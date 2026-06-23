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Καλιφόρνια: 2 νεκροί μετά από πυροβολισμούς σε βιβλιοθήκη

Το κίνητρο πίσω από την επίθεση δεν είναι γνωστό

ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ ΔΥΟ ΝΕΚΡΟΙ ΗΠΑ Facebook Twitter
Φωτ.: Χ
The LiFO team
The LiFO team
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Δύο άτομα σκοτώθηκαν και ένα παιδί τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πυροβολισμών που σημειώθηκαν τη Δευτέρα μέσα σε βιβλιοθήκη της Βόρειας Καλιφόρνιας, σύμφωνα με τις αρχές.

Η αστυνομία της πόλης Τσίκο ανέφερε ότι οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο γύρω στις 5 μ.μ., αφού έλαβαν αναφορές για ενεργό δράστη στη Βιβλιοθήκη της Κομητείας Μπιουτ.

Από το σημείο ακούστηκαν πυροβολισμοί και κραυγές ανθρώπων μέσα στο κτίριο.

Δύο νεκροί από τους πυροβολισμούς στην Καλιφόρνια

Καθώς οι αστυνομικοί εισέρχονταν στο κτίριο, ο ύποπτος έτρεξε προς την πίσω πλευρά του κτιρίου, όπου άλλοι αστυνομικοί που είχαν τοποθετηθεί κατά μήκος της περιμέτρου συνέλαβαν το άτομο, ανέφερε η αστυνομία.

Αξιωματούχοι των αρχών επιβολής του νόμου επιβεβαίωσαν ότι δύο ενήλικοι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της ένοπλης επίθεσης. Οι αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει τα ονόματα των θυμάτων. Ένα παιδί υπέστη ελαφρύ τραυματισμό, ανέφεραν οι αρχές.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι ο ύποπτος ενήργησε μόνος του και συνελήφθη. Η αστυνομία ανέφερε ότι κατασχέθηκε ένα όπλο.

Κανένας αστυνομικός δεν πυροβόλησε κατά τη διάρκεια του συμβάντος και κανένας αστυνομικός δεν τραυματίστηκε, ανέφεραν οι αρχές.

Η αστυνομία δεν έχει προσδιορίσει το κίνητρο της επίθεσης.

Το Αστυνομικό Τμήμα του Τσίκο έχει αναλάβει την έρευνα. Το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Μπιουτ και το FBI παρέχουν βοήθεια.

Με πληροφορίες από CBS News

Διεθνή

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