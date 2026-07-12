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Καναδάς: Δύο νεκροί σε περιστατικό με πυροβολισμούς

Η αστυνομία αναζητά τον δράστη

The LiFO team
The LiFO team
ΚΑΝΑΔΑΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ ΝΕΚΡΟΙ Facebook Twitter
Φωτ.: Fox News
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Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι πέντε τραυματίστηκαν χθες Σάββατο σε περιστατικό με πυροβολισμούς στο Τορόντο του Καναδά.

Σύμφωνα με την καναδική τηλεόραση, ένοπλος άνοιξε πυρ στη λεωφόρο Σεντ Κλερ κατά τη διάρκεια φεστιβάλ σάλσα μουσικής.

Στην περιοχή έχει αναπτυχθεί αστυνομική δύναμη που αναζητά τον δράστη.

Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες της αστυνομίας.

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