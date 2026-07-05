Καλιφόρνια: Ο σύζυγος της Νάνσι Πελόζι αντιμέτωπος με κατηγορία για τροχαίο με εγκατάλειψη

Ο Πολ Πελόζι, σύζυγος της βουλεύτριας των ΗΠΑ Νάνσι Πελόζι, αντιμετωπίζει κατηγορία για πλημμέλημα σε σχέση με ένα ατύχημα με εγκατάλειψη του τόπου του ατυχήματος στη Βόρεια Καλιφόρνια.

Το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Νάπα ενημέρωσε τα μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων τα KCRA, KTVU και Sacramento Bee, το Σάββατο 4 Ιουλίου, ότι ο 86χρονος Πελόζι ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα γύρω στις 2:30 μ.μ. τοπική ώρα την Παρασκευή 3 Ιουλίου, στην Καλιφόρνια.

Το ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη ο σύζυγος της Νάνσι Πελόζι

Οι αρχές ισχυρίζονται ότι ο Πελόζι, 86 ετών, προσέκρουσε σε ένα άδειο σταθμευμένο αυτοκίνητο. Το όχημα ήταν σταθμευμένο νόμιμα στο κράσπεδο του δρόμου, ανέφερε το γραφείο του σερίφη.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Πελόζι οδηγούσε ένα καφέ καμπριολέ τη στιγμή του συμβάντος. Ένας μάρτυρας που κάλεσε το 911 μετά το περιστατικό είπε στους ερευνητές ότι το αυτοκίνητο σταμάτησε για μια στιγμή μετά τη σύγκρουση και στη συνέχεια απομακρύνθηκε.

Το αυτοκίνητο που χτυπήθηκε υπέστη «σημαντικές ζημιές στο πίσω μέρος, ενώ το μπροστινό δεξί ελαστικό χτύπησε στο κράσπεδο του δρόμου», ανέφερε το γραφείο του σερίφη, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης.

Το γραφείο του σερίφη δήλωσε ότι οι ερευνητές του αναγνώρισαν τον Πολ ως τον οδηγό του αυτοκινήτου που χτύπησε το άλλο αυτοκίνητο.

«Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο Πελόζι παραδέχτηκε ότι χτύπησε κάτι, αλλά είπε ότι δεν ήξερε τι είχε χτυπήσει, οπότε συνέχισε να οδηγεί», ανέφερε το γραφείο του σερίφη σε δήλωση. «Οδήγησε μέχρι που το αυτοκίνητό του ακινητοποιήθηκε και δεν ήταν πλέον σε θέση να συνεχίσει την οδήγηση».

Οι εξετάσεις έδειξαν ότι ο Πολ δεν βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ τη στιγμή του συμβάντος, πρόσθεσαν οι αρχές.

Δεν συνελήφθη ο σύζυγος της Πελόζι

Ο Πολ — ο οποίος παντρεύτηκε την πρώην πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων το 1963 και είναι ιδρυτής μιας εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητα και επιχειρηματικά κεφάλαια με έδρα το Σαν Φρανσίσκο — δεν συνελήφθη, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Καλιφόρνιας, καθώς αντιμετωπίζει κατηγορία για πλημμέλημα που περιλαμβάνει υλικές ζημιές αλλά όχι τραυματισμούς.

«Θα υποβληθεί στο Τμήμα Οδικής Κυκλοφορίας της Καλιφόρνιας (DMV) έντυπο παραπομπής για επανεκτίμηση, κάτι που είναι συνηθισμένο για ηλικιωμένους οδηγούς», ανέφερε το γραφείο του σερίφη, προσθέτοντας ότι η υπόθεση θα παραπεμφθεί στην Εισαγγελία της Κομητείας Νάπα για εξέταση και άσκηση ποινικής δίωξης.

Ο Πολ συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ το 2022, αφού συγκρούστηκε με την Πόρσε του με ένα τζιπ.

Ομολόγησε την ενοχή του για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και καταδικάστηκε σε πέντε ημέρες φυλάκισης και τρία χρόνια αναστολής σε αυτή την υπόθεση, σύμφωνα με το KTVU.

Με πληροφορίες από People