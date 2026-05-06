Κας Πατέλ: Το FBI «κρατήθηκε εκτός» της έρευνας για την Νάνσι Γκάθρι τις πρώτες ημέρες

Το FBI αποκλείστηκε από την έρευνα για την υπόθεση της Νάνσι Γκάθρι τις πρώτες τέσσερις ημέρες μετά την εξαφάνιση της μητέρας της παρουσιάστριας της εκπομπής «Today Show», Σαβάνα Γκάθρι, όπως ισχυρίστηκε ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ σε πρόσφατη συνέντευξή του.

«Για τέσσερις ημέρες μας κράτησαν εκτός της έρευνας», δήλωσε ο Πατέλ στο podcast του Σον Χάνιτι σχετικά με την έλλειψη συμμετοχής του FBI στις πρώτες ημέρες της έρευνας για την Γκάθρι. «Οι πρώτες 48 ώρες από την εξαφάνιση οποιουδήποτε ατόμου είναι οι πιο κρίσιμες».

Η Νάνσι Γκάθρι αγνοείται από την 1η Φεβρουαρίου. Οι αρχές της κομητείας Πίμα έχουν δηλώσει πως πιστεύουν ότι απήχθη από το σπίτι της στο Τούσον της Αριζόνα.

Οι δηλώσεις του Κας Πατέλ για την εξαφάνιση της Γκάθρι

Ο Πατέλ επέκρινε επίσης τον Κρις Νάνος της κομητείας Πίμα για την αποστολή δειγμάτων DNA σε ένα ιδιωτικό εργαστήριο στη Φλόριντα που έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με το γραφείο του σερίφη — αντί για το εγκληματολογικό εργαστήριο του FBI στο Κουάντικο της Βιρτζίνια.

«Έχουμε το Κουάντικο, το καλύτερο εργαστήριο στον κόσμο», είπε ο Πατέλ, προσθέτοντας ότι είχε ένα αεροσκάφος «έτοιμο να τα μεταφέρει αμέσως μέσα στη νύχτα».

Πρόσθεσε: «Κατανοώ την απογοήτευση όλων».

Σε δήλωσή του, το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Πίμα ανέφερε ότι είχε λάβει γνώση των δηλώσεων του Πατέλ στη συνέντευξη του podcast, αλλά διευκρίνισε ότι δεν υπήρξε καμία καθυστέρηση στον συντονισμό με το FBI.

«Ο σερίφης Νάνος ανταποκρίθηκε στο περιστατικό τη νύχτα του συμβάντος, παρέχοντας άμεση τοπική ηγεσία και εποπτεία. Ενημερώθηκε επίσης μέλος της ειδικής ομάδας του FBI, το οποίο ήταν παρόν στο σημείο και συνεργάστηκε με το προσωπικό μας. Το FBI ενημερώθηκε αμέσως τόσο από το τμήμα μας όσο και από την οικογένεια Γκάθρι. Αν και ο διευθυντής του FBI δεν βρισκόταν στο σημείο, ο συντονισμός με το FBI ξεκίνησε χωρίς καθυστέρηση», αναφέρει η δήλωση.

Οι αποφάσεις σχετικά με την επεξεργασία των αποδεικτικών στοιχείων «λήφθηκαν επί τόπου με βάση τις επιχειρησιακές ανάγκες», αναφέρεται στη δήλωση του γραφείου του σερίφη.

«Το εργαστήριο που χρησιμοποιεί το Τμήμα Σερίφη της Κομητείας Πίμα και το Εργαστήριο του FBI στο Κουάντικο συνεργάστηκαν στενά από την αρχή και συνεχίζουν να συνεργάζονται στην ανάλυση των αποδεικτικών στοιχείων», αναφέρεται στη δήλωση του γραφείου του σερίφη. «Παραμένουμε προσηλωμένοι σε μια διεξοδική, συντονισμένη και βασισμένη στα γεγονότα έρευνα και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τους ομοσπονδιακούς εταίρους μας καθώς η διαδικασία προχωρά».

Η φωτογραφία υπόπτου την μέρα της εξαφάνισης

Τον περασμένο μήνα, το FBI δήλωσε ότι είχε λάβει ένα δείγμα μαλλιών που συνδέεται με την υπόθεση Γκάθρι, το οποίο είχε συλλεχθεί τον Φεβρουάριο.

«Το FBI ζήτησε αυτό το υλικό πριν από δύο μήνες», ανέφερε ένας αξιωματούχος του FBI σε δήλωση την εποχή εκείνη. «Το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Πίμα το έστειλε σε ένα ιδιωτικό εργαστήριο στη Φλόριντα. Έντεκα εβδομάδες αργότερα, το εν λόγω εργαστήριο έχει πλέον μεταφέρει ένα πρωτότυπο δείγμα μαλλιών στο Εργαστήριο του FBI για εξέταση. Παραμένουμε πλήρως αφοσιωμένοι σε αυτή την έρευνα».

Στη συνέντευξη στο podcast, ο Πατέλ ανέλαβε την ευθύνη για την απόκτηση των πρώτων εικόνων του υπόπτου — ο οποίος καταγράφηκε να παραβιάζει την κάμερα στην μπροστινή πόρτα της Νάνσι Γκάθρι το πρωί της εξαφάνισής της.

«Επικοινώνησα με τη διοίκηση της Google και τους είπα: 'Κοιτάξτε, γνωρίζουμε ότι δεν υπήρχε συνδρομητική υπηρεσία για τη συλλογή όλων των δεδομένων που θα είχαν συλλεχθεί αν υπήρχε τέτοια υπηρεσία. Μπορούμε όμως να έχουμε πρόσβαση στην προσωρινή μνήμη; Μπορούμε να εξετάσουμε τα αρχεία πριν διαγραφούν και να δούμε τι μπορούμε να βρούμε;'», ανέφερε ο Πατέλ.

«Γι' αυτό έχετε αυτή την εικόνα, επειδή το FBI συνεργάστηκε με την Google για να τη δημοσιοποιήσει», είπε.

Με πληροφορίες από ABC News