Καμπούλ: Οι Ταλιμπάν θα σκορπίσουν λουλούδια από ελικόπτερα για τα 4 χρόνια από την επάνοδό τους στην εξουσία

Την Παρασκευή, ελικόπτερα των Ταλιμπάν θα σκορπίσουν λουλούδια πάνω από την Καμπούλ, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την τέταρτη επέτειο της επιστροφής τους στην εξουσία.

Στις 15 Αυγούστου 2021 οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την Καμπούλ, ενώ οι αμερικανικές και νατοϊκές δυνάμεις βρίσκονταν ακόμη στη χώρα, οργανώνοντας την εσπευσμένη αποχώρησή τους. Η πτώση της πρωτεύουσας σήμανε το τέλος ενός πολέμου που διήρκεσε δύο δεκαετίες και είχε τεράστιο ανθρώπινο και οικονομικό κόστος.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Πληροφοριών και Πολιτισμού, Χαμπίμπ Γκοφράν, ελικόπτερα του Υπουργείου Άμυνας θα πραγματοποιήσουν «εντυπωσιακές εναέριες επιδείξεις», ρίχνοντας πολύχρωμα άνθη πάνω από την αφγανική πρωτεύουσα. Από το απόγευμα ως νωρίς το βράδυ, το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με αθλητικές παρουσιάσεις και αγώνες από Αφγανούς αθλητές.

Αφγανιστάν: Εορτασμοί εν μέσω κρίσης

Οι εορτασμοί γίνονται σε μια δύσκολη στιγμή για το Αφγανιστάν. Η χώρα προσπαθεί να απορροφήσει χιλιάδες πρόσφυγες που επιστρέφουν από τις γειτονικές χώρες, ενώ η οικονομία της παραπαίει. Παράλληλα, η διεθνής βοήθεια έχει μειωθεί δραστικά, κυρίως λόγω των περικοπών στη χρηματοδότηση από τις ΗΠΑ. Ως αποτέλεσμα, σχεδόν δέκα εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν επαρκή πρόσβαση σε τρόφιμα, ενώ ένα στα τρία παιδιά υποφέρει από υποσιτισμό που επηρεάζει την ανάπτυξή του.

Την Πέμπτη, ασπρόμαυρες σημαίες των Ταλιμπάν κυμάτιζαν σε κάθε γωνιά της Καμπούλ. Ο Αχσάν Ουλά Χαν, από την επαρχία Σαρ-ε-Πουλ, κάλεσε την αφγανική διασπορά να επιστρέψει για να δει «πόσο ειρηνική είναι η χώρα και πόσο χαρούμενος είναι ο λαός της».

Όμως ο Ζαφάρ Μομάντ, κάτοικος της πρωτεύουσας, ήταν πιο συγκρατημένος: «Η ειρήνη δεν φτάνει· χρειαζόμαστε δουλειές και εκπαίδευση. Αν λυθούν αυτά τα προβλήματα, το Αφγανιστάν μπορεί να γίνει η καλύτερη χώρα για να ζεις», είπε, τονίζοντας ότι και οι γυναίκες «είναι αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας» και δικαιούνται τις ίδιες ευκαιρίες.

Σήμερα, όμως, οι γυναίκες εξακολουθούν να αποκλείονται από την εκπαίδευση πέραν της έκτης τάξης, από πολλές θέσεις εργασίας και από τους περισσότερους δημόσιους χώρους. Δεν είναι σαφές αν θα τους επιτραπεί να παρακολουθήσουν τις αυριανές εκδηλώσεις.

Πέρυσι, οι εορτασμοί είχαν γίνει στην αεροπορική βάση Μπαγκράμ, κάποτε κέντρο των αμερικανικών επιχειρήσεων εναντίον των Ταλιμπάν και της αλ Κάιντα μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, οι γυναίκες είχαν αποκλειστεί εντελώς, ακόμη και οι γυναίκες δημοσιογράφοι του Associated Press και του AFP.

Με πληροφορίες από Associated Press