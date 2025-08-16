Καμία έκπτωση στην εδαφική κυριαρχία της Ουκρανίας, δηλώνουν οι Ευρωπαίοι μετά τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

Με κοινή τους δήλωση, οι Ευρωπαίοι ηγέτες χαιρέτισαν την προσπάθεια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει σε συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, τονίζοντας ότι στόχος παραμένει «ο τερματισμός των δολοφονιών στην Ουκρανία, το τέλος του ρωσικού πολέμου επιθετικότητας και η επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης».

Όπως επισημαίνεται στη δήλωση που συνυπογράφουν Εμανουέλ Μακρόν, Τζόρτζια Μελόνι, Φρίντριχ Μερτς, Κιρ Στάρμερ, Αλεξάντερ Στουμπ, Ντόναλντ Τουσκ, Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Τραμπ ενημέρωσε τόσο τους Ευρωπαίους ηγέτες όσο και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για το περιεχόμενο της συνάντησής του με τον Πούτιν.

Η δήλωση υπογραμμίζει ότι το επόμενο βήμα, όπως το οραματίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος, πρέπει να είναι «περαιτέρω συνομιλίες με τη συμμετοχή του Ζελένσκι, τον οποίο θα συναντήσει σύντομα στην Ουάσινγκτον».

Οι Ευρωπαίοι τάσσονται υπέρ μιας τριμερούς συνάντησης Τραμπ – Ζελένσκι – Πούτιν, με την υποστήριξη της Ευρώπης, διαμηνύοντας ταυτόχρονα ότι η Ουκρανία πρέπει να λάβει «ατσάλινα» (ironclad) εγγυήσεις ασφάλειας για να υπερασπιστεί την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα. Χαιρέτισαν δε τη δήλωση του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να παράσχουν τέτοιες εγγυήσεις. «Η Ουκρανία δεν μπορεί να έχει περιορισμούς ούτε στις ένοπλες δυνάμεις της, ούτε στη συνεργασία της με τρίτες χώρες. Η Ρωσία δεν μπορεί να έχει δικαίωμα βέτο στον δρόμο της Ουκρανίας προς την ΕΕ και το ΝΑΤΟ», υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά.

Η κοινή δήλωση επαναλαμβάνει ότι μόνο η Ουκρανία μπορεί να αποφασίσει για το έδαφός της και ότι τα διεθνή σύνορα δεν μπορεί να αλλάζουν δια της βίας. «Η στήριξή μας στην Ουκρανία θα συνεχιστεί. Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε περισσότερα για να παραμείνει ισχυρή μέχρι να τερματιστεί η μάχη και να έρθει μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη», αναφέρουν οι ηγέτες.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζουν ότι όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις, η Ευρώπη θα εντείνει τις κυρώσεις και τα ευρύτερα οικονομικά μέτρα για να ασκηθεί πίεση στη ρωσική πολεμική οικονομία. «Η Ουκρανία μπορεί να βασίζεται στην αταλάντευτη αλληλεγγύη μας καθώς εργαζόμαστε για μια ειρήνη που θα διασφαλίζει τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της ίδιας και της Ευρώπης», καταλήγει η ανακοίνωση.

Η κοινή δήλωση (άτυπη μετάφραση):

Νωρίς σήμερα το πρωί, ο Πρόεδρος Τραμπ μας ενημέρωσε και τον Πρόεδρο Ζελένσκι μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο Πρόεδρο στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου 2025. Οι ηγέτες χαιρέτισαν τις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ να σταματήσει η σφαγή στην Ουκρανία, να τερματιστεί ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας και να επιτευχθεί δίκαιη και διαρκής ειρήνη. Όπως είπε ο Πρόεδρος Τραμπ, «δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι να υπάρξει συμφωνία». Σύμφωνα με το όραμα του Προέδρου Τραμπ, το επόμενο βήμα πρέπει τώρα να είναι η συνέχιση των συνομιλιών, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου Ζελένσκι, με τον οποίο θα συναντηθεί σύντομα.

Είμαστε επίσης έτοιμοι να συνεργαστούμε με τον Πρόεδρο Τραμπ και τον Πρόεδρο Ζελένσκι για την πραγματοποίηση τριμερούς συνόδου κορυφής με την υποστήριξη της Ευρώπης.

Είμαστε σαφείς ότι η Ουκρανία πρέπει να έχει ακράδαντες εγγυήσεις ασφάλειας για να υπερασπιστεί αποτελεσματικά την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα. Χαιρετίζουμε τη δήλωση του Προέδρου Τραμπ ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να παράσχουν εγγυήσεις ασφάλειας. Η Συμμαχία των Προθυρών είναι έτοιμη να διαδραματίσει ενεργό ρόλο. Δεν πρέπει να επιβληθούν περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ή στη συνεργασία της με τρίτες χώρες. Η Ρωσία δεν μπορεί να ασκήσει βέτο στην πορεία της Ουκρανίας προς την ΕΕ και τον ΝΑΤΟ.

Η Ουκρανία θα αποφασίσει για το έδαφός της. Τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάξουν με τη χρήση βίας. Η στήριξή μας προς την Ουκρανία θα συνεχιστεί. Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε περισσότερα για να διατηρήσουμε την Ουκρανία ισχυρή, προκειμένου να τερματιστεί η σύγκρουση και να επιτευχθεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη.

Όσο συνεχίζονται οι δολοφονίες στην Ουκρανία, είμαστε έτοιμοι να διατηρήσουμε την πίεση προς τη Ρωσία. Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις κυρώσεις και τα ευρύτερα οικονομικά μέτρα για να ασκήσουμε πίεση στην πολεμική οικονομία της Ρωσίας έως ότου επιτευχθεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη. Η Ουκρανία μπορεί να βασίζεται στην αταλάντευτη αλληλεγγύη μας, καθώς εργαζόμαστε για την ειρήνη που θα διασφαλίζει τα ζωτικά συμφέροντα της Ουκρανίας και της Ευρώπης στον τομέα της ασφάλειας.