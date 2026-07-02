Ιζαμπέλ Ατζανί: Ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή στην ηθοποιό

Ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή επιβλήθηκε στην Ιζαμπέλ Ατζανί, η οποία δικάστηκε εκ νέου στο Παρίσι για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος. Παράλληλα, της επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ.

Με την απόφασή του, το Εφετείο του Παρισιού έκρινε ένοχη τη σταρ του γαλλικού κινηματογράφου, επιβάλλοντάς της όμως σημαντικά μικρότερη ποινή από εκείνη που της είχε επιβληθεί πρωτοδίκως. Τον Δεκέμβριο του 2023 είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση δύο ετών με αναστολή και πρόστιμο 250.000 ευρώ.

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Σε δηλώσεις του, ένας από τους δικηγόρους της ανέφερε: «Όλη αυτή η φασαρία για αυτό... η ποινική κύρωση μειώθηκε δραστικά» και πρόσθεσε ότι, παρότι είναι πλέον «ανακουφισμένος» από την απόφαση, σκοπεύει να προσφύγει στο Ακυρωτικό Δικαστήριο.

Ιζαμπέλ Ατζανί: «Είμαι ανίκανη, δεν ξέρω να μετράω»

Η 71χρονη, δύο φορές υποψήφια για Όσκαρ για τις ταινίες «Η ιστορία της Αντέλ Ουγκό» και «Καμίλ Κλοντέλ», κρίθηκε ένοχη για εικονική δήλωση κατοικίας στην Πορτογαλία το 2016 και το 2017, για απόκρυψη ενός δανείου το 2013 και για μεταφορά χρηματικού ποσού στις ΗΠΑ το 2014.

Το 2023, η υπεράσπιση της Ιζαμπέλ Ατζανί, είχε εξηγήσει ότι η ηθοποιός έκανε ένα «λάθος» στη φορολογική δήλωσή της, ενώ ζούσε στην Πορτογαλία, επειδή της έδωσαν «κακές συμβουλές».

«Θα είμαι ειλικρινής, δεν έχω συμπληρώσει ποτέ φορολογική δήλωση. Και ευτυχώς, γιατί θα ήταν καταστροφικό», είχε υποστηρίξει η Ιζαμπέλ Αντζάνι, αρνούμενη να τη χαρακτηρίσουν «κλέφτρα». Εμφανώς συγκινημένη, είχε περιγράψει τον εαυτό της ως «ιδανικό θύμα» για διαδοχικές απάτες, που ξεπερνούσαν κατά πολύ το φορολογικό πλαίσιο.

Σε μια φορτισμένη δήλωσή της, η 71χρονη είχε ισχυριστεί ότι «στερείται της ικανότητας να “σχεδιάσει”» μια φορολογική απάτη: «Είμαι ανίκανη, δεν ξέρω να μετράω, δεν με νοιάζει να έχω τίποτα».

Με πληροφορίες από Libération