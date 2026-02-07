Καλιφόρνια: Έφαγαν μανιτάρια και πέθαναν - Γιατί τα «death cap» θεωρούνται τόσο επικίνδυνα

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη τρεις χρειάστηκε να υποβληθούν σε μεταμόσχευση ήπατος στην Καλιφόρνια, έπειτα από κατανάλωση του ιδιαίτερα τοξικού μανιταριού γνωστού ως «death cap» (Amanita phalloides), το οποίο εμφανίζεται φέτος σε ασυνήθιστα μεγάλες ποσότητες μετά από έναν βροχερό χειμώνα.

Το υπουργείο Δημόσιας Υγείας της Καλιφόρνιας καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν πλήρως τη συλλογή άγριων μανιταριών, καθώς τα death caps μοιάζουν πολύ με βρώσιμες ποικιλίες και είναι εύκολο να γίνει λάθος.

Από τις 18 Νοεμβρίου έχουν καταγραφεί περισσότερα από 30 περιστατικά δηλητηρίασης, ανάμεσά τους τέσσερις θάνατοι και τρεις μεταμοσχεύσεις ήπατος. Πολλοί ασθενείς παρουσίασαν ταχεία επιδείνωση με οξεία ηπατική βλάβη και ηπατική ανεπάρκεια, ενώ αρκετοί χρειάστηκαν νοσηλεία σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Οι ηλικίες κυμαίνονται από 19 μηνών έως 67 ετών.

Γιατί τα μανιτάρια «death cap» θεωρούνται τόσο επικίνδυνα

Το death cap θεωρείται ένα από τα πιο επικίνδυνα μανιτάρια παγκοσμίως. Ανήκει σε μια μικρή ομάδα μανιταριών που περιέχουν αματοξίνες, ουσίες εξαιρετικά ισχυρές, οι οποίες ευθύνονται για περίπου το 90% των θανατηφόρων δηλητηριάσεων από μανιτάρια διεθνώς. Εντοπίζεται τόσο σε αστικά πάρκα όσο και σε δάση, συχνά κάτω από βελανιδιές.

Σε μια συνηθισμένη χρονιά, τα περιστατικά δηλητηρίασης από death cap στην Καλιφόρνια δεν ξεπερνούν τα δύο έως πέντε, σύμφωνα με τον δρ Κρεγκ Σμόλιν, ιατρικό διευθυντή του Κέντρου Δηλητηριάσεων της Καλιφόρνιας στο Σαν Φρανσίσκο. Όπως λέει, αυτό που ξεχωρίζει φέτος είναι η έκταση του φαινομένου. «Το να φτάνουμε σχεδόν τα 40 περιστατικά είναι κάτι εντελώς ασυνήθιστο», σημειώνει.

Οι ειδικοί αποδίδουν την έξαρση σε έναν συνδυασμό ήπιων φθινοπωρινών θερμοκρασιών και πρώιμων βροχοπτώσεων, που δημιούργησαν συνθήκες «υπερ-ανθοφορίας» για το συγκεκριμένο είδος.

Ακόμη και μικρή ποσότητα μπορεί να αποδειχθεί θανατηφόρα. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το χρώμα δεν αποτελεί ασφαλές κριτήριο για την αναγνώριση ενός τοξικού μανιταριού και ότι το death cap παραμένει εξίσου επικίνδυνο είτε είναι ωμό, είτε αποξηραμένο, είτε μαγειρεμένο.

Μανιτάρια «death cap»: Τα συμπτώματα μετά την κατανάλωση

Η περίπτωση της 36χρονης Λάουρα Μαρσελίνο από το Σαλίνας της βόρειας Καλιφόρνιας δείχνει πόσο εύκολα μπορεί να γίνει το λάθος. Όπως δήλωσε σε τοπική εφημερίδα, η οικογένειά της μάζεψε μανιτάρια που έμοιαζαν με εκείνα που συνέλεγαν στο παρελθόν στο Οαχάκα του νότιου Μεξικού. «Νομίζαμε ότι ήταν ασφαλή», είπε. Την επόμενη ημέρα ο σύζυγός της ένιωσε ζάλη και κόπωση, όμως εκείνη δεν είχε συμπτώματα και τα έφαγαν ξανά σε σούπα. Τα παιδιά τους δεν έφαγαν. Την επόμενη ημέρα και οι δύο ενήλικες αρρώστησαν με έντονους εμετούς. Η ίδια νοσηλεύτηκε για πέντε ημέρες, ενώ ο σύζυγός της χρειάστηκε μεταμόσχευση ήπατος.

Οι γιατροί εξηγούν ότι μέσα στις πρώτες 24 ώρες από την κατανάλωση μπορεί να εμφανιστούν στομαχικές κράμπες, ναυτία, διάρροια ή εμετοί. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα αρχικά συμπτώματα υποχωρούν, όμως σοβαρή και δυνητικά θανατηφόρα ηπατική βλάβη μπορεί να αναπτυχθεί μέσα στις επόμενες δύο έως τρεις ημέρες.

Συστάδες death cap έχουν εντοπιστεί σε τοπικά και εθνικά πάρκα στη βόρεια Καλιφόρνια και στις ακτές του κεντρικού τμήματος της Πολιτείας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Μοντερέι και του Κόλπου του Σαν Φρανσίσκο.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι πολλοί από τους δηλητηριασμένους μιλούν ισπανικά, μιξτέκο ή μανδαρινικά κινεζικά, με τα ισπανικά να είναι η κύρια γλώσσα για πάνω από το 60% των περιστατικών. Για τον λόγο αυτό οι προειδοποιήσεις έχουν επεκταθεί σε περισσότερες γλώσσες.

Το death cap αλλάζει εμφάνιση καθώς ωριμάζει, γεγονός που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την αναγνώρισή του, από καφετί-λευκό σε πρασινωπό καπέλο. «Αν δεν είσαι ειδικός που ασχολείται συστηματικά με τα μανιτάρια, είναι πολύ δύσκολο να το ξεχωρίσεις», λέει ο Σμόλιν.

Μεταξύ των περιστατικών υπάρχουν και παιδιά. Οι αρχές συστήνουν αυξημένη προσοχή σε χώρους όπου φυτρώνουν μανιτάρια, ειδικά για παιδιά και κατοικίδια, και προτρέπουν τους καταναλωτές να αγοράζουν μανιτάρια μόνο από αξιόπιστα καταστήματα.

Η θεραπεία γίνεται πιο δύσκολη μόλις εμφανιστούν συμπτώματα, γι’ αυτό οι γιατροί συνιστούν άμεση ιατρική βοήθεια σε όποιον γνωρίζει ή υποψιάζεται ότι έχει καταναλώσει τοξικό μανιτάρι.

Τέλος, τα αμερικανικά Κέντρα Δηλητηριάσεων αναφέρουν αύξηση κατά 40% στις εκθέσεις σε μανιτάρια κάθε είδους από τον Σεπτέμβριο έως τον Ιανουάριο, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, αν και δεν οδηγούν όλες οι περιπτώσεις σε δηλητηρίαση.

