Jon Bon Jovi: Διέκοψε συναυλία του λόγω αδιαθεσίας - «Μην πετάξετε τα αποκόμματα των εισιτηρίων σας, θα βρω λύση»

Το βράδυ της Πέμπτης, ο Jon Bon Jovi διέκοψε τη συναυλία του στο Madison Square Garden έπειτα από περίπου 90 λεπτά, λόγω αδιαθεσίας, και ζήτησε συγγνώμη από το κοινό.

«Μην πετάξετε τα αποκόμματα των εισιτηρίων σας, θα βρω μια λύση, εντάξει; Απλά κρατήστε τα, θα βρούμε τρόπο να επαναπρογραμματίσουμε τη συναυλία. Αλλά θα πρέπει να το αφήσω για απόψε. Νιώθω υπέροχα. Θα σας ξαναδώ σύντομα. Καληνύχτα», είπε στο κοινό.

Πριν κατεβεί από τη σκηνή, ο Bon Jovi αγκάλιασε τα μέλη του συγκροτήματος και χαιρέτησε τους θαυμαστές του.

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Σε δήλωση στο Rolling Stone, εκπρόσωπος του Bon Jovi έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόβλημα που αντιμετώπισε ο τραγουδιστής.

Όπως εξήγησε: «Ο Jon Bon Jovi μίλησε από τη σκηνή και είπε στους θαυμαστές ότι πάλευε με μια λοίμωξη των ιγμορείων, η οποία οδήγησε στην πρόωρη λήξη της συναυλίας. Στο πλαίσιο της σειράς συναυλιών των Bon Jovi στο Madison Square Garden, ο Jon έχει πει πολλές φορές ότι ήταν μεγάλη χαρά για το συγκρότημα να επιστρέψει στις ζωντανές εμφανίσεις».

🚨Bon Jovi Forever Tour Update



July 23, 2026



Jon telling fans to hold onto their tickets for a rescheduled MSG show



WE BELIEVE IN YOU JON



Thank you for still taking the stage tonight and giving your all



Video Credit: Michele Bloom#BonJovi pic.twitter.com/iic7EvhOu6 — Jerry Braden (@Jerrybraden92) July 24, 2026

Ο Jon Bon Jovi ξεκίνησε την περιοδεία «Forever» των Bon Jovi νωρίτερα αυτόν τον μήνα, τέσσερα χρόνια αφότου μια χειρουργική επέμβαση λόγω τραυματισμού στις φωνητικές χορδές τον ανάγκασε να κάνει ένα διάλειμμα από τις περιοδείες. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό People τον Ιούνιο, ο Bon Jovi δήλωσε: «Έχω αναρρώσει πλήρως», προσθέτοντας: «Χρειάστηκε περισσότερο χρόνο από ό,τι περίμενα, αλλά έπρεπε να γίνει σωστά. Ποτέ δεν χάσαμε την πίστη μας».

Με πληροφορίες από το Rolling Stone

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