Κάιλι Τζένερ: Η επιστροφή στην «King Kylie era» με το πρώτο της τραγούδι 10 χρόνια μετά

Μετά από μία δεκαετία, η Κάιλι Τζένερ επέστρεψε στην «King Kylie» εποχή της, προκαλώντας φρενίτιδα στους εκατομμύρια φαν της.

Εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, χιλιάδες φαν σε σχόλιά τους στα social media της Κάιλι Τζένερ, ζητούσαν η διάσημη τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας να επιστρέψει στην «King Kylie» εποχή της.

Μία εποχή μεταξύ 2014 και 2016, όπου η Κάιλι άρχισε να απομακρύνεται από την κλασσική εικόνα της οικογένειας Καρντάσιαν - Τζένερ και να πειραματίζεται έντονα με το μακιγιάζ και με το να βάφει τα μαλλιά της διάφορα χρώματα, δημιουργώντας μια δική της, πιο edgy ταυτότητα.

Η εποχή αυτή βαφτίστηκε «King Kylie era», ανατρέποντας το στερεότυπο του “princess” ή “queen”, θέλοντας να δείξει μία πιο ιχυρή αλλά ταυτόχρονα cool εικόνα, ενώ παράλληλα ήταν πανταχού παρούσα στο Snapchat, δημοσιεύοντας συνεχώς behind-the-scenes στιγμές, selfies, lip syncs και δεκάδες βίντεο με φίλες της.

Μάλιστα το σημείο αναφοράς εκείνης της εποχής, ήταν η αλλαγή στα χείλη της με τα lip fillers, κάτι που οδήγησε στην κυκλοφορία του Kylie Lip Kit το 2015, που αποτέλεσε το θεμέλιο της αυτοκρατορίας «Kylie Cosmetics».

Η εποχή αυτή έμοιαζε ωστόσο μακρινή, μέχρι που η 28χρονη το τελευταίο διάστημα, άρχισε να δίνει «υπονοούμενα» στους φαν της, για την επιστροφή της.

Έτσι την Κυριακή, η Κάιλι Τζένερ έκανε το πολυαναμενόμενο comeback, επιστρέφοντας με τη συνέχεια του κομματιού «Three Strikes» και του βίντεο του 2016, όπου ήταν το promo για την προώθηση των πρώτων lip glosses της.

Με το νέο κομμάτι «Four Strike», στο οποίο τραγουδά και η ίδια, η Κάιλι Τζένερ διακρίνεται δέκα χρόνια μετά, με μια σύγχρονη εκδοχή του στυλ που την καθιέρωσε το 2014.

Παράλληλα, ανακοίνωσε τη νέα συλλογή μακιγιάζ εμπνευσμένη από εκείνη την εποχή, η οποία αναμένεται να βγει στην αγορά το Σάββατο 18 Οκτωβρίου.

Στο νέο της κομμάτι συνεργάζεται ξανά με το μουσικό δίδυμο από το Λος Άντζελες, Terror Jr..

Η Κάιλι Τζένερ συνεργάζεται με τους Terror Jr. -το δίδυμο που αποτελείται από τον Felix Snow και τον David "Campa" Benjamin Singer-Vine- μουσικά από το 2016. Μάλιστα, από τότε κυκλοφορούν φήμες ότι ήταν κρυφά η βασική τραγουδίστρια του συγκροτήματος.

Σύμφωνα με το The Verge, οι φήμες ξεκίνησαν το 2016 όταν οι Terror Jr. κυκλοφόρησαν το «Three Strikes», με πολλούς να πιστεύουν πως η φωνή ανήκε στην Κάιλι Τζένερ.