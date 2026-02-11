Καναδάς: Μακελειό με νεκρούς σε σχολείο όταν «γυναίκα με φόρεμα» άρχισε να πυροβολεί

Μακελειό σημειώθηκε σε σχολείο στον Καναδά, στην επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία χθες Τρίτη.

Όπως αναφέρει ο Guardian, δέκα άνθρωποι είναι νεκροί, συμπεριλαμβανομένου του ατόμου που έκανε τη φονική επίθεση, όταν μια γυναίκα άνοιξε πυρ σε σχολείο πριν στρέψει το όπλο προς τον εαυτό της, ανέφερε η αστυνομία.

Το μακελειό είναι ένα από τα πιο θανατηφόρα περιστατικά με θύματα στη σύγχρονη ιστορία του Καναδά, με το Reuters να σχολιάζει πως το περιστατικό αυτό «είναι πιο συνηθισμένο στις γειτονικές Ηνωμένες Πολιτείες».

Έξι άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί μέσα σε σχολείο στην πόλη Tumbler Ridge στη Βρετανική Κολομβία, δύο ακόμη άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί σε σπίτι που πιστεύεται ότι συνδέεται με το περιστατικό και ένα άλλο άτομο πέθανε καθ' οδόν προς το νοσοκομείο, ανέφερε η Βασιλική Καναδική Έφιππη Αστυνομία.

Τουλάχιστον δύο ακόμη άτομα νοσηλεύονται με σοβαρά ή απειλητικά για τη ζωή τους τραύματα ενώ έως και 25 άτομα νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, ανέφερε η αστυνομία.

Το ύποπτο για την επίθεση άτομο βρέθηκε νεκρό μετά από αυτοτραυματισμό, ανέφερε επίσης, η αστυνομία, με τους αστυνομικούς να εκτιμούν ότι δεν υπάρχουν άλλοι ύποπτοι ή περαιτέρω απειλή για τους πολίτες.

Η αστυνομία αναφέρθηκε στο άτομο της επίθεσης ως γυναίκα, «μια ασυνήθιστη εξέλιξη» σχολιάζει το Reuters, καθώς οι δράστες φονικών επιθέσεων με πολλά θύματα στη Βόρεια Αμερική σχεδόν πάντα είναι άνδρες.

Όταν η αστυνομία ενημερώθηκε για «ενεργό περιστατικό», οι περιγραφές έκαναν λόγο για «γυναίκα με φόρεμα και καστανά μαλλιά».

Ο Αστυνομικός Διευθυντής Κεν Φλόιντ επιβεβαίωσε αργότερα σε συνέντευξη Τύπου ότι το άτομο της περιγραφής, ήταν το ίδιο άτομο που βρέθηκε νεκρό στο σχολείο.

Η αστυνομία δεν ανέφερε πόσα από τα θύματα μπορεί να ήταν ανήλικοι.

Ένα από τα πιο θανατηφόρα περιστατικό μαζικών θυμάτων στον Καναδά

Το Tumbler Ridge είναι ένας απομακρυσμένος δήμος με πληθυσμό περίπου 2.400 κατοίκων στους πρόποδες των Βραχωδών Ορέων στη βόρεια Βρετανική Κολομβία, περίπου 1.155 χλμ. (717 μίλια) βορειοανατολικά του Βανκούβερ. Εικόνες της πόλης δείχνουν ένα χιονισμένο τοπίο γεμάτο πεύκα.

«Πολλαπλοί τραυματισμοί και πολλοί νεκροί υπήρχαν μέσα στο σχολείο καθώς οι αστυνομικοί προχωρούσαν στον τόπο του εγκλήματος», δήλωσε ο Φλόιντ στους δημοσιογράφους.

«Εξακολουθούμε να εξετάζουμε άλλα θύματα και δεν έχω ενημερώσεις για το αν αυτός ο αριθμός θα μπορούσε να αυξηθεί. Το σκηνικό ήταν πολύ δραματικό και υπάρχουν πολλά θύματα που εξακολουθούν να δέχονται φροντίδα», συμπλήρωσε ο Φλόιντ.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, δήλωσε σε δήλωσή του στο X: «Είμαι συντετριμμένος από τους φρικιαστικούς πυροβολισμούς στη Βρετανική Κολομβία. Οι προσευχές μου και τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου είναι με τις οικογένειες και τους φίλους που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα σε αυτές τις φρικτές πράξεις βίας».

Σημειώνεται πως τον Απρίλιο του 2020, ένας 51χρονος μεταμφιεσμένος σε αστυνομική στολή και οδηγώντας ένα δήθεν περιπολικό πυροβόλησε και σκότωσε 22 άτομα στην επαρχία Νέα Σκωτία του Ατλαντικού, προτού η αστυνομία τον σκοτώσει σε ένα βενζινάδικο περίπου 90 χλμ. (60 μίλια) από το σημείο των πρώτων δολοφονιών του.

Στη χειρότερη σχολική ένοπλη επίθεση στον Καναδά, τον Δεκέμβριο του 1989, ένας ένοπλος σκότωσε 14 μαθήτριες και τραυμάτισε 13 στην Ecole Polytechnique στο Μόντρεαλ του Κεμπέκ, πριν αυτοκτονήσει.

Με πληροφορίες από Guardian και Reuters