Κάνιε Γουέστ: Μοντέλο ισχυρίζεται πως ο Αμερικανός ράπερ πήγε να την στραγγαλίσει κατά τη διάρκεια γυρισμάτων

Η Jennifer An, πρώην διαγωνιζόμενη στο ριάλιτι σόου America's Next Top Model, έχει καταθέσει αγωγή κατά του Κάνιε Γουέστ, ισχυριζόμενη πως ο Αμερικανός ράπερ πήγε να την στραγγαλίσει κατά τη διάρκεια γυρισμάτων ενός video clip.

Οι δικηγόροι του ράπερ δεν αρνούνται ότι το περιστατικό έλαβε χώρα, αλλά υποστηρίζουν ότι επρόκειτο για μια «έντονη και προκλητική θεατρική ερμηνεία», καθώς ο Γουέστ προσπαθούσε να αναπαραστήσει μια σκηνή από την ταινία American Psycho.

Ο Γουέστ έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τα τελευταία χρόνια λόγω προσβλητικών και συχνά αντισημιτικών δηλώσεών του, καθώς και λόγω μουσικής και εμπορικών προϊόντων που εξυμνούν τον Χίτλερ.

Αργότερα ζήτησε συγγνώμη για τις αντισημιτικές δηλώσεις του και ανέφερε ότι η ασταθής συμπεριφορά του συνδέεται εν μέρει με προηγούμενες διαγνώσεις αυτισμού και διπολικής διαταραχής.

Η An ήταν 24 ετών όταν κλήθηκε να εμφανιστεί στο video clip του τραγουδιού In for the Kill των La Roux. Όπως είπε, εκείνη την περίοδο δεν γνώριζε ότι ο Γουέστ θα βρισκόταν στα γυρίσματα.

Ωστόσο, όταν έφτασε στο ξενοδοχείο Chelsea Hotel στη Νέα Υόρκη για τα γυρίσματα, ισχυρίζεται ότι ο Γουέστ εμφανίστηκε, ανέλαβε τον έλεγχο του πλατό και στη συνέχεια της επιτέθηκε.

Εκείνη την εποχή, η καριέρα της είχε γνωρίσει άνοδο μετά τη συμμετοχή της στο America's Next Top Model το 2009 και έτσι είχε παρουσιαστεί σε οντισιόν για το μουσικό βίντεο την επόμενη χρονιά.

Μιλώντας στην παρουσιάστρια του podcast του BBC «Fame Under Fire», Anoushka Mutanda-Dougherty, η An περιέγραψε ότι τα γυρίσματα βρίσκονταν σε εξέλιξη όταν ξαφνικά τα μέλη του συνεργείου σταμάτησαν να εργάζονται και άρχισαν να «τρέχουν πανικόβλητα μέσα στο Chelsea Hotel φωνάζοντας: "Έρχεται ο Κάνιε, έρχεται ο Κάνιε"».

Λίγο αργότερα, όπως είπε, τα μοντέλα «παρατάχθηκαν στον διάδρομο» για να υποδεχθούν τον Γουέστ. Ο ράπερ «πέρασε από μπροστά τους και διάλεξε τρεις κοπέλες για να εμφανιστούν στη σκηνή μαζί του», ανάμεσά τους και η ίδια.

«Ξαφνικά άπλωσε το χέρι του και άρχισε να με πνίγει»

Αφού ξεκίνησαν τα γυρίσματα της δικής του σκηνής, η An ισχυρίζεται ότι ο Γουέστ «δεν μπορούσε να θυμηθεί τα λόγια του», διέκοψε το γύρισμα φωνάζοντας «cut» και στράφηκε στη λήψη μιας διαφορετικής σκηνής.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια, ο Γουέστ τοποθέτησε μία καρέκλα μπροστά από την κάμερα, ενώ κάθισε ο ίδιος σε μια άλλη καρέκλα πίσω από την κάμερα, κοιτάζοντάς την αλλά παραμένοντας εκτός πλάνου.

«Δεν ήξερα τι επρόκειτο να συμβεί», είπε. «Δεν μου έδωσαν καμία οδηγία. Απλώς μου είπαν να καθίσω σε αυτή την καρέκλα», περιέγραψε η An.

Αφού ξεκίνησε η μουσική και οι κάμερες κατέγραφαν, η Jennifer An δήλωσε: «Ξαφνικά άπλωσε το χέρι του και άρχισε να με πνίγει και δεν ήξερα τι ακριβώς συνέβαινε. Και μετά έβγαλε και το άλλο του χέρι και άρχισε να με πνίγει με τα δύο χέρια, ενώ ταυτόχρονα άπλωνε το μακιγιάζ μου σε όλο το πρόσωπό μου και έβαζε τα χέρια του μέσα στο στόμα μου»

Η An είπε ότι ο τρόπος με τον οποίο ο Κάνιε Γουέστ έβαζε τα χέρια του στο στόμα της «προσομοίωνε στοματικό σεξ», προσθέτοντας: «Ένιωθα σαν να προσπαθούσε να με αγγίξει όσο περισσότερο μπορούσε».

Πρόσθεσε επίσης ότι ο Γουέστ άπλωνε το μακιγιάζ της στο πρόσωπό της «με έναν τρόπο που απλώς ένιωθα ότι ήταν λάθος».

Η An ανέφερε ότι στα γυρίσματα βρίσκονταν πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι όμως δεν παρενέβησαν. «Ήταν όλοι ακίνητοι, απλώς εκεί, να με κοιτάζουν», είπε.

Με πληροφορίες από BBC