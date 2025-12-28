Κακοκαιρία Johannes: Τρεις νεκροί και εκτεταμένες ζημιές στη Σουηδία 

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Σουηδία από τη σφοδρή χειμερινή κακοκαιρία που έπληξε τις τελευταίες ημέρες τις σκανδιναβικές χώρες, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και σοβαρές αναταράξεις στις μετακινήσεις.

Το πέρασμα της καταιγίδας Johannes συνοδεύτηκε από θυελλώδεις ανέμους, με τη σουηδική μετεωρολογική υπηρεσία να εκδίδει προειδοποιήσεις για μεγάλο μέρος του βόρειου τμήματος της χώρας. Οι ισχυρές ριπές αποδείχθηκαν μοιραίες σε αρκετές περιπτώσεις.

Στη νότια Σουηδία, ένας άνδρας ηλικίας περίπου 50 ετών σκοτώθηκε όταν δέντρο κατέρρευσε στο χιονοδρομικό κέντρο Kungsberget. Σε άλλο περιστατικό, εργαζόμενος της περιφερειακής εταιρείας ηλεκτρισμού Hemab έχασε τη ζωή του στη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης ζημιών. Λίγο αργότερα, οι αρχές επιβεβαίωσαν τον θάνατο ακόμη ενός άνδρα, γύρω στα 60, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα σε δασική περιοχή στο Hofors, στην ανατολικοκεντρική Σουηδία.

Η κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Στη Σουηδία, περισσότερα από 40.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα, ενώ ακυρώθηκαν σιδηροδρομικά δρομολόγια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, καταγράφηκαν ακυρώσεις πτήσεων και ακτοπλοϊκών συνδέσεων.

Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και στη Νορβηγία. Στην περιφέρεια Nordland, μία από τις βορειότερες της χώρας, η πυροσβεστική κλήθηκε να διαχειριστεί πάνω από 200 περιστατικά που συνδέονται με τις καιρικές συνθήκες. Η ηλεκτροδότηση διεκόπη σε περίπου 23.000 κατοικίες, ενώ άλλες 9.000 επηρεάστηκαν στην ενδοχώρα.

Στη Φινλανδία, όπου το φαινόμενο είναι γνωστό ως Hannes, τα έντονα φαινόμενα υποχώρησαν το πρωί της Κυριακής. Ωστόσο, περισσότερα από 60.000 σπίτια παρέμεναν χωρίς ρεύμα, σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση της χώρας.

Ιδιαίτερα προβλήματα σημειώθηκαν και στις αερομεταφορές. Στο αεροδρόμιο του Kittilä, στη βόρεια Φινλανδία, οι ισχυροί άνεμοι παρέσυραν δύο αεροσκάφη εκτός διαδρόμου, λίγο μετά την προσγείωσή τους. Το ένα, επιβατικό αεροσκάφος με περίπου 150 επιβάτες, είχε φτάσει από τη Γενεύη, ενώ το δεύτερο ήταν μικρό επιχειρησιακό τζετ που βρισκόταν ήδη στο έδαφος. Και τα δύο κατέληξαν σε σωρούς χιονιού δίπλα στον διάδρομο.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Με πληροφορίες από BBC