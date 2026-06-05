James Handy: Τι ισχυρίζεται η σύντροφός του για τον γιο της που κατηγορείται για τη δολοφονία

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για τη δολοφονία του ηθοποιού James Handy, γνωστού από συμμετοχές του σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές όπως το Top Gun: Maverick.

Η σύντροφός του James Handy υποστηρίζει ότι ο γιος της, ο οποίος κατηγορείται για το έγκλημα, αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας.

Η Γουέντι Γκλέντχιλ, μητέρα του 44χρονου Μάικλ Γκλέντχιλ, δήλωσε στο TMZ ότι ο γιος της είχε διαγνωστεί με σχιζοφρένεια τον Ιούλιο του 2025 και είχε λάβει φαρμακευτική αγωγή για την αντιμετώπιση της κατάστασής του.

James Handy, a veteran actor who appeared in "Top Gun: Maverick" and "Jumanji," was stabbed to death in Los Angeles by his girlfriend's son, the LAPD said. https://t.co/oMDW3ktCaI pic.twitter.com/M1wKbQKOv3 — Variety (@Variety) June 5, 2026

James Handy: Τι είπε η μητέρα του φερόμενου ως δολοφονού

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο Μάικλ είχε αρχίσει να εμφανίζει έντονα συμπτώματα παρανοϊκής συμπεριφοράς τους τελευταίους μήνες. Η ίδια υποστηρίζει ότι έμαθε πρόσφατα πως είχε σταματήσει να λαμβάνει τα φάρμακά του περίπου μία εβδομάδα πριν οι αρχές εντοπίσουν τον James Handy νεκρό από μαχαιριές έξω από το σπίτι της.

Η Γκλέντχιλ περιέγραψε τη σχέση του γιου της με τον James Handy ως «γενικά πολιτισμένη», αν και, όπως είπε, οι δύο άνδρες δεν συμφωνούσαν πάντα μεταξύ τους.

Συγκινημένη, απηύθυνε μήνυμα προς την οικογένεια του James Handy: «Ξέρουν πόσο πολύ τον αγαπούσα. Λυπάμαι τόσο πολύ. Λυπάμαι που συνέβη αυτό. Βρίσκομαι ακόμη σε κατάσταση σοκ. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει συμβεί».

Breaking News: James Handy, an actor in “Top Gun: Maverick,” “Logan” and other films was found stabbed to death, the police said. He was 81. https://t.co/7V1NmTKtGG — The New York Times (@nytimes) June 5, 2026

James Handy: Το χρονικό της δολοφονίας

Σύμφωνα με τις αρχές, το περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν ένας άνδρας κάλεσε την Άμεση Δράση και φέρεται να είπε: «Είμαι ο γιος του ανθρώπου, μόλις σκότωσα τον άνθρωπο της αμαρτίας».

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, ο Μάικλ Γκλέντχιλ φέρεται να τους πλησίασε και να τους είπε ότι ήταν το πρόσωπο που αναζητούσαν.

Ο 44χρονος συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία. Βίντεο που έχει δημοσιεύσει το TMZ τον δείχνει να περπατά στη γειτονιά λίγο μετά το περιστατικό και αργότερα να οδηγείται με χειροπέδες από τους αστυνομικούς.

Ερωτηθείσα αν πιστεύει ότι ο γιος της θα πρέπει να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του στη φυλακή, η μητέρα του απάντησε ότι δεν θα πρέπει να βρίσκεται σε θέση όπου μπορεί να βλάψει άλλους ανθρώπους.

Ο Μάικλ Γκλέντχιλ κρατείται με εγγύηση δύο εκατομμυρίων δολαρίων. Μέχρι στιγμής οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει το πιθανό κίνητρο της δολοφονίας, ενώ δεν έχουν επιβεβαιώσει επίσημα τους ισχυρισμούς της μητέρας του σχετικά με τη διάγνωση σχιζοφρένειας ή τα προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετώπιζε.

Με πληροφορίες από TMZ