Καναδάς: Ταυτοποιήθηκε γυναίκα που δολοφονήθηκε το 1936 και είχε ταφεί κάτω από κτίριο

Τα λείψανα μιας γυναίκας που δολοφονήθηκε πριν από σχεδόν έναν αιώνα και θάφτηκε κάτω από ένα κτίριο, στο Τορόντο του Καναδά, ταυτοποιήθηκαν τελικά χάρη στις σύγχρονες εγκληματολογικές εξετάσεις.

Η γυναίκα ταυτοποιήθηκε ως η Μέρι ΜακΛέοντ Μόφατ, Σκωτσέζα υπήκοος που μετανάστευσε στον Καναδά με την οικογένειά της το 1913, σύμφωνα με την αστυνομία και το εργαστήριο που διενήργησε τις εξετάσεις.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης κλείνει «ένα από τα παλαιότερα μυστήρια του Τορόντο», δήλωσε τη Δευτέρα ο ντετέκτιβ Μάικλ Κέλι, της Αστυνομικής Υπηρεσίας του Τορόντο, στον καναδικό ιστότοπο ειδήσεων CTV News Toronto.

Η υπόθεση δεν θα μπορούσε να εξιχνιαστεί χωρίς τη γενετική γενεαλογία, μια τεχνική που χρησιμοποιεί προηγμένη ανάλυση DNA για τη δημιουργία ενός «γενεαλογικού δέντρου» το οποίο μπορεί τελικά να βοηθήσει στην ταυτοποίηση ενός άγνωστου ατόμου, ανέφερε ο Κέλι.

Η υπόθεση της ανεξιχνίαστης δολοφονίας του 1936 στον Καναδά

Αν και η αστυνομία πιστεύει ότι η δολοφονία της γυναίκας έλαβε χώρα περίπου τον Απρίλιο του 1936, τα λείψανά της ανακαλύφθηκαν μόλις στις 18 Μαΐου 1995, όταν εργάτες τα εντόπισαν σε χώρο κατεδάφισης στο Τορόντο, σύμφωνα με την Αστυνομική Υπηρεσία του Τορόντο. Τότε, οι ιατροδικαστικές εξετάσεις κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η γυναίκα «είχε ταφεί σκόπιμα», αφού είχε χτυπηθεί τουλάχιστον έξι φορές με «όπλο που έμοιαζε με σφυρί», ανέφερε η αστυνομία.

Ξεκίνησε έρευνα για ανθρωποκτονία προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς μπορεί να της συνέβη, αλλά η συλλογή κατάλληλου δείγματος DNA από τα λείψανα αποδείχθηκε δύσκολη, καθώς είχε περάσει πολύς χρόνος και η κατάστασή τους είχε επιδεινωθεί.

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Η αστυνομία άρχισε να επανεξετάζει την υπόθεση το 2022, υποβάλλοντας νέα δείγματα DNA για ανάλυση σε εργαστήριο που ειδικεύεται στη γενετική γενεαλογία για ερευνητικούς σκοπούς και σε ανεξιχνίαστες υποθέσεις δολοφονίας. Οι επιστήμονες αντιμετώπισαν σημαντικές δυσκολίες καθώς προσπαθούσαν να ανακτήσουν «μόνο μικρές ποσότητες σοβαρά ελλιπούς ανθρώπινου DNA» από τα λείψανα, αλλά τελικά κατάφεραν να συλλέξουν αρκετό υλικό για να δημιουργήσουν ένα εγκληματολογικό προφίλ, σύμφωνα με το εργαστήριο.

Μετά την εξεύρεση στοιχείων και, στη συνέχεια, τη διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας, οι ερευνητές κατάφεραν να εντοπίσουν τους συγγενείς της Μόφατ, να συλλέξουν δείγματα DNA από αυτούς και να τα συγκρίνουν με αυτά που είχαν ληφθεί από τα λείψανά της, γεγονός που τους επέτρεψε να την ταυτοποιήσουν.

Οι ερευνητές κατέληξαν αργότερα στο συμπέρασμα ότι ο σύζυγος της Μόφατ, Άντριου Λόιντ Μόφατ, πιθανότατα τη σκότωσε. Μετά το θάνατο της συζύγου του, συνέχισε να ζει στο Βανκούβερ και στις Ηνωμένες Πολιτείες με το ψευδώνυμο Ντρέικ Λόιντ Κάμινγκς, σύμφωνα με την αστυνομία. Πέθανε το 1985.

Η υπόθεση της Μόφατ ήταν μία από τις δύο μακροχρόνιες ανεξιχνίαστες δολοφονίες στο Τορόντο που έχουν πλέον κλείσει χάρη στη γενετική γενεαλογία ως ερευνητικό εργαλείο, ανέφερε η αστυνομία. Η δεύτερη υπόθεση αφορούσε την ταυτοποίηση των σοβαρά καμένων λειψάνων μιας γυναίκας που πέθανε στο κάθισμα του συνοδηγού ενός οχήματος το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες στις 22 Απριλίου 2004, αφού συγκρούστηκε σκόπιμα με ένα φορτηγό με ρυμουλκούμενο. Το όνομά της ήταν Πάτσι Φλόρα Λαγκάρντ.

«Αυτές οι ταυτοποιήσεις καταδεικνύουν τη σημαντική επίδραση που μπορεί να έχει η ερευνητική γενετική γενεαλογία στις μακροχρόνιες έρευνες για ανώνυμα ανθρώπινα λείψανα», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο ντετέκτιβ της Αστυνομίας του Τορόντο Στίβεν Σμιθ, της μονάδας αγνοουμένων και ανεξιχνίαστων υποθέσεων. «Μετά από δεκαετίες χωρίς απαντήσεις, καταφέραμε να αποκαταστήσουμε τις ταυτότητες της Μέρι Ντέιβιντσον και της Πάτσι Λαγκάρντ, να παράσχουμε πληροφορίες στις οικογένειές τους και να αποκαλύψουμε σημαντικά στοιχεία σχετικά με τις περιστάσεις που περιβάλλουν τους θανάτους τους».

Με πληροφορίες από CBS News