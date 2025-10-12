Καλιφόρνια: Η στιγμή που ελικόπτερο πέφτει σε πάρκινγκ δημοφιλούς παραλίας ενώ κάνουν μπάνιο

Ένα ελικόπτερο συνετρίβη σε δημοφιλή παραλία στη Νότια Καλιφόρνια.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες, Σάββατο (11/10), όταν ξαφνικά το ελικόπτερο φαίνεται να χάνει τον έλεγχο, να κάνει κύκλους με μεγάλη ταχύτητα στον αέρα, να χάνει ύψος και τελικά να πέφτει σε πάρκινγκ δημοφιλούς παραλίας, περνώντας ανάμεσα από τους φοίνικες.

Μάλιστα, εκείνη την ώρα κόσμος έκανε μπάνιο και οι λούμενοι παρακολουθούσαν το περιστατικό έκπληκτοι

Βίντεο που δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν το ελικόπτερο να στροβιλίζεται πάνω από την παραλία Χάντινγκτον, στη συνέχεια να βυθίζεται προς τα κάτω και «να σφηνώνεται ανάμεσα σε φοίνικες και μια σκάλα κοντά στην εθνική οδό Pacific Coast».

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Χάντινγκτον Μπιτς δήλωσε ότι πέντε άτομα νοσηλεύτηκαν, συμπεριλαμβανομένων δύο που επέβαιναν στο ελικόπτερο και «απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια από τα συντρίμμια». Τα άλλα τρία άτομα που τραυματίστηκαν, ήταν στον δρόμο.

Λεπτομέρειες για τους τραυματισμούς τους δεν ήταν άμεσα διαθέσιμες ενώ προς το παρόν, δεν είναι γνωστή η αιτία της πτώσης.

Το αστυνομικό τμήμα δήλωσε ότι το ελικόπτερο σχετίζεται με μια ετήσια εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων «Cars ‘N Copters» που έχει προγραμματιστεί για σήμερα, Κυριακή.

Με πληροφορίες από Associated Press