Διεθνή

Καναδάς: Τρεις νεκροί έπειτα από πυροβολισμούς στο Μόντρεαλ

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και ο ύποπτος

The LiFO team
Φωτογραφία: X

Τρεις άνθρωποι, εκ των οποίων ένας αστυνομικός, σκοτώθηκαν σήμερα κατά τη διάρκεια πυροβολισμών σε μια εβραϊκή συνοικία του Μόντρεαλ, ενώ μια αστυνομικός τραυματίστηκε, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Επί του παρόντος, δεν γνωρίζουμε το κίνητρο πίσω από όλα αυτά», δήλωσε στο δίκτυο Radio-Canada ο Ίαν Λαφρενιέρ, υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας του Κεμπέκ.

Μεγάλη αστυνομική δύναμη αναπτύχθηκε στη συνοικία του δυτικού Μόντρεαλ, όπου υπάρχουν πολλά εβραϊκά καταστήματα και εστιατόρια.

Φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν έναν ύποπτο που φορά στρατιωτική στολή και κείτεται στο έδαφος.

Οι κάτοικοι κλήθηκαν να μείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους και ο παρακείμενος αυτοκινητόδρομος τέθηκε εκτός κυκλοφορίας.

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