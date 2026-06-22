Καναδάς: Τρεις νεκροί έπειτα από πυροβολισμούς στο Μόντρεαλ

Τρεις άνθρωποι, εκ των οποίων ένας αστυνομικός, σκοτώθηκαν σήμερα κατά τη διάρκεια πυροβολισμών σε μια εβραϊκή συνοικία του Μόντρεαλ, ενώ μια αστυνομικός τραυματίστηκε, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Επί του παρόντος, δεν γνωρίζουμε το κίνητρο πίσω από όλα αυτά», δήλωσε στο δίκτυο Radio-Canada ο Ίαν Λαφρενιέρ, υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας του Κεμπέκ.

Μεγάλη αστυνομική δύναμη αναπτύχθηκε στη συνοικία του δυτικού Μόντρεαλ, όπου υπάρχουν πολλά εβραϊκά καταστήματα και εστιατόρια.

Φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν έναν ύποπτο που φορά στρατιωτική στολή και κείτεται στο έδαφος.

#Montreal Active Shooter at Westbury on Decarie. Over 20 shots fired, at least one police officer injured. Shooting focused near Heal Wellness pic.twitter.com/kYk22yl8Pk — Strikerglows (@strikerglows) June 22, 2026

🚨 HORROR FOOTAGE: TERROR IN MONTREAL - ARMED SUSPECT IN CAMO CLOTHING OPENS FIRE ON POLICE pic.twitter.com/OJYWY50547 — Breaking911 (@Breaking911) June 22, 2026

HORROR: Female Montreal police officer appears to have allegedly shot and killed a civilian during shootout with gunman. https://t.co/9HCBMvvgZr pic.twitter.com/6KJve5rZzl — Breaking911 (@Breaking911) June 22, 2026

Οι κάτοικοι κλήθηκαν να μείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους και ο παρακείμενος αυτοκινητόδρομος τέθηκε εκτός κυκλοφορίας.