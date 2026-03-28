«Ήθελα να την πείσω να αλλάξει γνώμη»: Τα λόγια φίλης της 25χρονης Noelia που πέθανε με ευθανασία

«Ήθελα να την πείσω να αλλάξει γνώμη» φανερώνει φίλη της 25χρονης Noelia Castillo Ramos που πέθανε με ευθανασία, πριν από δύο ημέρες, στην Ισπανία.

Η φίλη της 25χρονης Noelia που πέθανε με ευθανασία την Πέμπτη, πήγε στο νοσοκομείο της Βαρκελώνης μια ώρα πριν «φύγει» από τη ζωή, σε «μια σπαρακτική προσπάθεια», όπως σχολιάζουν τοπικά μέσα, να την σταματήσει.

Noelia Castillo Ramos και Carla Rodriguez ήταν παιδικές φίλες. Όταν έμαθε για την απόφαση για την ευθανασία, μετέβη στο νοσοκομείο αλλά οι αστυνομικοί την εμπόδισαν να μπει στο δωμάτιο για να την αποχαιρετήσει και να κάνει την «τελευταία, απεγνωσμένη έκκληση».

«Ήθελα να προσπαθήσω να την πείσω να αλλάξει γνώμη», δήλωσε η Rodriguez, η οποία ήταν με την 6χρονη κόρη της.

Ενώ Noelia και Carla έχασαν επαφή με τα χρόνια, η γυναίκα είπε ότι έμαθε για την τραγική απόφαση της Castillo από τις ειδήσεις και έσπευσε στο νοσοκομείο, αποφασισμένη να την σταματήσει με κάθε κόστος, ανέφερε τοπικό πρακτορείο.

«Η Noelia είχε περάσει τόσα πολλά, τόσα πολλά», πρόσθεσε.

«Κανείς από την οικογένειά μου δεν είναι υπέρ της ευθανασίας. Αλλά τι γίνεται με όλο τον πόνο που έχω υποφέρει όλα αυτά τα χρόνια; Δεν έχω όρεξη να κάνω τίποτα: να μην βγαίνω έξω, να μην τρώω. Ο ύπνος είναι πολύ δύσκολος και έχω πόνους στην πλάτη και τα πόδια. Τους έχω πει πώς θέλω να είναι. Θέλω να πεθάνω όμορφη. Πάντα πίστευα ότι θέλω να πεθάνω όμορφη. Θα φοράω το πιο όμορφο φόρεμά μου και θα βάφομαι. Θα είναι κάτι απλό» είχε πει η 25χρονη πριν πεθάνει με ευθανασία.

H ιστορία 25χρονης που έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού και πέθανε με ευθανασία

Σε ευθανασία υποβλήθηκε την Πέμτπη 26 Μαρτίου, η 25χρονη Noelia Castillo Ramos, στην Ισπανία, μετά από σχετικό αίτημά της. Η 25χρονη Noelia πέθανε νωρίς το βράδυ σε ένα νοσοκομείο του Σαντ Πέρε δε Ρίμπες, 40 χιλιόμετρα από τη Βαρκελώνη, μετέδωσαν η ισπανική τηλεόραση και άλλα μέσα ενημέρωσης. Τις προηγούμενες ώρες, δικαστήρια απέρριψαν τις τελευταίες προσφυγές του πατέρα της ο οποίος διαφωνούσε με την απόφασή της, σε μια υπόθεση που αναζωπύρωσε τη δημόσια συζήτηση για το θέμα αυτό.

Το 2022, η Noelia Castillo Ramos διέμενε σε ένα κρατικό κέντρο για ευάλωτους νέους στη Βαρκελώνη. Ενώ βρισκόταν εκεί, δέχθηκε άγρια ​​επίθεση από μια συμμορία, πέφτοντας θύμα ομαδικού βιασμού από τρεις άνδρες. Η κοπέλα, στη συνέχεια, προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή της πηδώντας από ένα κτίριο. Επέζησε, αλλά η πτώση την άφησε παράλυτη από τη μέση και κάτω. Έκτοτε, ζει με συνεχή πόνο, σοβαρή αναπηρία και επιδεινούμενη ψυχική υγεία, σύμφωνα με το Reuters.

Δύο χρόνια μετά την επίθεση, η Noelia υπέβαλε επίσημα αίτημα για υποβοηθούμενο θάνατο. Τον Ιούλιο του 2024, μια ειδική ιατρική επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το αίτημά της. Η Ισπανία νομιμοποίησε τόσο την εκούσια ευθανασία όσο και τον υποβοηθούμενο θάνατο τον Μάρτιο του 2021, επιτρέποντας σε ενήλικες με σοβαρές και ανίατες παθήσεις που προκαλούν αφόρητη ταλαιπωρία να επιλέξουν να τερματίσουν τη ζωή τους, εφόσον μπορούν να δώσουν ενημερωμένη συγκατάθεση.

Το 2026, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) επικύρωσε το αίτημα της Noelia Castillo για ευθανασία.

Με πληροφορίες από OK Diario και New York Post