Κάννες 2025: Όλες οι υποψηφιότητες για τον Χρυσό Φοίνικα - Τα φαβορί και οι μεγάλες απουσίες

Οι νέες ταινίες των Γουές Άντερσον, Άρι Άστερ και Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ θα διαγωνιστούν για τον Χρυσό Φοίνικα στο 78ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, όπως ανακοίνωσαν σήμερα Πέμπτη οι διοργανωτές.

Μετά την περσινή εξαιρετικά επιτυχημένη χρονιά που ανέδειξε το «Anora» ως την καλύτερη ταινία και έφερε στο προσκήνιο υποψήφιες για Όσκαρ όπως τα «Emilia Pérez» και «The Substance», οι Κάννες επιστρέφουν με ένα line-up για το 2025 που συγκεντρώνει ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του σινεμά.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ Τιερί Φρεμό και η πρόεδρος Ίρις Κνόμπλοχ παρουσίασαν το πρόγραμμα σε συνέντευξη Τύπου στο Παρίσι. «Αυτό που έγινε πέρυσι ήταν σπουδαίο. Και αυτό που έγινε πρόπερσι, υπέροχο», δήλωσε ο Φρεμό. «Τα τελευταία επτά-οκτώ χρόνια, οι Κάννες και οι ταινίες τους ήταν εξαιρετικές».

Ο σκηνοθέτης Γουές Άντερσον σε προηγούμενή του εμφάνιση στις Κάννες / Φωτ: EPA, αρχείου

Ανάμεσα στις φετινές συμμετοχές ξεχωρίζουν το «Eddington» του Άρι Άστερ, ένα γουέστερν με θέμα την πανδημία και πρωταγωνιστές τους Χοακίν Φίνιξ, Πέδρο Πασκάλ και Έμα Στόουν, όπως και το «The Phoenician Scheme» του Γουές Άντερσον, με τον Μπενίσιο Ντελ Τόρο στον ρόλο ενός Ευρωπαίου κερδοσκόπου. Ο Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ παρουσιάζει το γαλλόφωνο «Nouvelle Vague», μια αναδρομή στον Ζαν-Λικ Γκοντάρ και το ομώνυμο επαναστατικό κινηματογραφικό ρεύμα με το οποίο ταυτίστηκε.

Η Ζουλιά Ντουκουρνό, που είχε κερδίσει τον Χρυσό Φοίνικα το 2021 με το «Titane», επιστρέφει με το «Alpha», μια ιστορία ενηλικίωσης στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του ’80, για ένα 11χρονο παιδί με γονέα που νοσεί από AIDS.

Ο Βρετανός ηθοποιός Τζος Ο' Κόνορ εμφανίζεται σε δύο διαγωνιζόμενες ταινίες: στο «The history of sound» του Όλιβερ Χέρμανους, μαζί με τον Πολ Μέσκαλ, και στο «The Mastermind» της Κέλι Ράιχαρντ, το οποίο αφορά μία ληστεία στον πόλεμο του Βιετνάμ.

Συνολικά 19 ταινίες περιλαμβάνονται στο διαγωνιστικό πρόγραμμα, έξι εκ των οποίων υπογράφονται από γυναίκες σκηνοθέτιδες.

Ξεχωρίζει η επιστροφή των Ζαν-Πιερ και Λικ Νταρντέν με το «Young mothers», καθώς και του Γιοακίμ Τρίερ με το «Sentimental Value», με τη Ρενάτε Ρέινσβε στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ο Ιρανός δημιουργός Τζαφάρ Παναχί, ο οποίος είχε φυλακιστεί την περίοδο κυκλοφορίας της τελευταίας του ταινίας «No Bears» το 2022, παρουσιάζει το νέο του έργο «A Simple Accident».

Οι υποψηφιότητες στο διαγωνιστικό τμήμα

«Alpha» – Ζιλί Ντουκουρνό

«Dossier 137» – Ντομινίκ Μολ

«The Eagles of the Republic» – Ταρίκ Σάλεχ

«Eddington» – Άρι Άστερ

«Fuori» – Μάριο Μαρτόνε

«The History of Sound» – Όλιβερ Χέρμανους

«A Simple Accident» – Τζαφάρ Παναχί

«La Petite Dernière» – Χαφσιά Χέρζι

«Leave One Day» – Αμελί Μπονέν

«The Mastermind» – Κέλι Ράιχαρντ

«Nouvelle Vague» – Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ

«The Phoenician Scheme» – Γουές Άντερσον

«Renoir» – Τσιέ Χαγιακάουα

«Romeria» – Κάρλα Σιμόνε

«The Secret Agent» – Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιο

«Sentimental Value» – Γιοάκιμ Τρίερ

«Sirat» – Όλιβερ Λαξ

«Two Prosecutors» – Σεργκέι Λόζνιτσα

«Young Mothers» – Ζαν-Πιερ και Λικ Νταρντέν

Οι μεγάλες απουσίες

Μεταξύ των απουσιών που προκάλεσαν σχόλια είναι οι ταινίες «The Way of the Wind» του Τέρενς Μάλικ, «Highest 2 Lowest» του Σπάικ Λι και «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον, αν και ο Φρεμό άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για μελλοντικές προσθήκες. Ο ίδιος ο Σπάικ Λι πάντως επιβεβαίωσε μέσω Instagram πως το «Highest 2 Lowest», με τον Ντένζελ Ουάσινγκτον, θα προβληθεί αλλά δεν θα είναι υποψήφιο για βραβείο.

Ο Τομ Κρουζ παραλαμβάνει τιμητικό Χρυσό Φοίνικα στο φεστιβάλ των Καννών το 2022 / Φωτ: EPA, αρχείου

Στην κατηγορία Un Certain Regard, που παρουσιάζει παραγωγές με ασυνήθιστο στυλ που αναζητούν διεθνή αναγνώριση, θα συμμετέχει το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Σκάρλετ Γιόχανσον, «Eleanor the Great», με την Τζουν Σκουίμπ, καθώς και το «Urchin» του Χάρις Ντίκινσον.

Η επιστροφή του Τομ Κρουζ στις Κάννες

Στο τμήμα ειδικών προβολών θα παρουσιαστεί το «Bono: Stories of Surrender» του Άντριου Ντόμινικ, για το ομώνυμο stage show του τραγουδιστή των U2. Επιπλέον, ο Τομ Κρουζ θα επιστρέψει στις Κάννες με το «Mission Impossible: The Final Reckoning», ενώ ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο θα τιμηθεί με Χρυσό Φοίνικα για τη συνολική του προσφορά.

Η Ζιλιέτ Μπινός θα προεδρεύσει της φετινής κριτικής επιτροπής / Φωτ: EPA, αρχείου

Η Ζιλιέτ Μπινός θα προεδρεύσει της φετινής κριτικής επιτροπής, διαδεχόμενη τη Γκρέτα Γκέργουιγκ. Είναι η πρώτη φορά που δύο γυναίκες αναλαμβάνουν διαδοχικά τον ρόλο.

Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί από τις 13 έως τις 24 Μαΐου.

Με πληροφορίες από Associated Press