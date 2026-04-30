Καφέ στη Στοκχόλμη διοικείται από AI: Προσλαμβάνει εργαζομένους και οργανώνει το μαγαζί

Στη Στοκχόλμη άνοιξε καφέ όπου τη διοίκηση δεν έχει άνθρωπος, αλλά σύστημα τεχνητής νοημοσύνης.

Η «Mona», όπως ονομάζεται η ψηφιακή μάνατζερ, διαχειρίζεται προσλήψεις, παραγγελίες, προμηθευτές και το καθημερινό ταμείο, σε ένα πείραμα που εξετάζει πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει ένας χώρος εργασίας με επικεφαλής AI.

Το κατάστημα έχει λιτό σχεδιασμό, με λίγα τραπέζια, μικρά φυτά και γκρι τοίχους. Πίσω από τον πάγκο εργάζεται ο barista Κάγιεταν Γκζελτσάκ, ο οποίος προσλήφθηκε από τη Mona, που βασίζεται στο σύστημα Gemini της Google.

Όπως λέει, οι παραγγελίες δεν είναι το δυνατό της σημείο. Για τον λόγο αυτό δημιούργησε έναν «τοίχο ντροπής» με άχρηστες αγορές που έκανε η AI, όπως 10 λίτρα μαγειρικού λαδιού ή 15 κιλά κονσερβοποιημένες ντομάτες, προϊόντα που δεν χρησιμοποιούνται καν στο μενού.

Οι πελάτες μπορούν να παραγγείλουν είτε από τη Mona είτε από το προσωπικό. Σε μεγάλη οθόνη μέσα στο κατάστημα εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο τα έσοδα και το οικονομικό αποτέλεσμα της ημέρας, ενώ ειδική τηλεφωνική συσκευή επιτρέπει στους πελάτες να μιλούν απευθείας με την AI μάνατζερ.

Το καφέ αποτελεί πείραμα της νεοφυούς εταιρείας Andon Labs με έδρα το Σαν Φρανσίσκο. Στόχος, σύμφωνα με την ομάδα ανάπτυξης, είναι να εξεταστεί ποιος θα μπορούσε να είναι ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας και ποια ηθικά ζητήματα προκύπτουν όταν ένα σύστημα AI αναλαμβάνει να διοικεί εργαζομένους.

Αφού βρέθηκε ο χώρος και εξασφαλίστηκε αρχικό κεφάλαιο, στη Mona δόθηκε μία βασική αποστολή: να λειτουργήσει το κατάστημα με κερδοφορία.

Η AI ανέλαβε γρήγορα δράση, εξασφάλισε άδειες λειτουργίας, δημιούργησε το μενού, βρήκε προμηθευτές και οργάνωσε τον ανεφοδιασμό. Στη συνέχεια διαπίστωσε ότι χρειάζεται άνθρωπος για την παρασκευή καφέ και προχώρησε στην πρόσληψη δύο εργαζομένων μέσω αγγελιών σε πλατφόρμες εργασίας.

Ο Γκζελτσάκ είπε ότι αρχικά νόμιζε πως η αγγελία ήταν αστείο, ιδιαίτερα επειδή δημοσιεύθηκε την 1η Απριλίου. Μετά από τηλεφωνική συνέντευξη μισής ώρας με την AI, προσλήφθηκε.

Όπως σχολιάζει, ο μισθός είναι ικανοποιητικός, όμως το δικαίωμα αποσύνδεσης από την εργασία δεν γίνεται σεβαστό. Η Mona στέλνει μηνύματα μέσα στη νύχτα, ξεχνά αιτήματα αδείας και συχνά ζητά από εργαζομένους να καλύπτουν προσωρινά αγορές από την τσέπη τους.

Η εταιρεία σημειώνει ότι ακριβώς τέτοιες δυσλειτουργίες αποτελούν μέρος του πειράματος και βοηθούν στην κατανόηση των ορίων της τεχνητής νοημοσύνης ως εργοδότη.

Το καφέ λειτουργεί μόλις μία εβδομάδα, αλλά ήδη προσελκύει 50 έως 80 περίεργους πελάτες την ημέρα, που θέλουν να δουν από κοντά πώς είναι να σε εξυπηρετεί και να σε διοικεί μια AI.

Με πληροφορίες από AFP