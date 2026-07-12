Καναδάς: Δύο νεκροί σε περιστατικό με πυροβολισμούς

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι πέντε τραυματίστηκαν χθες Σάββατο σε περιστατικό με πυροβολισμούς στο Τορόντο του Καναδά.

Σύμφωνα με την καναδική τηλεόραση, ένοπλος άνοιξε πυρ στη λεωφόρο Σεντ Κλερ κατά τη διάρκεια φεστιβάλ σάλσα μουσικής.

BREAKING: Police say at least two people were killed and several others left wounded after an active shooter opened fire at one of Toronto's largest street festivals.



The shooting erupted Saturday evening during the TD Salsa on St. Clair Festival, prompting a large emergency… pic.twitter.com/G5s0uRYGCG — Fox News (@FoxNews) July 12, 2026

Στην περιοχή έχει αναπτυχθεί αστυνομική δύναμη που αναζητά τον δράστη.

Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες της αστυνομίας.

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