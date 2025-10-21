Κάρλα Μπρούνι: «Κουβαλώ σταυρό πάνω από 10 χρόνια» - Η πρώτη ανάρτηση μετά τη φυλάκιση του Σαρκοζί

Το πρωί της Τρίτης ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, μετέβη στη φυλακή όπου εκτίσει την ποινή της πενταετούς φυλάκισης που του έχει επιβληθεί.

Κρατώντας τη σύζυγό του Κάρλα Μπρούνι από το χέρι και υπό τις επευφημίες των υποστηρικτών που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο φωνάζοντας συνθήματα, ο Νικολά Σαρκοζί αναχώρησε από το σπίτι του για να πάει στη φυλακή Λα Σαντέ στο Παρίσι.

Σημειώνεται πως πρόκειται για τον πρώτο πρώην ηγέτη χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φυλακίζεται και τον πρώτο Γάλλο ηγέτη που καταλήγει στη φυλακή μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ωστόσο, λίγη ώρα αφότου μπήκε στο αμάξι για να οδηγηθεί στη φυλακή, η σύζυγός του δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα μήνυμα του.

«Την ώρα που ετοιμάζομαι να περάσω τις πύλες της φυλακής, οι σκέψεις μου πηγαίνουν προς όλες τις Γαλλίδες και όλους τους Γάλλους, κάθε κοινωνικής τάξης και κάθε άποψης. Θέλω να τους πω, με τη δύναμη την ακλόνητη που έχω μέσα μου, ότι αυτός που φυλακίζεται σήμερα το πρωί δεν είναι ένας πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι ένας αθώος», αναφέρεται αρχικά στην ανάρτηση της Κάρλα Μπρούνι.

«Θα συνεχίσω να καταγγέλλω αυτό το δικαστικό σκάνδαλο, αυτόν τον σταυρό που κουβαλώ πάνω από 10 χρόνια. Ιδού λοιπόν μια υπόθεση παράνομης χρηματοδότησης χωρίς την παραμικρή χρηματοδότησης. Μια μακροχρόνια δικαστική έρευνα που ξεκίνησε στη βάση ενός εγγράφου του οποίου η πλαστότητα έχει πλέον αποδειχθεί», συνέχισε.

«Δε ζητώ κανένα προνόμιο, καμία χάρη. Δεν είμαι εδώ για να παραπονεθώ, γιατί η φωνή μου ακούγεται. Δεν είμαι άξιος λύπησης, γιατί η γυναίκα μου και τα παιδιά μου είναι στο πλευρό μου, και οι φίλοι μου είναι αναρίθμητοι. Αλλά αυτό το πρωί, νιώθω βαθιά λύπη για τη Γαλλία, που ταπεινώνεται από την έκφραση μιας εκδίκησης που έχει φτάσει το μίσος σε πρωτοφανές επίπεδο. Δεν έχω καμία αμφιβολία, η αλήθεια θα θριαμβεύσει. Όμως το τίμημα που θα πρέπει να πληρωθεί θα είναι συντριπτικό», κατέληξε.