Καλιφόρνια: Βρέθηκαν 117 νεκρά σκυλιά σε κέντρο διάσωσης - Πολλά είχαν τραύματα από πυροβολισμούς

Ερευνητές έχουν εντοπίσει τα λείψανα 117 σκύλων σε διάφορα στάδια αποσύνθεσης – πολλά από τα οποία έφεραν τραύματα από πυροβολισμούς – στους χώρους ενός υποτιθέμενου καταφυγίου ζώων «no-kill» στη βόρεια Καλιφόρνια.

Οι αρχές πραγματοποίησαν ανασκαφές σε χωράφια στο Miranda’s Rescue Animal Sanctuary και εντόπισαν ζώα που πιστεύεται ότι είχαν θαφτεί σε ομαδικούς τάφους, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Humboldt. Εντοπίστηκαν επίσης περίπου 600 περιλαίμια σκύλων.

Οι αξιωματούχοι ερευνούσαν πιθανή απάτη ή κακοποίηση ζώων, αφού εκατοντάδες ζώα είχαν δηλωθεί ως εξαφανισμένα από τη συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Ο ιδιοκτήτης και διαχειριστής του καταφυγίου, Shannon Miranda δεν αντιμετωπίζει προς το παρόν ποινικές κατηγορίες στο πλαίσιο της έρευνας.

Το γραφείο του σερίφη της Humboldt ξεκίνησε την έρευνα τον Απρίλιο, αφού έλαβε «αξιόπιστες πληροφορίες» σχετικά με καταγγελίες για κακουργηματική κακοποίηση ζώων, κακομεταχείριση, απάτη και συνωμοσία που συνδέονται με το Miranda’s Rescue.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η έρευνα ξεκίνησε αφού ένας γείτονας παραδέχτηκε ότι μπήκε παράνομα στην ιδιοκτησία τον Απρίλιο, έσκαψε και ξέθαψε αυτό που πιστεύεται ότι ήταν λείψανα σκυλιών.

Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το κέντρο διάσωσης είχε φιλοξενήσει 900 ζώα από τις αρχές του 2025 και είχε πραγματοποιήσει μόνο 116 υιοθεσίες, όπως δήλωσε ο σερίφης Γουίλιαμ Χόνσαλ. Πάνω από 700 ζώα αγνοούνταν.

Την Παρασκευή, το γραφείο του σερίφη ανακοίνωσε ότι βρέθηκαν τα άθικτα λείψανα 117 σκύλων σε δύο περιοχές όπου έγιναν ανασκαφές στο οικόπεδο, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Φορτούνα της Καλιφόρνιας.

Έρευνα στην έκταση των 50 στρεμμάτων αποκάλυψε επίσης 21 επιπλέον κρανία σκύλων και εκατοντάδες άλλα οστά. Σε άλλο σημείο ανασκαφής βρέθηκαν έξι μικροτσίπ χωρίς σώματα, σύμφωνα με τις αρχές.

Εβδομήντα σοροί υποβλήθηκαν σε ακτινογραφία και διαπιστώθηκε η παρουσία θραυσμάτων σφαιρών. Οι ερευνητές ανέφεραν ότι οι αρχικές εξετάσεις έδειξαν ότι η αιτία θανάτου για πολλά από αυτά τα ζώα ήταν τραύματα από πυροβολισμούς.

Το γραφείο του σερίφη ανέφερε ότι, κατά τη διάρκεια ανασκαφών στη βόρεια περιοχή του ίδιου χωραφιού, οι ερευνητές εντόπισαν επιπλέον νεκρά σκυλιά σε προχωρημένο στάδιο αποσύνθεσης.

Το τμήμα ανέφερε επίσης ότι ανακάλυψε έναν αχυρώνα όπου πιστεύουν ότι «τα σκυλιά πιθανότατα σκοτώθηκαν».

Τα περισσότερα από τα νεκρά σκυλιά έφεραν μικροτσίπ και οι αναλυτές εξετάζουν τα δεδομένα από αυτά για να ταυτοποιήσουν τα σκυλιά που αντιστοιχούν στα συγκεκριμένα τσιπ.

Ο Shannon Miranda δήλωσε σε ανακοίνωσή του πριν από τα νέα ευρήματα στην ιδιοκτησία ότι η εγκατάστασή της ήταν ένα «καταφύγιο χωρίς ευθανασία» και απέρριψε τις κατηγορίες που περιλαμβάνονταν στα μέσα ενημέρωσης και από τις αρχές.

Είπε ότι άλλα καταφύγια συχνά απευθύνονται σε τέτοιες δομές όπως το δικό του ως έσχατη λύση για ζώα που είναι πιο δύσκολο να βρουν σπίτι.

Ανέφερε ότι το καταφύγιο έχει προχωρήσει σε ευθανασίες μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις, όχι «απλώς για να δημιουργηθεί χώρος», και μόνο όταν ένα ζώο πάσχει από ανίατη ασθένεια ή όταν αποτελεί σοβαρό και συνεχή κίνδυνο για ανθρώπους ή άλλα ζώα.

Το γραφείο του σερίφη έχει ζητήσει από το κοινό υπομονή καθώς συνεχίζεται η έρευνα, σημειώνοντας ότι η υπόθεση είναι πολύπλοκη και υπάρχει μεγάλο αποδεικτικό υλικό προς επεξεργασία. Δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες στη δίμηνη έρευνα.

«Εάν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να υποστηρίζουν παραβιάσεις της νομοθεσίας περί κακοποίησης ζώων, απάτης ή άλλων σχετικών νόμων, η υπόθεση θα παραπεμφθεί στην ομάδα Εισαγγελίας για εξέταση και πιθανή άσκηση ποινικών διώξεων», ανέφερε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της.

Με πληροφορίες από BBC