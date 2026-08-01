Καλώς ήρθες επιτέλους από πίσω, αρχαία Ελλάδα: Τα χριστιανικά γυμναστήρια μόνο για άνδρες που έγιναν viral

Κάποιοι συντηρητικοί χριστιανοί άνδρες στις ΗΠΑ φαίνεται ότι βρήκαν τη λύση στο πρόβλημα του «πειρασμού» στο γυμναστήριο: να βγάλουν τις γυναίκες από την αίθουσα.

Όχι, δεν είναι σενάριο queer σάτιρας για την επιστροφή της αρχαίας Ελλάδας μέσα από την αμερικανική χριστιανική δεξιά. Είναι ένα μικρό αλλά ενδεικτικό νέο φαινόμενο: γυμναστήρια μόνο για άνδρες, φτιαγμένα όχι απλώς ως χώροι άσκησης, αλλά ως χώροι πνευματικής πειθαρχίας, ανδρικής «αδελφότητας» και προστασίας από τη «λαγνεία».

Δύο παραδείγματα έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες viral: το Proverbs 27:17 Fitness στην Οκλαχόμα και το The Remnant Gym στο Ντένβερ, που παρουσιάζεται ως concept με στόχο να ανοίξει το 2027. Και τα δύο κινούνται γύρω από την ίδια ιδέα: ο άνδρας πρέπει να γυμνάζεται μαζί με άλλους άνδρες, να ενισχύει το σώμα και την πίστη του, χωρίς τις «αποσπάσεις» που, σύμφωνα με τους ιδρυτές αυτών των χώρων, προκαλεί η παρουσία γυναικών.

Ο ιδρυτής του Proverbs 27:17 Fitness, Jeff Hambrecht, έχει περιγράψει το γυμναστήριο ως men’s only fitness & ministry center, έναν χώρο όπου οι άνδρες θα μπορούν να γίνονται πιο δυνατοί σωματικά και πνευματικά, χωρίς τον πειρασμό της λαγνείας. Το επιχείρημα είναι απλό και παλιό: το γυναικείο σώμα εμφανίζεται ως κίνδυνος, ο ανδρικός αυτοέλεγχος ως θρησκευτικό πρόβλημα και η λύση ως διαχωρισμός.

Το The Remnant Gym πηγαίνει ακόμη πιο μακριά. Δεν θέλει να είναι απλώς ένα γυμναστήριο χωρίς γυναίκες. Θέλει να λειτουργήσει ως χώρος διαμόρφωσης χριστιανικής ανδρικής ταυτότητας. Η συνδρομή συνδέεται με έναν γραπτό Rule of Life, έναν «κανόνα ζωής», που απαιτεί από τα μέλη να αποδέχονται, μεταξύ άλλων, τον γάμο ως ένωση ενός άνδρα και μιας γυναίκας και την ύπαρξη δύο φύλων «δοσμένων από τον Θεό στη δημιουργία».

Στην ίδια λογική, το The Remnant υπόσχεται γυμναστήριο, μελέτη της Βίβλου, σάουνα, προσομοιωτή γκολφ και Brotherhood Lounge. Δηλαδή έναν ολόκληρο κόσμο ανδρών, πίστης, ιδρώτα, χαλάρωσης και πειθαρχίας, φτιαγμένο για να προστατεύει τους συμμετέχοντες από το να βρεθούν δίπλα σε γυναίκες με κολάν.

Το ίντερνετ, φυσικά, δεν άργησε να κάνει το προφανές αστείο. Αν η λύση στον ετεροφυλόφιλο πειρασμό είναι να κλειστούν οι άνδρες σε χώρους όπου γυμνάζονται, ιδρώνουν, πηγαίνουν στη σάουνα και μιλούν για «αδελφότητα», τότε η αρχαία Ελλάδα μάλλον δεν έφυγε ποτέ. Επέστρεψε με membership plan, θεολογικό συμβόλαιο και προοπτική franchise.

Πέρα όμως από το αστείο, το φαινόμενο λέει κάτι σοβαρό για την αμερικανική χριστιανική δεξιά. Το γυμναστήριο δεν παρουσιάζεται πια μόνο ως χώρος υγείας ή εμφάνισης. Γίνεται μικρή ιδεολογική κοινότητα. Ένας χώρος όπου το σώμα, η πίστη, η αρρενωπότητα, η οικογένεια και η πολιτική ταυτότητα μπαίνουν στο ίδιο πακέτο.

Δεν είναι τυχαίο ότι η γλώσσα αυτών των projects μοιάζει τόσο πολύ με τη γλώσσα της manosphere: άνδρες που πρέπει να γίνουν ηγέτες, να ανακτήσουν την εξουσία τους, να αντισταθούν σε μια κοινωνία που τους «σπάει», να χτίσουν κοινότητες όπου θα επιβλέπουν ο ένας τον άλλο. Η διαφορά είναι ότι εδώ όλα αυτά ντύνονται με βιβλικές αναφορές και με την ηθική φαντασίωση ότι το πρόβλημα δεν είναι το βλέμμα του άνδρα, αλλά η παρουσία της γυναίκας.

Αυτό είναι και το πιο αποκαλυπτικό σημείο. Η γυναίκα δεν εμφανίζεται ως συναθλήτρια, εργαζόμενη, πελάτισσα ή άνθρωπος που έχει εξίσου δικαίωμα στον δημόσιο χώρο. Εμφανίζεται ως «απόσπαση», ως κίνδυνος, ως πειρασμός που πρέπει να απομακρυνθεί για να προστατευθεί η ανδρική πνευματικότητα.

Έτσι, το γυμναστήριο μόνο για άνδρες γίνεται κάτι περισσότερο από αστεία είδηση. Είναι μια μικρή σκηνή πάνω στην οποία παίζεται ξανά το παλιό έργο της πατριαρχίας: αντί να ζητηθεί από τους άνδρες να ελέγξουν το βλέμμα τους, ζητείται από τον κόσμο να οργανωθεί γύρω από την αδυναμία τους.

Και κάπου εκεί γεννιέται η ειρωνεία. Αυτοί οι χώροι θέλουν να αποδείξουν μια αυστηρή, ετεροφυλόφιλη, θεολογικά πειθαρχημένη αρρενωπότητα. Αλλά η εικόνα που παράγουν άνδρες μόνοι με άνδρες, αδελφότητα, σώματα, ιδρώτας, σάουνα, κοινός κανόνας ζωής είναι τόσο φορτισμένη ομοκοινωνικά που το ίντερνετ δεν χρειαζόταν καν να προσπαθήσει πολύ.

Κάποτε οι άνδρες πήγαιναν στο γυμνάσιο γυμνοί και το ονόμαζαν πολιτισμό. Σήμερα κάποιοι θέλουν να πάνε στο γυμναστήριο χωρίς γυναίκες και το ονομάζουν χριστιανική πειθαρχία.

Καλώς ήρθες επίτελους από πίσω, αρχαία Ελλάδα!

Με στοιχεία από Them