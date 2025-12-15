Καλιφόρνια: Εξτρεμιστική ομάδα φέρεται να σχεδίαζε βομβιστικές επιθέσεις την Πρωτοχρονιά

Τέσσερα άτομα που φέρονται να ανήκουν σε εξτρεμιστική οργάνωση συνελήφθησαν από ομοσπονδιακές αρχές στις ΗΠΑ, κατηγορούμενα ότι σχεδίαζαν συντονισμένες βομβιστικές επιθέσεις στη νότια Καλιφόρνια την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο, οι ύποπτοι συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα στην περιοχή Λούσερν Βάλεϊ, σε ερημική ζώνη ανατολικά του Λος Άντζελες. Οι αρχές εκτιμούν ότι είχαν μεταβεί εκεί προκειμένου να δοκιμάσουν αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς ενόψει των επιθέσεων που φέρονται να σχεδίαζαν.

Οι συλληφθέντες εμφανίζονται να συνδέονται με παρακλάδι φιλοπαλαιστινιακής οργάνωσης, το οποίο φέρεται να δρα υπό την ονομασία «Turtle Island Liberation Front». Σε βάρος τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για συνωμοσία και κατοχή εκρηκτικών μηχανισμών, μεταξύ άλλων αδικημάτων.

Όπως ανέφεραν οι ομοσπονδιακές αρχές, το σχέδιο προέβλεπε σειρά επιθέσεων σε πολλαπλούς στόχους στην Καλιφόρνια, με αφετηρία την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Παράλληλα, σύμφωνα με ανάρτηση της γενικής εισαγγελέως των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, εξεταζόταν και το ενδεχόμενο στοχοποίησης πρακτόρων και οχημάτων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

Φωτογραφικό υλικό που περιλαμβάνεται στη δικογραφία απεικονίζει αυτοσχέδιο καταυλισμό στην έρημο, όπου –κατά τους ερευνητές– εντοπίστηκαν υλικά κατασκευής βομβών απλωμένα σε πλαστικά τραπέζια. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται σωλήνες PVC διαφόρων μεγεθών, ύποπτες χημικές ουσίες όπως νιτρικό κάλιο, κάρβουνο και θείο, καθώς και υλικά που προορίζονταν για πυροκροτητές.

Οι ομοσπονδιακές αρχές αναμένεται να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση σε συνέντευξη Τύπου, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για ενδεχόμενους συνεργούς ή περαιτέρω σχέδια της ομάδας.

Με πληροφορίες από Associated Press