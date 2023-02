Κάρι και Έινταν ξανά μαζί: Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ αποκαλύπτει- Τι θα δούμε στο And Just Like That

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ είναι κατενθουσιασμένη που θα συνεργαστεί ξανά με τον «Έινταν» από το Sex & the City, στον νέο κύκλο του And Just Like That.

Κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος από τα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν του And Just Like That..., μίλησε για το reunion με τον Τζον Κόρμπετ για τη σειρά του HBO Max.

«Είναι τόσο ωραία. Τόση χαρά», σχολίασε η 57χρονη ηθοποιός στα εγκαίνια της μπουτίκ της SJP Collection, της δημοφιλούς σειράς παπουτσιών της, στη Νέα Υόρκη. «[Ο Τζον] φέρνει πολλή χαρά. Είναι ένα είδος υπερφυσικά χαρούμενου ανθρώπου και τόσο ενθουσιασμένος που επιστρέφει».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην επιστροφή του χαρακτήρα του Τζον Κόρμπετ - του γοητευτικού ξυλουργού Aidan Shaw, πρώην αρραβωνιαστικού της Carrie Bradshaw - και τι ακριβώς θα σημαίνει αυτό για τους φανς.

«Είναι μια καταπληκτική ιστορία που ο παραγωγός Μάικλ Πάτρικ Κινγκ και οι σεναριογράφοι έχουν σχεδιάσει», δήλωσε η Πάρκερ, η οποία υποδύεται την Carrie, «και νομίζω ότι θα έχει πραγματικά σημασία για το κοινό που νιώθει μεγάλη αγάπη γι' αυτόν».

Σε ερώτηση σχετικά με την παρουσία του Έινταν στη σειρά, δήλωσε: «Δεν μπορώ να πω τίποτα, εκτός από το ότι είναι πραγματικά υπέροχο να βρίσκομαι ξανά στην παρέα του και να έχω μια ιστορία που είναι εξίσου χαρούμενη και διασκεδαστική και οικεία, αλλά και νέα, επειδή έχουν περάσει 10, 15 χρόνια».

Ο Έινταν ήταν ένας από τους πιο έρωτες της Carrie, που σημάδεψαν την ζωή της κι εμφανίστηκε στην τρίτη και τέταρτη σεζόν του Sex & the City, αλλά και για να την βάλει σε πειρασμό στο Sex and the City 2 του 2010, τη δεύτερη κινηματογραφική ταινία.

Τον Σεπτέμβριο, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ επιβεβαίωσε ότι ο 61χρονος ηθοποιός θα συμμετάσχει επίσημα στη δεύτερη σεζόν του And Just Like That, λέγοντας στο Entertainment Tonight: «Δεν μπορώ πλέον να το κρατάω μυστικό».

Οι φανς της σειράς πήραν μια πρώτη γεύση για την τηλεοπτική επανένωση των Carrie και Aidan στο πλατό του And Just Like That τον περασμένο μήνα, όταν κυκλοφόρησαν στον επίσημο λογαριασμό της σειράς στο Instagram φωτογραφίες τους να περπατούν στη Νέας Υόρκη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, κρατημένοι από το χέρι.

Η δεύτερη σεζόν του And Just Like That ξεκίνησε την παραγωγή τον Οκτώβριο του 2022 και η πρεμιέρα της αναμένεται να γίνει κάποια στιγμή το καλοκαίρι του 2023, ενώ η πρώτη σεζόν προβάλλεται ήδη στο HBO Max.