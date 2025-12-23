James Ransone: Το πρώτο μήνυμα της συζύγου του μετά τον αιφνίδιο θάνατό του

Σε αυτοκτονία φέρεται να αποδίδεται ο αιφνίδιος θάνατος του ηθοποιού, James Ransone, σε ηλικία 46 ετών.

Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, η σύζυγός του δημοσίευσε μήνυμα στο Instagram, συνοδευόμενο από φωτογραφία του Ransone να αγκαλιάζει τη φουσκωμένη κοιλιά της κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνη της.

Ο ηθοποιός, που έγινε γνωστός από τους ρόλους του στα «The Wire» και «It: Chapter Two», πέθανε την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με το γραφείο του Los Angeles County Medical Examiner, ο θάνατός του αποδίδεται σε αυτοκτονία.

«Σου είπα ότι σε έχω αγαπήσει χίλιες φορές στο παρελθόν και ξέρω ότι θα σε αγαπήσω ξανά», έγραψε η Τζέιμι στο Instagram. «Μου είπες ότι πρέπει να γίνω περισσότερο σαν εσένα και ότι εσύ πρέπει να γίνεις περισσότερο σαν εμένα - και είχες απόλυτο δίκιο».

«Σε ευχαριστώ που μου χάρισες τα μεγαλύτερα δώρα - εσένα, τον Τζακ και τη Βάιολετ. Είμαστε (μαζί) για πάντα», πρόσθεσε, αναφερόμενη στα δύο παιδιά του ζευγαριού.

Η φωτογραφία που δημοσίευσε στο Instagram η σύζυγος του James Ranson / @skippermcphee

Ο Ransone υποδύθηκε τον Ziggy στη δεύτερη σεζόν του The Wire, έναν από τους πιο τραγικούς και αμφιλεγόμενους χαρακτήρες της σειράς. Αργότερα συνεργάστηκε ξανά με τον ίδιο δημιουργό στη μίνι σειρά Generation Kill, όπου ενσάρκωσε τον πεζοναύτη Josh Ray Person, βασισμένο σε πραγματικό πρόσωπο.

James Ransone: Οι ρόλοι του στον κινηματογράφο

Στον κινηματογράφο, το ευρύτερο κοινό τον γνώρισε και μέσα από την ταινία It Chapter Two, όπου υποδύθηκε τον Eddie Kaspbrak, δίπλα σε ένα καστ με τους Bill Hader, Jessica Chastain και James McAvoy.

Γεννημένος στη Βαλτιμόρη το 1979, ο Ράνσον είχε μιλήσει ανοιχτά τα τελευταία χρόνια για τα προσωπικά του τραύματα. Το 2021 αποκάλυψε ότι είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης σε νεαρή ηλικία, εμπειρία που -όπως είχε δηλώσει- συνέβαλε στις μάχες του με τον εθισμό στο αλκοόλ και την ηρωίνη.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε περιγράψει την υποκριτική ως μια διαδικασία «κάθαρσης», και ψυχικής φθοράς, ειδικά όταν καλούνταν να ενσαρκώσει «αντιπαθείς» ή σκοτεινούς χαρακτήρες.

Συνάδελφοί του, όπως ο ηθοποιός Φρανσουά Αρνό, τον αποχαιρέτησαν δημόσια, μιλώντας για έναν «μοναδικό ηθοποιό που ενέπνεε συνεχώς».

Με πληροφορίες από People, The Guardian