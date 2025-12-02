Jada Pinkett Smith: Μήνυση ύψους 3 εκατ. δολαρίων στην ηθοποιό από πρώην συνεργάτη του συζύγου της

Με αγωγή ύψους 3 εκατομμυρίων δολαρίων βρίσκεται αντιμέτωπη η Jada Pinkett Smith, την οποία πρώην συνεργάτης του Will Smith κατηγορεί για απειλές και εκφοβισμό.

Ο Bilaal Salaam (γνωστός ως Brother Bilaal), που παρουσιάζεται ως «ο καλύτερος φίλος» του Will Smith «για σχεδόν 40 χρόνια», υποστηρίζει ότι «συνεργάστηκε στενά» με τον ηθοποιό σε επαγγελματικά και προσωπικά πρότζεκτ, ενώ ο Smith συμπεριέλαβε και φωτογραφίες του στο αυτοβιογραφικό του βιβλίο Will.

Σύμφωνα με καταγγελία που επικαλείται το PEOPLE, ο Salaam περιγράφει ένα περιστατικό που –όπως υποστηρίζει– συνέβη στις 25 Σεπτεμβρίου 2021, στο λόμπι του Regency Calabasas Commons, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης φίλων για τα γενέθλια του Smith. Εκεί, η Pinkett Smith φέρεται να συνοδευόταν από «περίπου επτά άτομα της συνοδείας της», όταν ξέσπασε η αντιπαράθεση.

Όπως ισχυρίζεται, η ηθοποιός έγινε «λεκτικά επιθετική» και τον απείλησε ότι, αν συνέχιζε να «αποκαλύπτει προσωπικές της υποθέσεις», θα «κατέληγε να εξαφανιστεί ή να φάει μια σφαίρα». Η αγωγή αναφέρει επίσης ότι η Pinkett Smith «απαίτησε» να υπογράψει συμφωνία εμπιστευτικότητας, «αλλιώς...». Μετά το επεισόδιο, η ομάδα της φέρεται να τον ακολούθησε μέχρι το αυτοκίνητό του, συνεχίζοντας –σύμφωνα πάντα με τον Salaam– τις λεκτικές απειλές.

Περίπου έξι μήνες αργότερα, στα τέλη Μαρτίου 2022, ο Salaam λέει ότι αρνήθηκε αίτημα ενός κοινού φίλου να συνδράμει στη «διαχείριση κρίσεων» μετά το χαστούκι του Smith στον Chris Rock στα Όσκαρ. «Ο ενάγων αρνήθηκε να εκτελέσει καθήκοντα που θεωρούσε παράνομα, ανήθικα ή ηθικά συμβιβαστικά», αναφέρεται στη μήνυση, επισημαίνοντας ότι από τότε άρχισε να δέχεται απειλές από τον κύκλο του ζευγαριού και έγινε στόχος «εκστρατείας αντιποίνων». Υποστηρίζει ακόμη ότι δέχτηκε νέες πιέσεις όταν έγινε γνωστό ότι προετοίμαζε «αποκαλυπτικό βιβλίο αναμνήσεων».

Jada Pinkett Smith: Το περιεχόμενο της μήνυσης

Η κλιμάκωση –σύμφωνα με τον ίδιο– συνεχίστηκε μετά από συνέντευξή του που «έγινε viral». Σε εμφάνιση το 2023 στο «Unwine With Tasha K», ο Salaam είχε ισχυριστεί ότι έπιασε τον Smith να έχει σεξουαλική επαφή με τον ηθοποιό Duane Martin. Η Pinkett Smith, μιλώντας στο «The Breakfast Club», αντιμετώπισε τους ισχυρισμούς γελώντας: «Ας πω μόνο αυτό. Είναι γελοίο, σωστά; Και είναι ανοησία».

Ο Salaam μηνύει την ηθοποιό για σκόπιμη πρόκληση συναισθηματικής οδύνης, ισχυριζόμενος ότι εκείνη ανέφερε σε συνέντευξη πως προσπαθούσε να «εκβιάσει» την ίδια και τον Smith. Στην καταγγελία του αναφέρεται επίσης στη δήλωση της Pinkett Smith στο TMZ ότι το ζευγάρι θα προχωρούσε σε νομικές ενέργειες ως απάντηση στους ισχυρισμούς του· κάτι που, όπως υποστηρίζει, «δεν έγινε ποτέ».

Ο Salaam περιγράφει ότι εξαιτίας των φερόμενων ενεργειών της ηθοποιού και των «απεσταλμένων της» - οι οποίοι, όπως ισχυρίζεται, προσπάθησαν να τον «δωροδοκήσουν, εκφοβίσουν και καταστείλουν» - υπέστη οικονομικές απώλειες, ζημιά στη φήμη του, συναισθηματική καταπόνηση, προβλήματα υγείας και «πλήρη εκτροχιασμό της προσωπικής του ζωής και της καριέρας του».

Ζητά αποζημίωση 3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Με πληροφορίες από People