Καναδάς: Ανήλικος πέθανε από λύσσα έπειτα από επαφή με νυχτερίδα

Ένα 11χρονο αγόρι στον Καναδά πέθανε από λύσσα αφού ξύπνησε και διαπίστωσε ότι μία νυχτερίδα βρισκόταν πάνω στο πρόσωπό του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το 2024, όταν το παιδί βρισκόταν με την οικογένειά του σε ένα εξοχικό στην επαρχία του Οντάριο, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα στο Canadian Medical Association Journal.

Το όνομα του αγοριού δεν δημοσιοποιήθηκε. Σύμφωνα με την έκθεση, το παιδί απομάκρυνε τη νυχτερίδα από το πρόσωπό του, ενώ ο πατέρας του την παγίδευσε σε ένα δοχείο και στη συνέχεια την απελευθέρωσε έξω.

Τα πρώτα συμπτώματα

Οι γονείς του δεν αναζήτησαν αμέσως ιατρική βοήθεια, καθώς το παιδί δεν έφερε εμφανή τραύματα και η νυχτερίδα δεν έδειχνε να συμπεριφέρεται παράξενα, αναφέρεται στο δημοσίευμα. Ωστόσο, 19 ημέρες αργότερα, το αγόρι άρχισε να αισθάνεται μούδιασμα και πρήξιμο στο πρόσωπο.

Το Canadian Medical Association Journal περιγράφει πώς η οικογένειά του αναζητούσε ιατρική φροντίδα τις επόμενες ημέρες, ενώ γιατροί σε κλινικές και νοσοκομεία προσπαθούσαν να εντοπίσουν την αιτία των συμπτωμάτων.

Αρχικά, σε κέντρο επειγόντων περιστατικών, του χορηγήθηκε αντιιική αγωγή που χρησιμοποιείται για λοιμώξεις από ιούς του έρπητα, καθώς οι γιατροί υπέθεσαν ότι ίσως έπασχε από παράλυση Bell, μια προσωρινή παράλυση των μυών της μίας πλευράς του προσώπου.

Στη συνέχεια επισκέφθηκε δύο συνεχόμενες ημέρες το νοσοκομείο. Στην πρώτη επίσκεψη οι γιατροί θεώρησαν πιθανή διάγνωση την ερπητική ουλοστοματίτιδα, μια ιογενή λοίμωξη του στόματος και των ούλων. Την επόμενη ημέρα επέστρεψε, καθώς η δεξιά πλευρά του προσώπου του είχε αρχίσει να παρουσιάζει αδυναμία.

Η επιδείνωση

Ενώ περίμενε να εισαχθεί στο νοσοκομείο, ανέβασε πυρετό, δυσκολευόταν να καταπιεί, παρουσίασε σύγχυση και παραισθήσεις. Η κατάστασή του επιδεινώθηκε ραγδαία μέσα στην ίδια ημέρα. Οι γιατροί προχώρησαν σε διασωλήνωση και το μετέφεραν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων.

Οι γιατροί του Πανεπιστημίου της Μανιτόμπα και του Τμήματος Παιδιατρικής και Υγείας του Παιδιού υποψιάστηκαν έντονα ότι επρόκειτο για λύσσα.

Λίγες ημέρες αργότερα, οι εργαστηριακές εξετάσεις επιβεβαίωσαν τη διάγνωση. Παράλληλα, η Καναδική Υπηρεσία Επιθεώρησης Τροφίμων ταυτοποίησε παραλλαγή του ιού της λύσσας που μεταδίδεται από νυχτερίδες.

Το αγόρι κατέληξε 17 ημέρες μετά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο.

Δεν είχε ιστορικό αλλεργιών, δεν είχε έρθει σε επαφή με ασθενείς, δεν είχε δεχθεί τσίμπημα από τσιμπούρι και δεν είχε ταξιδέψει πρόσφατα εκτός Καναδά.

Τα κρούσματα λύσσας στον άνθρωπο είναι εξαιρετικά σπάνια στον Καναδά. Σύμφωνα με την Καναδική Κτηνιατρική Ιατρική Ένωση, από το 1924 έχουν καταγραφεί μόλις 28 θάνατοι ανθρώπων από τη νόσο.

«Αυτός ο χαμηλός αριθμός περιστατικών οφείλεται στα εκτεταμένα και διαρκή προγράμματα εμβολιασμού. Η διακοπή αυτών των προγραμμάτων θα οδηγήσει αναπόφευκτα στην επανεμφάνιση της νόσου», αναφέρει η Ένωση στην ιστοσελίδα της.

Οποιαδήποτε άμεση επαφή ανθρώπου με νυχτερίδα αποτελεί ένδειξη για άμεση χορήγηση προφυλακτικής αγωγής μετά από πιθανή έκθεση στη λύσσα, δηλαδή θεραπείας που χορηγείται αμέσως μετά από πιθανή επαφή με μολυσμένο ζώο.

Σύμφωνα με την έκθεση, όταν εμφανιστούν τα συμπτώματα της λύσσας, η λοίμωξη είναι σχεδόν πάντα θανατηφόρα.

Με πληροφορίες από BBC