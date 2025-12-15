Κάμαλα Χάρις: Τα βήματά της για νέα υποψηφιότητα στον Λεύκο Οίκο το 2028

Μία σειρά από βήματα, που προμηνύουν την πρόθεσή της να είναι εκ νέου υποψήφια για την προεδρία των ΗΠΑ το 2028, φαίνεται πως κάνει η Κάμαλα Χάρις, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios.

Με κινήσεις που δεν περνούν απαρατήρητες στους κόλπους των Δημοκρατικών, η πρώην αντιπρόεδρος στέλνει σαφές μήνυμα προς πιθανούς εσωκομματικούς αντιπάλους ότι δεν σκοπεύει να αποσυρθεί, περιγράφει αρχικά ο ειδησεογραφικός ιστότοπος.

Παρά τις επιφυλάξεις ορισμένων κομματικών στελεχών και δωρητών για τις εκλογικές της προοπτικές, η Χάρις παραμένει στις πρώτες θέσεις των περισσότερων δημοσκοπήσεων για το χρίσμα των Δημοκρατικών το 2028. Παράλληλα, διατηρεί ισχυρή απήχηση στους Αφροαμερικανούς ψηφοφόρους, τη σημαντικότερη εκλογική βάση στις προκριματικές εκλογές του κόμματος.

Κάμαλα Χάρις: Οι κινήσεις της την τελευταία εβδομάδα

Την τελευταία εβδομάδα, η Χάρις προχώρησε σε μια σειρά από κινήσεις, που πολλοί Δημοκρατικοί ερμηνεύουν ως την άτυπη εκκίνηση μιας νέας προεκλογικής πορείας. Διεύρυνε την περιοδεία για το βιβλίο της «107 Days», στο οποίο καταγράφει τη σύντομη προεδρική της εκστρατεία το 2024, ανακοινώνοντας νέες στάσεις για τις αρχές του 2026.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται η Νότια Καρολίνα -κομβική πολιτεία για τις προκριματικές- καθώς και πόλεις με ισχυρή παρουσία μαύρων ψηφοφόρων, όπως το Ντιτρόιτ, το Τζάκσον του Μισισίπι, το Μέμφις και το Μοντγκόμερι.

Παράλληλα, εμφανίστηκε ενώπιον της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών στο Λος Άντζελες, στο πλαίσιο της χειμερινής συνεδρίασής της. Εκεί, μαζί με τον σύζυγό της, Νταγκ Έμχοφ, είχε επαφές με εθνικά και πολιτειακά στελέχη του κόμματος.

Κατά τη διάρκεια δεξίωσης, ο πρόεδρος της DNC, Κεν Μάρτιν, παρουσίασε τον Έμχοφ αστειευόμενος ως «μελλοντικό πρώτο κύριο», σχόλιο που ερμηνεύτηκε ως σαφής πολιτικός υπαινιγμός.

Κάμαλα Χάρις: Η αλλαγή στη ρητορική της

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε και η αλλαγή ρητορικής της Χάρις. Σε ομιλία της προς στελέχη των Δημοκρατικών, άσκησε σκληρή κριτική τόσο στο πολιτικό σύστημα όσο και στα δύο μεγάλα κόμματα, παίρνοντας αποστάσεις από τη γραμμή υπεράσπισης του Τζο Μπάιντεν που ακολουθούσε στην περσινή εκστρατεία.

«Και τα δύο κόμματα έχουν αποτύχει να διατηρήσουν την εμπιστοσύνη του κόσμου», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «η κυβέρνηση θεωρείται ανίκανη να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών». Παρουσίασε τον Ντόναλντ Τραμπ ως «σύμπτωμα» ενός βαθύτερου προβλήματος και τόνισε ότι «δεν μπορούμε να είμαστε νοσταλγικοί απέναντι σε ένα ελαττωματικό σύστημα που απέτυχε τόσους πολλούς».

Μετά την ομιλία, μέλη της Εθνικής Επιτροπής δήλωσαν στο Axios ότι θα ήθελαν να τη δουν υποψήφια το 2028, ενώ όταν αναφέρθηκε στο «μέλλον», από το ακροατήριο ακούστηκε το σύνθημα: «Εσύ!».

Εκπρόσωπός της δήλωσε ότι η Χάρις σκοπεύει να προσεγγίσει το 2026 «ακούγοντας τους Αμερικανούς, αναγνωρίζοντας τα σημεία όπου η ηγεσία υστέρησε και συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας», με στόχο και την ανάκτηση της πλειοψηφίας των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο.

Την ίδια εβδομάδα, η Χάρις μίλησε και στο ετήσιο γκαλά των United Farm Workers, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα, ενώ συνδικαλιστικά στελέχη τόνισαν ότι παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλής στη βάση τους.

Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις της Morning Consult, η Χάρις προηγείται σταθερά στην κούρσα για το χρίσμα, αν και σε πολιτείες-κλειδιά όπως το Νιου Χάμσαϊρ εμφανίζεται να υπολείπεται του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, και του πρώην υπουργού Μεταφορών, Πιτ Μπούτιτζετζ. Σε κάθε περίπτωση, στελέχη του κόμματος επισημαίνουν ότι οι εθνικές δημοσκοπήσεις τόσο νωρίς έχουν περιορισμένη προγνωστική αξία.

Η επόμενη δημόσια εμφάνισή της είναι προγραμματισμένη για την επόμενη εβδομάδα, στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ.

Με πληροφορίες από Axios