Καλιφόρνια: Η στιγμή που πυροσβέστες σώζουν κουτάβι που εγκλωβίστηκε σε καλάμια μετά από πλημμύρα

Ένα κουτάβι εγκλωβίστηκε σε καλάμια μετά από πλημμύρα στη Νότια Καλιφόρνια και πυροσβέστες το βοήθησαν.

Η στιγμή που πυροσβέστες σώζουν το κουτάβι που εγκλωβίστηκε στα καλάμια, έχει καταγραφεί σε βίντεο.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια σπάνιας καταιγίδας τον Οκτώβριο στη Νότια Καλιφόρνια.

Το βίντεο δείχνει τον πυροσβέστη της κομητείας Βεντούρα να κατεβαίνει μια σκάλα για να φτάσει στο σκυλί, το οποίο είχε κολλήσει σε καλάμια στην άκρη ενός καναλιού, βορειοδυτικά του Λος Άντζελες.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το θηλυκό κουτάβι βάρους 8,6 κιλών ήταν κρύο αλλά «κατά τα άλλα, δεν έπαθε τίποτα», ωστόσο δεν είχε κάποια ταυτότητα κατοικιδιού στο κολάρο ούτε μικροτσίπ.

Ο ιστότοπος των Υπηρεσιών Ζώων της Κομητείας Βεντούρα αναφέρει ότι το περίπου 3 ετών σκυλί διαμένει στο Καταφύγιο Ζώων Καμαρίγιο, θα δοθεί για υιοθεσία εάν δεν ταυτοποιηθούν και βρεθούν οι ιδιοκτήτες του.

Με πληροφορίες από Associated Press