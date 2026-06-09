Καρίμ Χαν: Σε αναστολή ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου

Ο επικεφαλής εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), Καρίμ Χαν, τέθηκε σε αναστολή καθηκόντων μετά την παραπομπή του σε πειθαρχική διαδικασία για καταγγελίες σεξουαλικής ανάρμοστης συμπεριφοράς.

Ο 56χρονος Βρετανός νομικός, Καρίμ Χαν, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας υπόθεσης που απασχολεί το Δικαστήριο εδώ και περισσότερα από δύο χρόνια. Οι καταγγελίες προέρχονται από γυναίκα συνεργάτιδά του και αφορούν περιστατικά που φέρεται να συνέβησαν κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους συνεργασίας. Ο ίδιος αρνείται σταθερά όλες τις κατηγορίες.

Η απόφαση ελήφθη αργά το βράδυ της Δευτέρας από το εποπτικό όργανο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, όπως έκανε γνωστό το Euronews. Το 21μελές προεδρείο της Συνέλευσης των Κρατών-Μελών, του οργάνου που εκπροσωπεί όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο Δικαστήριο, αποφάσισε με ειδική πλειοψηφία να θέσει τον Χαν σε άμεση αναστολή μέχρι να ληφθεί η τελική απόφαση για την υπόθεσή του.

🔴 ICC suspends British prosecutor over claims of sexual misconducthttps://t.co/RZCseB4OjM — The Telegraph (@Telegraph) June 9, 2026

Καρίμ Χαν: Τι αναφέρει ανακοίνωση του ΔΠΔ

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η απόφαση βασίστηκε στο πόρισμα έρευνας που πραγματοποίησε η Υπηρεσία Εσωτερικής Εποπτείας του ΟΗΕ (OIOS), στα αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, στις γνωμοδοτήσεις ειδικής επιτροπής δικαστικών εμπειρογνωμόνων και στις έγγραφες τοποθετήσεις των εμπλεκομένων πλευρών.

Η Συνέλευση των Κρατών-Μελών διευκρίνισε πάντως ότι η αναστολή δεν προδικάζει το τελικό αποτέλεσμα της διαδικασίας για τον Καρίμ Χαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Associated Press, η έρευνα του ΟΗΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία υποστηρίζουν πως ο Καρίμ Χαν είχε «μη συναινετική σεξουαλική επαφή» με τη συνεργάτιδά του τόσο στο γραφείο του όσο και στην ιδιωτική του κατοικία, αλλά και κατά τη διάρκεια επαγγελματικών αποστολών.

Ωστόσο, τριμελής επιτροπή δικαστών που εξέτασε τα ευρήματα έκρινε ότι τα στοιχεία δεν ήταν αρκετά ισχυρά ώστε να θεωρηθεί η υπόθεση πλήρως τεκμηριωμένη, γεγονός που οδήγησε στην επιλογή της πειθαρχικής διαδικασίας αντί κάποιας άμεσης απόφασης.

Ο Χαν είχε ήδη αποσυρθεί προσωρινά από τα καθήκοντά του τον Μάιο του 2025, αναμένοντας τα αποτελέσματα της έρευνας. Η υπόθεση θεωρείται πρωτοφανής για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, καθώς δεν υπήρχε αντίστοιχο προηγούμενο και η Συνέλευση των Κρατών-Μελών χρειάστηκε επανειλημμένα να δημιουργήσει νέους κανονισμούς για να διαχειριστεί την κατάσταση.

Karim Khan est officiellement suspendu par la Cour pénale internationale (CPI). Le procureur général de l’institution a été suspendu lundi en raison d’allégations d’agression sexuelle contre une membre de son équipehttps://t.co/BnUQ7qPaPr — Le Parisien (@le_Parisien) June 9, 2026

Ποιος είναι ο Καρίμ Χαν

Ο Καρίμ Άσαντ Αχμάντ Χαν είναι Βρετανός δικηγόρος με εξειδίκευση στο διεθνές ποινικό δίκαιο. Γεννήθηκε στο Εδιμβούργο το 1970 και προέρχεται από οικογένεια πακιστανικής καταγωγής.

Πριν αναλάβει τη θέση του εισαγγελέα του ΔΠΔ το 2021, είχε διατελέσει εισαγγελέας και συνήγορος υπεράσπισης σε μερικές από τις σημαντικότερες διεθνείς δίκες των τελευταίων δεκαετιών, εκπροσωπώντας υποθέσεις ενώπιον των δικαστηρίων για την πρώην Γιουγκοσλαβία και τη Ρουάντα, καθώς και στο Ειδικό Δικαστήριο για τη Σιέρα Λεόνε.

Το 2021 εξελέγη επικεφαλής εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, διαδεχόμενος τη Φατού Μπενσουντά.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του βρέθηκε στο επίκεντρο σημαντικών διεθνών ερευνών, μεταξύ των οποίων οι υποθέσεις για τα εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή, οι έρευνες για το Σουδάν και το Νταρφούρ, καθώς και η έρευνα για τον πόλεμο στη Γάζα.

Το όνομά του έγινε παγκοσμίως γνωστό τον Μάιο του 2024, όταν ζήτησε την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, του τότε υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ και ηγετικών στελεχών της Χαμάς για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις τόσο από το Ισραήλ όσο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ αργότερα η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος στελεχών του Δικαστηρίου.

Παράλληλα, ο Καρίμ Χαν ηγήθηκε της έρευνας που οδήγησε στην έκδοση εντάλματος σύλληψης για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, με την κατηγορία της παράνομης μεταφοράς παιδιών από κατεχόμενες ουκρανικές περιοχές στη Ρωσία.

Με πληροφορίες από Euronews