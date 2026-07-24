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Jon Bon Jovi: Διέκοψε συναυλία του λόγω αδιαθεσίας - «Μην πετάξετε τα αποκόμματα των εισιτηρίων σας, θα βρω λύση»

Η ενημέρωση για την υγεία του και η δήλωση εκπροσπώπου του για την πρόωρη λήξη της συναυλίας στο Madison Square Garden

The LiFO team
The LiFO team
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Στιγμιότυπο από βίντεο που καταγράφει τον Jon Bon Jovi την ώρα που ενημερώνει το κοινό ότι η συναυλία του διακόπτεται / X
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Το βράδυ της Πέμπτης, ο Jon Bon Jovi διέκοψε τη συναυλία του στο Madison Square Garden έπειτα από περίπου 90 λεπτά, λόγω αδιαθεσίας, και ζήτησε συγγνώμη από το κοινό.

«Μην πετάξετε τα αποκόμματα των εισιτηρίων σας, θα βρω μια λύση, εντάξει; Απλά κρατήστε τα, θα βρούμε τρόπο να επαναπρογραμματίσουμε τη συναυλία. Αλλά θα πρέπει να το αφήσω για απόψε. Νιώθω υπέροχα. Θα σας ξαναδώ σύντομα. Καληνύχτα», είπε στο κοινό.

Πριν κατεβεί από τη σκηνή, ο Bon Jovi αγκάλιασε τα μέλη του συγκροτήματος και χαιρέτησε τους θαυμαστές του.

Jon Bon Jovi: Η ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του

Σε δήλωση στο Rolling Stone, εκπρόσωπος του Bon Jovi έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόβλημα που αντιμετώπισε ο τραγουδιστής.

Όπως εξήγησε: «Ο Jon Bon Jovi μίλησε από τη σκηνή και είπε στους θαυμαστές ότι πάλευε με μια λοίμωξη των ιγμορείων, η οποία οδήγησε στην πρόωρη λήξη της συναυλίας. Στο πλαίσιο της σειράς συναυλιών των Bon Jovi στο Madison Square Garden, ο Jon έχει πει πολλές φορές ότι ήταν μεγάλη χαρά για το συγκρότημα να επιστρέψει στις ζωντανές εμφανίσεις».

Ο Jon Bon Jovi ξεκίνησε την περιοδεία «Forever» των Bon Jovi νωρίτερα αυτόν τον μήνα, τέσσερα χρόνια αφότου μια χειρουργική επέμβαση λόγω τραυματισμού στις φωνητικές χορδές τον ανάγκασε να κάνει ένα διάλειμμα από τις περιοδείες. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό People τον Ιούνιο, ο Bon Jovi δήλωσε: «Έχω αναρρώσει πλήρως», προσθέτοντας: «Χρειάστηκε περισσότερο χρόνο από ό,τι περίμενα, αλλά έπρεπε να γίνει σωστά. Ποτέ δεν χάσαμε την πίστη μας».

Με πληροφορίες από το Rolling Stone

 
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