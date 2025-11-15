Joyce Carol Oates: Η κορυφαία Αμερικανίδα συγγραφέας αποδόμησε τον Μασκ χωρίς να τον κατονομάσει

Μια απροσδόκητη διαδικτυακή αντιπαράθεση ξέσπασε τις τελευταίες ημέρες ανάμεσα στη Joyce Carol Oates και τον Έλον Μασκ, μετά από ανάρτηση της 87χρονης συγγραφέα στο X που έγινε γρήγορα viral και προκάλεσε δεκάδες απαντήσεις και retweets.

Η Oates σχολίασε στις 8 Νοεμβρίου μια ανάρτηση τρίτου χρήστη, γράφοντας ότι είναι «περίεργο» πως «ένας τόσο πλούσιος άνθρωπος» δεν φαίνεται να απολαμβάνει τίποτα από όσα εκτιμούν σχεδόν όλοι οι άλλοι, από τη φύση και τα κατοικίδια μέχρι την τέχνη, τα βιβλία, τον αθλητισμό ή τη μνήμη της ιστορίας. Πρόσθεσε ότι ο εν λόγω άνδρας «μοιάζει εντελώς αμόρφωτος και ακαλλιέργητος», σημειώνοντας πως «ακόμη και ο φτωχότερος χρήστης της πλατφόρμας βρίσκει περισσότερη ομορφιά και νόημα στη ζωή».

Παρότι η Oates δεν ανέφερε το όνομα του Μασκ, από την περιγραφή της ήταν προφανές σε ποιον αναφερόταν και ο ίδιος απάντησε άμεσα, δίνοντας διαστάσεις στη διαμάχη.

Η Oates θεωρείται μία από τις σημαντικότερες εν ζωή Αμερικανίδες λογοτέχνες. Έχει υπάρξει υποψήφια για Pulitzer, έχει λάβει National Book Award και δύο O. Henry Awards, ενώ έχει δημοσιεύσει 58 μυθιστορήματα, πολυάριθμες συλλογές διηγημάτων και δοκίμια. Για δεκαετίες δίδαξε δημιουργική γραφή στο Princeton και ανήκει στην American Academy of Arts and Letters.

Η κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα σε Μασκ και Oates

Μετά την πρώτη ανάρτηση, η Oates συνέχισε να σχολιάζει θέματα που αφορούσαν τον Μασκ, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι «όπου κι αν πηγαίνει, κουβαλάει μαζί του τον ίδιο του τον εαυτό» και πως «η παρουσία του υπονομεύει οποιονδήποτε χώρο τον υποδέχεται». Σε επόμενη ανάρτηση στήριξε δημόσια την τρανς κόρη του Μασκ, Vivian Wilson, με την οποία εκείνος δεν έχει πλέον καμία σχέση, σχολιάζοντας ότι «μια φυσιολογική οικογένεια θα ήταν περήφανη για εκείνη».

Ο Μασκ απάντησε με διαδοχικές αναρτήσεις, χαρακτηρίζοντας την αρχική κριτική της «ανακριβή» και την Oates «ψεύτρα» και «κακό άνθρωπο». Προχώρησε μάλιστα σε προσωπική επίθεση στο λογοτεχνικό της έργο, λέγοντας ότι «θα ήταν πιο ευχάριστο να φας μια σακούλα πριονίδι παρά να διαβάσεις το δήθεν βαθυστόχαστο παραλήρημά της». Σε μια ακόμη ανάρτηση, πρότεινε στους χρήστες να ακούσουν την Ιλιάδα σε ηχητικό βιβλίο, παραπέμποντας όμως κατά λάθος στην Οδύσσεια, ανάρτηση που στη συνέχεια διέγραψε.

Παρά τον θόρυβο γύρω από την αντιπαράθεση, η Oates συνέχισε κανονικά τη δραστηριότητά της σε X και BlueSky, με αναρτήσεις που κινούνται από πολιτικά σχόλια και λογοτεχνικές αναφορές έως πιο προσωπικές στιγμές της καθημερινότητάς της, όπως φωτογραφίες του αγαπημένου της γάτου. Η συγγραφέας είναι εδώ και χρόνια από τις πιο ενεργές παρουσίες στην πλατφόρμα, με περισσότερες από 180.000 δημοσιεύσεις.

