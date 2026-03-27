«Κάντε δωρεές για τον πόλεμο»: Τα δημοσιεύματα για το αίτημα Πούτιν στους ολιγάρχες και η απάντηση

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με δημοσιεύματα, φέρεται να ζήτησε από τους ολιγάρχες να κάνουν δωρεές στον προϋπολογισμό της Ρωσίας σε μια προσπάθεια να σταθεροποιήσει τα οικονομικά της χώρας καθώς μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Οι αναφορές, που επικαλούνται μη κατονομαζόμενες πηγές, δημοσιεύθηκαν από το ανεξάρτητο ρωσικό μέσο ενημέρωσης The Bell και από τους Financial Times έπειτα από κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση που είχε ο Πούτιν με επικεφαλής επιχειρήσεων χθες, Πέμπτη.

Η απάντηση του Κρεμλίνου για τις δωρεές που «ζήτησε» ο Πούτιν

Το Κρεμλίνο αρνήθηκε σήμερα τις αναφορές σύμφωνα με τις οποίες ο Πούτιν ζήτησε από ολιγάρχες να προσφέρουν χρήματα. «Δεν είναι αλήθεια ότι ο Πούτιν υπέβαλε τέτοιο αίτημα», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ωστόσο είπε πως κάποιος που συμμετείχε στη σύσκεψη είπε πως θέλει να κάνει δωρεά ένα «πολύ μεγάλο ποσό χρημάτων» στο κράτος.

Το πρόσωπο αυτό είπε πως οι περισσότεροι επιχειρηματίες που ήταν παρόντες, είχαν ξεκινήσει τη δραστηριότητά τους στα χρόνια του 1990 και ότι η έναρξη των επιχειρήσεών τους συνδέθηκε με το κράτος με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, επομένως πολλοί από αυτούς θεωρούν πως είναι καθήκον τους να συμβάλουν, είπε ο Πεσκόφ.

Δεν κατονόμασε το εν λόγω άτομο.

«Αυτή ήταν εντελώς δική του πρωτοβουλία και όχι του προέδρου Πούτιν. Αν και, βέβαια, ο αρχηγός του κράτους καλωσόρισε μια τέτοια πρωτοβουλία» πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου είπε πως δεν είναι αλήθεια ότι θα χρήματα προορίζονται για τον πόλεμο.

Τι αιτήθηκε ο Πούτιν, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα

Το Bell, που μετέδωσε ρεπορτάζ για τη συνάντηση, ανέφερε ότι ο Πούτιν συζήτησε την στρατιωτική χρηματοδότηση και είπε πως η Ρωσία θα πολεμάει μέχρι να καταλάβει τις περιοχές που απομένουν από την ανατολική περιφέρεια Ντονμπάς της Ουκρανίας που δεν έχουν τεθεί ακόμη υπό τον έλεγχό της.

Το Bell ανέφερε πως ο δισεκατομμυριούχος Σουλεϊμάν Κερίμοφ δεσμεύθηκε στη σύσκεψη να κάνει δωρεά 100 δισ. ρούβλια (1,23 δισ. δολάρια ΗΠΑ).

Το Reuters δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει με τον Κερίμοφ για σχόλια.

Η Ρωσία έχει ελλειμματικό προϋπολογισμό και αντιμετωπίζει οικονομική επιβράδυνση καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία, που εισήλθε στον πέμπτο χρόνο, δεν λέει να τελειώσει. Ωστόσο αναμένεται να εξασφαλίσει απροσδόκητα έσοδα από την εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν πόλεμο εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Πηγές δήλωσαν στο Reuters νωρίτερα αυτόν τον μήνα πως η κυβέρνηση ετοιμάζει ενδεχομένως μείωση 10% σε όλες τις «μη ευαίσθητες» δαπάνες στον φετινό προϋπολογισμό, όμως η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από τη βιωσιμότητα της αύξησης της τιμής του πετρελαίου.

«Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ζήτησε από τους ολιγάρχες να κάνουν δωρεές στον προϋπολογισμό της Ρωσίας σε μια προσπάθεια να σταθεροποιήσει τα οικονομικά της χώρας καθώς προχωρά με την εισβολή του στην Ουκρανία, σύμφωνα με τρία άτομα που γνωρίζουν το θέμα» έγραψαν οι Financial Times.

Τα σχόλια του Ρώσου προέδρου σε μια μεγάλη ομάδα εξέχοντων επιχειρηματιών την Πέμπτη κατέστησαν σαφές ότι είναι πρόθυμος να συνεχίσει τον πόλεμο μέχρι ένα νικηφόρο τέλος, παρά τις αυξανόμενες πιέσεις στον προϋπολογισμό του Κρεμλίνου, αναφέρει το δημοσίευμα στη συνέχεια.

Η Ρωσία θα συνεχίσει να πολεμά, δήλωσε ο Πούτιν, μέχρι να καταλάβει τις υπόλοιπες περιοχές της ανατολικής περιοχής Ντονμπάς της Ουκρανίας που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό της, σύμφωνα με δύο από τα άτομα. Είπε ότι η απόφαση ήταν απαραίτητη επειδή η Ουκρανία αρνήθηκε να αποσυρθεί μονομερώς από το Ντονμπάς κατά τη διάρκεια πρόσφατων γύρων συνομιλιών που μεσολάβησαν από τις ΗΠΑ, πρόσθεσαν τα άτομα.

Ο Ρώσος ηγέτης είχε υποστηρίξει αυτό που θεωρούσε ως συμβιβαστική πρόταση για τη μετατροπή του Ντονμπάς σε «αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη» ή «ειδική οικονομική ζώνη» που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, αλλά εγκατέλειψε την ιδέα αφού η Ουκρανία ξεκαθάρισε ότι η παράδοση της περιοχής ήταν κόκκινη γραμμή, ανέφερε ένα από τα άτομα.

«Το αίτημα του Πούτιν προς τους ολιγάρχες ήταν η τελευταία από αρκετές προσπάθειες να ζητήσει από ρωσικές επιχειρήσεις βοήθεια στη χρηματοδότηση των δαπανών του Κρεμλίνου για την άμυνα. Και είναι η πρώτη φορά που ο Πούτιν ζήτησε ο ίδιος, απευθείας στήριξη από τους μεγιστάνες» σχολίασαν οι Financial Times.

Επίσης, τουλάχιστον δύο από τους επιχειρηματίες δήλωσαν στον Πούτιν ότι θα χαρούν να κάνουν εθελοντικές συνεισφορές για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού, όπως ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Όσο για το ποιοι ολιγάρχες θα κάνουν δωρεές, οι Financial Times αναφέρουν:

, ένας ολιγάρχης που φέρεται να συνδέεται με την αμφιλεγόμενη πρόσφατη εξαγορά του Wildberries, δήλωσε ότι ήταν έτοιμος να κάνει μια συνεισφορά. Ο μεγιστάνας των μετάλλων Όλεγκ Ντεριπάσκα συμφώνησε επίσης να συνεισφέρει όταν του ζητήθηκε».

Οι εκπρόσωποι των Κερίμοφ και Ντεριπάσκα δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχόλια.