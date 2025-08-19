Κάμψεις και έλξεις στο Πεντάγωνο: Κένεντι και Χέγκσεθ επιδόθηκαν σε γυμναστικές επιδείξεις στο «Pete and Bobby Challenge»

Κένεντι και Χέγκσεθ - δύο από τους υπουργούς της κυβέρνησης Τραμπ - επιδόθηκαν σε γυμναστικές επιδείξεις στο πλαίσιο αυτού που ονομάστηκε «Pete and Bobby Challenge».

Ο Αμερικανός υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ επισκέφθηκε το Πεντάγωνο για να προκαλέσει τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ σε έναν αγώνα φυσικής κατάστασης με την πομπώδη ονομασία «Pete and Bobby Challenge». Όπως εξήγησαν, ο στόχος είναι να πειστούν οι Αμερικανοί να αφήσουν το «fat» και να γίνουν «fit».

Σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε πρώτο το Fox News, οι δύο υπουργοί προσπάθησαν να ολοκληρώσουν 50 έλξεις και 100 κάμψεις σε λιγότερο από πέντε λεπτά, υπό τις ιαχές στρατιωτικών του Ναυτικού και των Πεζοναυτών, που βρίσκονταν στο φόντο.

«Σήμερα είχαμε το μεγάλο μας challenge: 50 pull-ups, 100 push-ups. Δοκιμάστε να τα κάνετε κάτω από πέντε λεπτά», δήλωσε ο 71χρονος Κένεντι, ντυμένος - όπως πάντα - με τζιν και μπλουζάκι γυμναστηρίου, προσφέροντας μια εικόνα που θα μπορούσε να εμπνεύσει, ή να προκαλέσει ερωτήματα.

Η πρόκληση συνδέεται με το κίνημα «Make America Healthy Again» (MAHA) που ξεκίνησε ο Κένεντι, προωθώντας υγιεινή διατροφή και άσκηση, ενώ ο Χέγκσεθ επιχειρεί να αποκαταστήσει τα «πραγματικά πρότυπα φυσικής κατάστασης» στις Ένοπλες Δυνάμεις.

«Εντελώς απαράδεκτο», έγραψε ο Χέγκσεθ στο Χ, σχολιάζοντας ότι τα δύο τρίτα του αμερικανικού στρατού είναι υπέρβαρα. «Αυτό συμβαίνει όταν τα πρότυπα αγνοούνται. Αυτό το αλλάζουμε τώρα. Θα είμαστε FIT, όχι FAT».

Ο νικητής του… πενταλέπτου Κένεντι-Χέγκσεθ

Ο Χέγκσεθ κέρδισε τον αγώνα, τερματίζοντας λίγο μετά το πεντάλεπτο, ενώ ο Κένεντι ακολούθησε. «Ήμουν στα 5:25», παραδέχτηκε ο Χέγκσεθ, προσθέτοντας ενθαρρυντικά προς τον Κένεντι: «Ήσουν ακριβώς πίσω μου».

Για την ιστορία, αρκετοί πεζοναύτες ολοκλήρωσαν την πρόκληση σε λιγότερο από τέσσερα λεπτά, ενώ ένας το έκανε σε λιγότερο από τρία.

«Μας ενέπνευσε ο Πρόεδρος Τραμπ να το κάνουμε αυτό», δήλωσε ο Κένεντι. «Είναι η αρχή μιας περιοδείας για να ενθαρρύνουμε τους Αμερικανούς να φάνε καλύτερα και -φυσικά- να βγουν να γυμναστούν».

Οι δύο υπουργοί κάλεσαν και τον υπουργό Μεταφορών Σον Ντάφι να δοκιμάσει: «50 έλξεις, 100 κάμψεις. Μπορείς σε κάτω από πέντε λεπτά;» ρώτησε γελώντας ο Χέγκσεθ.

Ο Τραμπ στήριξε δημόσια τις προσπάθειες Κένεντι, υπενθυμίζοντας ότι υπό την ηγεσία του ο αμερικανικός στρατός είναι «η μεγαλύτερη πολεμική δύναμη στην ιστορία του κόσμου». Παράλληλα, επανέφερε το Προεδρικό Τεστ Φυσικής Κατάστασης για τους μαθητές, καταργημένο από την εποχή Ομπάμα, και υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για να επανεκκινήσει το πρόγραμμα με νέα βραβεία «γυμναστικής αριστείας».

«Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο Τραμπ που έδειξε το παράδειγμα», πρόσθεσε ο Χέγκσεθ. «Θα κάνουμε την Αμερική fit, όχι fat. Και θα έχουμε μια πολεμική δύναμη έτοιμη να υπερασπιστεί το έθνος. Όλοι μαζί. Ελάτε να μας ακολουθήσετε».

Με πληροφορίες από Fox News