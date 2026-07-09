Κάρτες βιβλιοθήκης και πλαστά αντίγραφα – Μία περίπλοκη κλοπή κινέζικης λογοτεχνίας του 17ου αιώνα

Ένας άνδρας από την Καλιφόρνια καταδικάστηκε μετά την κλοπή ενός αρχαίου κινεζικού χειρογράφου, στο πλαίσιο ενός περίπλοκου σχεδίου που περιελάμβανε ψεύτικα ονόματα στις κάρτες της βιβλιοθήκης και μια σειρά εξοπλισμού που, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, χρησιμοποίησε για να δημιουργήσει πλαστά αντίγραφα.

Ο Τζέφρι Γινγκ, 39 ετών, ομολόγησε την ενοχή του για την κλοπή σημαντικού έργου τέχνης και καταδικάστηκε σε ποινή ίση με το χρόνο που έχει ήδη εκτίσει, δηλαδή περίπου έναν μήνα στη φυλακή, καθώς και σε ένα έτος κατ’ οίκον περιορισμό.

Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι νοίκιαζε έργα αρχαίας λογοτεχνίας από τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες (UCLA) και επέστρεφε πλαστά αντίγραφα.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι ο Γινγκ ταξίδευε προς και από την Κίνα λίγες ημέρες μετά τις κλοπές.

Η βιβλιοθήκη του UCLA, η οποία διαθέτει μια εκτενή συλλογή σπάνιων βιβλίων και έργων τέχνης, αποκάλυψε τη συνωμοσία αφού διαπιστώθηκε ότι αρκετά έργα που είχαν επιστραφεί πρόσφατα ήταν πλαστά.

Τι εντοπίστηκε στην έρευνα για την κλοπή στη βιβλιοθήκη

Η έρευνα αποκάλυψε ότι τα έγγραφα είχαν ληφθεί χρησιμοποιώντας ψευδώνυμα τα οποία αργότερα αποδείχθηκε ότι ανήκαν στον Γινγκ – Τζέισον Γουάνγκ, Άλαν Φουτζιμόρι και Όστιν Τσεν.

Τα βίντεο από τις κάμερες παρακολούθησης έδειξαν ότι τα έγγραφα που έλειπαν τα είχε δανειστεί το ίδιο πρόσωπο.

Οι αρχές εντόπισαν τον Γινγκ και έκαναν έρευνα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του κοντά στο UCLA, όπου βρήκαν κενά χειρόγραφα και έγγραφα που έμοιαζαν με το στυλ των βιβλίων που είχε δανειστεί. Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι τα αντικείμενα αυτά χρησιμοποιήθηκαν για να «δημιουργηθούν «ψεύτικα» βιβλία που θα επιστρέφονταν στη βιβλιοθήκη αντί των αυθεντικών», σύμφωνα με ένορκη κατάθεση που συνοδεύει τη σύλληψη.

Σύμφωνα με μια ποινική καταγγελία, ο Γινγκ κατηγορείται ότι, μεταξύ Δεκεμβρίου 2024 και Ιουλίου 2025, έκλεψε από το UCLA σπάνια και αρχαία κινεζικά χειρόγραφα αξίας περίπου 216.000 δολαρίων.

Τα χειρόγραφα περιλάμβαναν πολύτιμα κινέζικα έργα που χρονολογούνται από το 1393, καθώς και ένα άλλο που εκδόθηκε το 1575. Το έγγραφο δεν περιγράφει τι συνέβη με αυτά τα έργα, ούτε κατηγορεί τον Γινγκ για τις κλοπές.

Ο Γινγκ ομολόγησε την ενοχή του για μία κατηγορία κλοπής ενός χειρογράφου του 17ου αιώνα που χρονολογείται από τη δυναστεία Qing της Κίνας.

Ο 39χρονος καταδικάστηκε επίσης σε τρία χρόνια επιτήρησης μετά την αποφυλάκιση. Αν και δεν επιβλήθηκε πρόστιμο, η αποζημίωση δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Κατά τη σύλληψη του Γινγκ τον Αύγουστο του 2025, οι αρχές εντόπισαν μια πλαστή ταυτότητα της Καλιφόρνιας στο όνομα του Όστιν Τσεν, καθώς και δύο κάρτες βιβλιοθήκης στα ονόματα των Όστιν Τσεν και Τζέισον Γουάνγκ.

Οι αρχές σημείωσαν ότι μέχρι πρόσφατα το πανεπιστήμιο επέτρεπε στο κοινό να υποβάλλει αίτηση για κάρτα βιβλιοθήκης, η οποία παρείχε πρόσβαση στα σπάνια βιβλία, μέσω διαδικτύου, χωρίς να απαιτείται η επίδειξη οποιουδήποτε είδους επίσημου εγγράφου ταυτότητας.

Με πληροφορίες από BBC