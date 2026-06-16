Καλιφόρνια: Οκτώ νεκροί σε συντριβή βομβαρδιστικού αεροσκάφους

Οκτώ άνθρωποι, στρατιωτικοί και πολίτες, έχασαν τη ζωή τους τη Δευτέρα όταν ένα αμερικανικό βομβαρδιστικό B-52 Stratofortress συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από την αεροπορική βάση Έντουαρντς στην Καλιφόρνια. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι δεν υπήρχε καμία πιθανότητα επιβίωσης.

Ο διοικητής της βάσης, σμήναρχος Τζέιμς Χέιζ, χαρακτήρισε το δυστύχημα «μεγάλη τραγωδία» και εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια των οκτώ επιβαινόντων. Το αεροσκάφος συμμετείχε σε προγραμματισμένη δοκιμαστική πτήση, μεταφέροντας στρατιωτικούς, κυβερνητικούς εκπροσώπους και πολίτες.

Σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, το B-52 απογειώθηκε στις 11:20 τοπική ώρα και συνετρίβη σχεδόν αμέσως. Η Boeing γνωστοποίησε ότι δύο εργαζόμενοί της συγκαταλέγονται στα θύματα.

BREAKING: A U.S. Air Force B-52 bomber crashed shortly after takeoff at Edwards Air Force Base, triggering an emergency response.



Emergency crews rushed to the scene as thick black smoke billowed from the wreckage scattered across the desert airfield.



More details, including… pic.twitter.com/JRx3R4ElJW — Fox News (@FoxNews) June 15, 2026

A U.S. Air Force B-52 bomber reportedly crashed shortly after takeoff from Edwards Air Force Base, prompting a major emergency response. Thick black smoke was seen rising from the wreckage as rescue and firefighting crews rushed to the crash site. (Representative Video) pic.twitter.com/XtJjXq4kYh — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) June 15, 2026

Αεροφωτογραφίες από το σημείο έδειξαν εκτεταμένες καμένες εκτάσεις κοντά στη βάση, η οποία βρίσκεται περίπου 90 χιλιόμετρα βόρεια του Λος Άντζελες. Οι αρχές ανέφεραν ότι από τις πρώτες εικόνες της συντριβής είχε καταστεί σαφές πως δεν υπήρχαν επιζώντες.

Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν άγνωστα και βρίσκεται σε εξέλιξη επίσημη έρευνα. Ο σμήναρχος Χέιζ δήλωσε ότι τα ονόματα των θυμάτων δεν θα δοθούν στη δημοσιότητα πριν ενημερωθούν οι οικογένειές τους.

Μετά το συμβάν, η βάση ανέστειλε τη λειτουργία του αεροδρομίου της και ανακατεύθυνε τις προγραμματισμένες πτήσεις, ώστε να επικεντρωθεί πλήρως στη διαχείριση της κρίσης.

Το B-52 είναι ένα στρατηγικό βομβαρδιστικό μεγάλης εμβέλειας που υπηρετεί στην αμερικανική αεροπορία από τη δεκαετία του 1950 και έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τις αρχές, κατά τη συγκεκριμένη πτήση επρόκειτο να δοκιμαστεί ένα νέο σύστημα ραντάρ.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ