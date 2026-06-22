Καταδικάστηκε σε 24 χρόνια φυλάκισης το πρώην «δεξί χέρι» του Σάντσεθ για σκάνδαλο διαφθοράς στην πανδημία

Στη φυλακή για 24 χρόνια οδηγείται ο Χοσέ Λουίς Άμπαλος, πρώην υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας και στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ , μετά την καταδίκη του για δωροδοκία και διαφθορά σε συμβάσεις προμήθειας υγειονομικού υλικού κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας έκρινε ένοχο τον Άμπαλος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος, ξέπλυμα χρήματος και άσκηση αθέμιτης επιρροής.

Μαζί του καταδικάστηκε και ο πρώην σύμβουλός του, Κόλντο Γκαρσία, στον οποίο επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 19 ετών.

Οι δύο άνδρες παρακολούθησαν την ανακοίνωση της απόφασης μέσω τηλεδιάσκεψης από τη φυλακή της Μαδρίτης, όπου κρατούνται προσωρινά από τον περασμένο Νοέμβριο.

Ένα σκάνδαλο που πλήττει άμεσα τον Σάντσεθ

Η υπόθεση θεωρείται ιδιαίτερα επιβαρυντική για την κυβέρνηση Σάντσεθ, καθώς ο Άμπαλος υπήρξε επί σειρά ετών ένας από τους στενότερους συνεργάτες του Ισπανού πρωθυπουργού και από τα πιο ισχυρά στελέχη του Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι εμπλεκόμενοι εκμεταλλεύτηκαν τις επείγουσες διαδικασίες προμηθειών που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αποκομίζοντας οικονομικά οφέλη από συμβάσεις για την αγορά υγειονομικού εξοπλισμού, μεταξύ άλλων και προστατευτικών μασκών.

Το δικαστήριο, το οποίο συνεδρίασε με επταμελή σύνθεση, εξέτασε καταθέσεις κρατικών αξιωματούχων, δημοσίων υπαλλήλων, ειδικών πραγματογνωμόνων και αστυνομικών πριν καταλήξει στην ετυμηγορία του.

Στο σκεπτικό της απόφασης οι δικαστές σημειώνουν ότι η σοβαρότητα της υπόθεσης δεν περιορίζεται στο οικονομικό σκέλος, αλλά αγγίζει τον πυρήνα της δημοκρατικής λειτουργίας του κράτους.

«Οι πράξεις αυτές διαβρώνουν τα θεμέλια ενός δημοκρατικού κράτους και μετατρέπουν τη δημόσια εξουσία σε εργαλείο εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην απόφαση.

Νέα πίεση από τις δικαστικές υποθέσεις που αγγίζουν το περιβάλλον του Σάντσεθ

Η καταδίκη του Άμπαλος έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση Σάντσεθ βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλά δικαστικά μέτωπα που αφορούν πρόσωπα του στενού οικογενειακού και πολιτικού του περιβάλλοντος.

Μόλις δύο ημέρες πριν από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, άλλο δικαστήριο έκρινε ότι η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μπεγκόνια Γκόμεθ, θεωρείται ύποπτη φυγής και της επέβαλε να παραδώσει το διαβατήριό της.

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Η Γκόμεθ αναμένει να δικαστεί για υποθέσεις που σχετίζονται με διαφθορά και άσκηση επιρροής. Οι κατηγορίες αφορούν ισχυρισμούς ότι χρησιμοποίησε τη θέση της ως σύζυγος του πρωθυπουργού για να εξασφαλίσει χορηγίες σε πανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα που διηύθυνε, καθώς και ότι αξιοποίησε δημόσιους πόρους για προσωπικές υποθέσεις.

Η ίδια απορρίπτει όλες τις κατηγορίες, ενώ η κυβέρνηση έχει καταγγείλει επανειλημμένα ότι αποτελεί στόχο πολιτικά υποκινούμενων διώξεων.

Ιδιαίτερη αντιπαράθεση έχει προκαλέσει και η απόφαση του δικαστή Χουάν Κάρλος Πεϊνάδο, ο οποίος υποστήριξε ότι μέλη της προσωπικής φρουράς της Γκόμεθ θα μπορούσαν να τη βοηθήσουν να διαφύγει από τη χώρα.

Η θέση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο της Ισπανίας ξεκίνησε πειθαρχική διαδικασία εις βάρος του δικαστή, ενώ η Εθνική Αστυνομία εξέδωσε ασυνήθιστα αυστηρή ανακοίνωση, υπογραμμίζοντας ότι οι αναφορές αυτές θίγουν αδικαιολόγητα την επαγγελματική ακεραιότητα των αστυνομικών που είναι επιφορτισμένοι με την προστασία της συζύγου του πρωθυπουργού.

Υποθέσεις και για τον αδελφό του Σάντσεθ

Παράλληλα, στο εδώλιο βρίσκεται και ο αδελφός του πρωθυπουργού, Νταβίντ Σάντσεθ, ο οποίος κατηγορείται ότι έλαβε θέση εργασίας που δημιουργήθηκε ειδικά για τον ίδιο σε δημοτικό φορέα της πόλης Μπανταχόθ το 2017.

Ο Νταβίντ Σάντσεθ αρνείται οποιαδήποτε παρατυπία, ενώ ο πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι η οικογένειά του έχει βρεθεί στο στόχαστρο μιας οργανωμένης εκστρατείας πολιτικής και προσωπικής στοχοποίησης.

Κοινός παρονομαστής σε αρκετές από τις υποθέσεις είναι η οργάνωση Manos Limpias («Καθαρά Χέρια»), μια συντηρητική ομάδα πίεσης που έχει καταθέσει σειρά προσφυγών κατά προσώπων που συνδέονται με την κυβέρνηση.

Η δράση της έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση στην Ισπανία γύρω από το λεγόμενο «lawfare», δηλαδή τη χρήση δικαστικών διαδικασιών ως εργαλείου πολιτικής αντιπαράθεσης. Επικριτές του φαινομένου υποστηρίζουν ότι το ισπανικό νομικό πλαίσιο επιτρέπει την προώθηση υποθέσεων ακόμη και όταν τα αρχικά στοιχεία θεωρούνται περιορισμένα ή αμφισβητούμενα.

Στην ίδια υπόθεση με τον Άμπαλος καταδικάστηκε επίσης ο επιχειρηματίας Βίκτορ ντε Αλδάμα σε ποινή φυλάκισης τεσσεράμισι ετών. Ωστόσο, η ποινή του ανεστάλη λόγω της συνεργασίας του με τις δικαστικές αρχές κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Με πληροφορίες από Guardian

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