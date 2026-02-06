«Καλή αρχή»: Οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ θα συνεχιστούν, λέει το Ιράν

«Καλή αρχή» εκτιμά ότι έγινε τις ΗΠΑ, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, μετά την πρώτη διαπραγματευτική συνεδρίαση στο Ομάν.

Όπως δήλωσε, οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν σε «πολύ θετικό κλίμα» και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τη διαδικασία.



Συγκεκριμένα, ο Αραγτσί ανέφερε στην κρατική τηλεόραση του Ιράν: «Σε πολύ θετικό κλίμα, ανταλλάξαμε τις ιδέες μας και μας παρουσίασαν τις απόψεις της άλλης πλευράς», προσθέτοντας ότι οι δύο πλευρές «συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις, με τους όρους και το χρονοδιάγραμμα να αποφασίζονται σε μεταγενέστερο στάδιο».



Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε επίσης ότι, σύμφωνα με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, οι συνομιλίες επικεντρώνονται «αποκλειστικά στο πυρηνικό ζήτημα» και ότι «δεν συζητάμε κανένα άλλο θέμα με τους Αμερικανούς».

Παρότι και οι δύο πλευρές έχουν δηλώσει έτοιμες να αναβιώσουν τη διπλωματία γύρω από τη μακροχρόνια πυρηνική διαμάχη της Τεχεράνης με τη Δύση, η Ουάσινγκτον επιδιώκει να διευρύνει την ατζέντα των συνομιλιών. Όπως δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να συζητηθούν και οι βαλλιστικοί πύραυλοι του Ιράν, η στήριξη σε ένοπλες ομάδες στην περιοχή, καθώς και η «μεταχείριση του ίδιου του λαού του».



Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα αποκλείσει το ενδεχόμενο να τεθούν προς συζήτηση οι πύραυλοι του Ιράν -ένα από τα μεγαλύτερα οπλοστάσια του είδους στη Μέση Ανατολή- ενώ έχουν καταστήσει σαφές ότι η Τεχεράνη επιδιώκει την αναγνώριση του δικαιώματός της να εμπλουτίζει ουράνιο.



Για την Ουάσινγκτον, η πραγματοποίηση εμπλουτισμού -ένας πιθανός δρόμος προς την κατασκευή πυρηνικών όπλων- εντός του Ιράν αποτελεί κόκκινη γραμμή. Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, έχει εδώ και καιρό αρνηθεί οποιαδήποτε πρόθεση να στρατιωτικοποιήσει την παραγωγή πυρηνικών καυσίμων.

Η αντίδραση του ΟΗΕ για την επανέναρξη των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, χαιρετίζει την επανέναρξη των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν και εκφράζει την ελπίδα για αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Μέσω ανακοίνωσης του εκπροσώπου του, υπογραμμίζεται, πως «ο Γενικός Γραμματέας καλωσορίζει τη σημερινή επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών και ελπίζει ότι θα βοηθήσουν στη μείωση των περιφερειακών εντάσεων και στην αποτροπή μιας ευρύτερης κρίσης».

Παράλληλα, εκφράζει την ευγνωμοσύνη του προς τις χώρες που συνέβαλαν διπλωματικά στην επανεκκίνηση της διαδικασίας, τονίζοντας, ότι «εκφράζω ευγνωμοσύνη προς τις χώρες της περιοχής για τις προσπάθειές τους να καταστήσουν δυνατές αυτές τις συνομιλίες, καθώς και προς το Ομάν για τη φιλοξενία τους».

Με πληροφορίες από Reuters