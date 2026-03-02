Καρδινάλιος έφερε το κινητό του στο Κονκλάβιο - Αποκάλυψη για κενά ασφαλείας στο Βατικανό

Ένας καρδινάλιος φέρεται να έφερε κινητό τηλέφωνο μέσα στο άκρως απόρρητο κονκλάβιο που εξέλεξε τον πάπα Λέοντα πέρυσι, σε αυτό που χαρακτηρίζεται ως σοβαρή παραβίαση ασφαλείας, σύμφωνα με νέο βιβλίο.

Το παπικό κονκλάβιο, μια διαδικασία επιλογής 800 ετών που διεξάγεται στην Καπέλα Σιξτίνα στο Βατικανό, θεωρείται μία από τις πιο μυστικές και αυστηρά ελεγχόμενες παραδόσεις στον κόσμο. Οι καρδινάλιοι αποκόπτονται πλήρως από τον έξω κόσμο και παραδίδουν τα κινητά τους για όσο διαρκεί η ψηφοφορία.

Ωστόσο, σύμφωνα με το βιβλίο «The Election of Pope Leo XIV (Η εκλογή του πάπα Λέοντα XIV)», οι διαδικασίες του περασμένου Μαΐου διακόπηκαν, όταν εντοπίστηκε ηλικιωμένος καρδινάλιος με κινητό στην τσέπη του.

Καρδινάλιο: Τι έγινε γνωστό για την περσινή διαδικασία στο Βατικανό

Ο βετεράνος ανταποκριτής του Βατικανού, Τζέραρντ Ο’Κόνελ, που συνέγραψε το βιβλίο μαζί με την Ελιζαμπέτα Πικέ, δήλωσε στην Telegraph: «Ήταν αποπροσανατολισμένος και ταραγμένος. Ήταν το ίδιο έκπληκτος με όλους τους υπόλοιπους».

Το κινητό εντοπίστηκε αφού το προσωπικό υποστήριξης είχε ήδη αποχωρήσει από την Καπέλα Σιξτίνα και λίγο πριν ξεκινήσει ο πρώτος γύρος ψηφοφορίας, μπροστά από την περίφημη τοιχογραφία του Μιχαήλ Αγγέλου, «Η Τελική Κρίση».

Το περιστατικό δεν επηρέασε το τελικό αποτέλεσμα, που οδήγησε στην εκλογή του πρώτου Αμερικανού στην ηγεσία της Καθολικής Εκκλησίας, εξέλιξη που αιφνιδίασε πολλούς αναλυτές.

Ωστόσο, ανέδειξε σημαντικό κενό ασφαλείας, καθώς το Βατικανό υποτίθεται ότι παρεμβάλλει κάθε ηλεκτρονικό σήμα κατά τη διάρκεια του κονκλαβίου.

«Όλοι είδαμε την ταινία Κονκλάβιο. Η πραγματικότητα είναι καλύτερη από τη φαντασία», σχολίασε ο Ο’Κόνελ, αναφερόμενος στην επιτυχημένη κινηματογραφική παραγωγή του 2024 που απεικόνιζε φανταστικό δράμα γύρω από την εκλογή Πάπα. «Στην πραγματική ζωή, κανείς δεν περίμενε κάτι τέτοιο, με όλα τα μέτρα ασφαλείας που είχε λάβει το Βατικανό».

Κονκλάβιο: Διαμαρτυρίες για τις τουαλέτες

Το βιβλίο αποκαλύπτει επίσης ότι, χωρίς κινητά τηλέφωνα για ξυπνητήρια, ορισμένοι καρδινάλιοι άργησαν να ξυπνήσουν στον ξενώνα «Casa Santa Marta», όπου διαμένουν κατά τη διάρκεια του κονκλαβίου.

«Το προσωπικό χρειάστηκε να χτυπήσει τις πόρτες τους την πρώτη ημέρα. Μετά τους έδωσαν ξυπνητήρια», είπε ο Ο’Κόνελ.

Ορισμένοι καρδινάλιοι διαμαρτυρήθηκαν επίσης για τις περιορισμένες τουαλέτες στην Καπέλα Σιξτίνα, γεγονός που τους υποχρέωνε να συνοδεύονται εκτός χώρου κατά τη διάρκεια των μακρών συνεδριάσεων.

«Είναι σαν να επιστρέφεις στο νηπιαγωγείο», φέρεται να είπε ένας καρδινάλιος στους συγγραφείς. «Πρόκειται για ηλικιωμένους ανθρώπους που παρέμεναν εκεί μέσα μέχρι τις 9 το βράδυ», πρόσθεσε ο Ο’Κόνελ, σημειώνοντας ότι στο παρελθόν υπήρχε τουαλέτα στη δεξιά πλευρά του παρεκκλησίου, η οποία όμως αυτή τη φορά παρέμεινε κλειστή.

Με πληροφορίες από The Telegraph