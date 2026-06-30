Καλιφόρνια: Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση με τα 117 νεκρά σκυλιά - Από τις καταγγελίες στην έρευνα

Οι αρχές στην Καλιφόρνια εντόπισαν λείψανα τουλάχιστον 117 σκύλων σε εγκατάσταση οργάνωσης διάσωσης ζώων, στο πλαίσιο έρευνας για καταγγελίες περί απάτης, κακοποίησης και σκληρότητας απέναντι σε ζώα.

Η έρευνα έγινε στο Miranda’s Rescue, στην πόλη Φορτούνα της κομητείας Χάμπολτ. Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη, το ένταλμα που είχαν λάβει οι αρχές επέτρεπε και εκσκαφές στον χώρο, καθώς υπήρχαν στοιχεία ότι σκύλοι είχαν θαφτεί σε μαζικούς τάφους.

Τα λείψανα εντοπίστηκαν την Παρασκευή σε δύο σημεία της ιδιοκτησίας και, σύμφωνα με τις αρχές, ήταν σε διάφορα στάδια αποσύνθεσης. Πέρα από τα 117 σχεδόν ακέραια σύνολα λειψάνων, οι ερευνητές βρήκαν περίπου δύο δεκάδες κρανία, εκατοντάδες οστά και 600 περιλαίμια σκύλων.

Ο σερίφης Ουίλιαμ Χόνσαλ ευχαρίστησε τις ομάδες επιβολής του νόμου και τους κτηνιάτρους πραγματογνώμονες που συμμετείχαν στην ανάκτηση των ευρημάτων. Οπως είπε, η έρευνα «μόλις αρχίζει».

«Η αποφασιστικότητα που έδειξαν όλοι αυτοί οι επαγγελματίες δουλεύοντας σε αυτή τη φρικτή σκηνή είναι κάτι που δεν θα ξεχάσουμε», ανέφερε σε δήλωσή του.

Ενδείξεις για πυροβολισμούς σε πολλά ζώα

Η υπόθεση είχε φτάσει στις αρχές τον Απρίλιο, όταν διατυπώθηκαν καταγγελίες για απάτη, κακοποίηση ζώων και σκληρότητα στο καταφύγιο. Η υπόθεση ανατέθηκε στο τμήμα σοβαρών εγκλημάτων.

Το πρώτο ένταλμα έρευνας εκτελέστηκε την 1η Μαΐου, όταν οι αρχές κατέσχεσαν στοιχεία. Τότε οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι σημαντικός αριθμός ζώων που είχαν παραδοθεί στο καταφύγιο δεν μπορούσε να εντοπιστεί.

Το δεύτερο ένταλμα, που εκτελέστηκε την Πέμπτη, οδήγησε στον εντοπισμό των λειψάνων. Κτηνίατροι πραγματογνώμονες εξέτασαν επιτόπου 71 από τα σώματα, ενώ δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν την εξέταση των υπόλοιπων 46.

Η προκαταρκτική εξέταση, που περιλάμβανε και ακτινογραφίες, έδειξε ότι πολλά από τα ζώα είχαν ενδείξεις θραυσμάτων από σφαίρες. Οι αρχές προσπαθούν τώρα να ταυτοποιήσουν σκύλους που είχαν μικροτσίπ.

Ορισμένα λείψανα βρέθηκαν σε τόσο προχωρημένη αποσύνθεση ώστε οι αρχές έκριναν ότι δεν μπορούσαν να απομακρυνθούν από το σημείο ταφής τους.

Δεν έχουν ανακοινωθεί κατηγορίες

Το γραφείο του σερίφη προειδοποίησε ότι η έρευνα αναμένεται να διαρκέσει. Σε ανακοίνωσή του σημείωσε ότι αντιλαμβάνεται την απαίτηση της κοινής γνώμης για λογοδοσία και δικαιοσύνη, αλλά τόνισε ότι πρέπει να γίνει πλήρης, αμερόληπτη και νομικά τεκμηριωμένη έρευνα, με σεβασμό στα δικαιώματα όλων των εμπλεκομένων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί κατηγορίες.

Το NBC News ανέφερε ότι δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τη Σάνον Μιράντα, ιδρύτρια του Miranda’s Rescue, ενώ εκείνη δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο μέσω email.

Στις 18 Ιουνίου, η Μιράντα είχε αναρτήσει δήλωση στον ιστότοπο του καταφυγίου, απαντώντας σε δημοσιεύματα και σχόλια στο διαδίκτυο. Αναφέρθηκε σε δύο περιστατικά που είχαν προκαλέσει ενδιαφέρον, και τα δύο αφορούσαν ζώα που θανατώθηκαν στις εγκαταστάσεις.

Το πρώτο, σύμφωνα με τη δήλωση, αφορούσε σκύλο που σκότωσε άλλο ζώο και επιτέθηκε σε τρίτο. Το δεύτερο αφορούσε σκύλο που όρμησε σε καρότσι με μωρό.

Η Μιράντα υποστήριξε ότι οι αποφάσεις αυτές δεν ελήφθησαν ελαφρά τη καρδία και ότι συνδέονταν με την ευθύνη της να προστατεύσει τόσο το κοινό όσο και τα ζώα που βρίσκονταν στη φροντίδα της.

Στην ίδια δήλωση περιέγραψε το Miranda’s Rescue ως no-kill καταφύγιο, δηλαδή χώρο όπου τα ζώα δεν θανατώνονται απλώς για να αδειάσουν θέσεις. Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι η ευθανασία μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι απαραίτητη.

Οπως έγραψε, όταν χρειάστηκε να γίνει ευθανασία, ενημέρωνε εκ των προτέρων τις τοπικές αρχές, ακόμη και όταν της έλεγαν ότι δεν ήταν υποχρεωτικό, επειδή θεωρούσε σημαντικό να υπάρχει σαφές αρχείο για τέτοιες δύσκολες αποφάσεις.

Με πληροφορίες από NBC News