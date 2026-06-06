James Handy: Αντιμέτωπος με κατηγορίες για ανθρωποκτονία ο γιος της συντρόφου του ηθοποιού

Στις ΗΠΑ, οι εισαγγελείς άσκησαν την Παρασκευή κατηγορίες για φόνο εναντίον του άνδρα που συνελήφθη για τη δολοφονία του ηθοποιού του Χόλιγουντ James Handy.

Ο συλληφθείς είναι ο γιος της συντρόφου του θύματος James Handy.

Σε περίπτωση καταδίκης, ο 44χρονος Michael Gledhill, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση ως ύποπτος την Τετάρτη, κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης έως και 26 ετών, σύμφωνα με την Εισαγγελία της Κομητείας του Λος Άντζελες.

Η δολοφονία του ηθοποιού James Handy

Σε ξεχωριστή δήλωση την Πέμπτη, η αστυνομία ανέφερε ότι ο Gledhill συνελήφθη αφού σταμάτησε την αστυνομία κοντά στον τόπο του φόνου την Τετάρτη και είπε στους αστυνομικούς ότι ήταν αυτός που έψαχναν.

Η αστυνομία ανέφερε ότι αστυνομικοί στάλθηκαν σε απάντηση μιας αινιγματικής κλήσης έκτακτης ανάγκης από έναν άνδρα που είπε στους τηλεφωνητές: «Είμαι ο γιος του ανθρώπου. Μόλις σκότωσα τον άνθρωπο της αμαρτίας».

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρήκαν έναν 81χρονο άνδρα αναίσθητο στον μπροστινό κήπο του σπιτιού της συντρόφου του με μαχαιριά στο στήθος. Κηρύχθηκε νεκρός λίγο αργότερα σε ένα κοντινό νοσοκομείο, σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες. Ο Gledhill ζούσε στο σπίτι της μητέρας του, ανέφερε η αστυνομία.

Το θύμα ταυτοποιήθηκε αργότερα ως ο ηθοποιός Handy, ο οποίος είχε στο ενεργητικό του ρόλους σε ταινίες όπως «Brighton Beach Memoirs», «Arachnophobia», «Jumanji», «Unbreakable» και «Logan».

Η τελευταία του εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη ήταν στον ρόλο ενός ηλικιωμένου μπάρμαν ονόματι Jimmy σε ένα μπαρ που συχνάζουν πιλότοι μαχητικών αεροσκαφών στην επιτυχημένη ταινία του 2022 με τον Tom Cruise «Top Gun: Maverick».

Ο Handy εμφανίστηκε επίσης σε δεκάδες τηλεοπτικές εκπομπές που χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1970.

Η αστυνομία χαρακτήρισε τη δολοφονία ως μεμονωμένο περιστατικό, αλλά δεν ανέφερε πιθανό κίνητρο για τη δολοφονία. Ο Gledhill επρόκειτο να εμφανιστεί για πρώτη φορά στο δικαστήριο την Παρασκευή, αλλά δεν έγινε αμέσως γνωστό αν είχε εξασφαλίσει νομική εκπροσώπηση.

Με πληροφορίες από Reuters