λιρών. Το φόρτωσε σε βαν και διέφυγε, πιστεύοντας ότι είχε καλύψει τα ίχνη του. Ωστόσο, η ειδική ομάδα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, Flying Squad, τον ταυτοποίησε γρήγορα από κάμερες ασφαλείας και τον εντόπισε λίγους δρόμους πιο πέρα.

Φωτ: London Metropolitan Police

Μέσα σε τρεις ημέρες, οι αρχές έκαναν έρευνα σε σπίτι στην περιοχή Isle of Dogs, εντόπισαν το έργο και το επέστρεψαν στη γκαλερί, κάτι που η αστυνομία περιέγραψε ως «αστραπιαία» εξέλιξη.

Στο δικαστήριο, ο Φρέιζερ ισχυρίστηκε ότι προχώρησε στη διάρρηξη επειδή του ασκούνταν πίεση να εξοφλήσει χρήματα που χρωστούσε από υπόθεση ναρκωτικών. Υποστήριξε ότι δεν ήξερε ποιο έργο θα έκλεβε ούτε πόσο άξιζε. Ο συνήγορός του ανέφερε επίσης ότι ο 49χρονος ζει με τη μητέρα του, την οποία φροντίζει, και ότι είχε καταφέρει να απεξαρτηθεί μετά την τελευταία φυλάκισή του.

Φωτ: London Metropolitan Police

Η δικαστής Αν Μπράουν δεν πείστηκε από τα επιχειρήματα αυτά και αρνήθηκε να επιβάλει αναστολή. «Ήταν μια θρασύτατη και σοβαρή διάρρηξη», είπε. «Ακόμη κι αν δεν γνωρίζατε την ακριβή αξία του έργου, γνωρίζατε ότι ήταν ιδιαίτερα πολύτιμο». Ο Φρέιζερ είχε τεθεί σε ηλεκτρονική κατ’ οίκον επιτήρηση μετά τη σύλληψή του, ενόσω περίμενε τη δίκη. Επειδή ο χρόνος αυτός υπολογίζεται στην τελική ποινή, είναι πιθανό να αποφυλακιστεί σύντομα.

Ο επικεφαλής της έρευνας, επιθεωρητής Σκοτ Μέιδερ, δήλωσε ότι η αστυνομία λειτούργησε με στόχο «να επιστρέψει το έργο στη γκαλερί το συντομότερο δυνατό». «Μας πήρε μόλις τέσσερις ημέρες για να κλείσουμε την υπόθεση», ανέφερε.

Φωτ: London Metropolitan Police

Το Girl With Balloon, έργο του 2004, ήταν μέρος συλλογής αξίας 1,5 εκατομμυρίου λιρών, η οποία περιλάμβανε 13 κομμάτια του Banksy. Ο διαχειριστής της γκαλερί, Λίντορ Μεμετάι, περιέγραψε την ανάκτηση του έργου ως «απίστευτη ανακούφιση». «Έφυγε ένα τεράστιο βάρος από πάνω μου», είπε.

Με πληροφορίες από Sky News