Καταδικασμένη νεοναζίστρια Γερμανίδα τρανς μεταφέρθηκε σε ανδρικές φυλακές

Μία καταδικασμένη νεοναζί τρανς από τη Γερμανία, η οποία εκδόθηκε χθες, Τετάρτη, από την Τσεχία, μεταφέρθηκε τελικά σε ανδρική φυλακή, αφού προηγουμένως είχε οδηγηθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα γυναικών, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

Ο λόγος για τη Μάρλα-Σβένια Λίμπιχ, που έφθασε χθες στη Γερμανία και αρχικά μεταφέρθηκε σε γυναικεία φυλακή της πόλης Κέμνιτς, στο κρατίδιο της Σαξονίας, και αργότερα μέσα στην ημέρα σε ανδρική φυλακή, όπως υπογράμμισε σχετικά το υπουργείο Δικαιοσύνης του κρατιδίου.

Η απόφαση ελήφθη από ειδικούς σε συνεννόηση με τις σωφρονιστικές αρχές και ο υπουργός Δικαιοσύνης του κρατιδίου δεν είχε καμία συμμετοχή στην απόφαση, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ποια είναι η καταδικασμένη νεοναζίστρια Γερμανίδα τρανς

«Είναι καλό που η φυλακή ξεκαθάρισε σύντομα τα πράγματα και δεν σύρθηκε σε θεατρινισμούς», δήλωσε η υπουργός Δικαιοσύνης της Σαξονίας Κοστάντσε Γκάιερτ.

Η 55χρονη Λίμπιχ είναι γνωστή προσωπικότητα της ακροδεξιάς στην ανατολική Γερμανία, εδώ και δεκαετίες. Εξαφανίστηκε τον περασμένο Αύγουστο, αφού δεν εμφανίστηκε σε φυλακή για να εκτίσει ποινή 18 μηνών φυλάκισης που της είχε επιβληθεί για δυσφήμηση και υποκίνηση φυλετικού μίσους.

Τον Απρίλιο συνελήφθη στη δυτική Τσεχία, με βάση ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Οι τσεχικές αρχές απέρριψαν όλα τα αιτήματα της για να αποφύγει την έκδοση.

Στα τέλη του 2024, είχε ξεκινήσει διαδικασία φυλομετάβασης, δηλώνοντας γυναίκα, μετά την τροποποίηση του σχετικού νόμου που διευκόλυνε αυτήν την αλλαγή στα μητρώα. Η ενέργειά της θεωρήθηκε ότι είχε ως στόχο να γελοιοποιήσει τον γερμανικό νόμο περί αυτοπροσδιορισμού που ψηφίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση του καγκελαρίου Όλαφ Σολτς και τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του 2024. Η σημερινή κυβέρνηση του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς έχει ανακοινώσει ότι θα επανεξετάσει τον νόμο αυτόν.

Μάλιστα, το 2022 διατάραξε μια «πορεία υπερηφάνειας» της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ στην πόλη Χάλε, χαρακτηρίζοντας τους συμμετέχοντες «παράσιτα της κοινωνίας», σύμφωνα με ακτιβιστές.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ