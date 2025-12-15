«Ήταν θέμα συνείδησης»: H οικογένεια του Αχμέντ αλ Αχμέντ για τη στιγμή που έδρασε στο Σίδνεϊ

Ο 43χρονος Αχμέντ αλ Αχμέντ νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση σε νοσοκομείο του Σίδνεϊ, μία ημέρα μετά την αιματηρή επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ, όπου παρενέβη και αφόπλισε έναν από τους ενόπλους, σε μια κίνηση που, όπως εκτιμούν οι αρχές, έσωσε τις ζωές αρκετών ανθρώπων.

Ο πατέρας δύο μικρών κοριτσιών χειρουργήθηκε ήδη μία φορά και αναμένεται να υποβληθεί σε ακόμη δύο επεμβάσεις, σύμφωνα με συγγενείς του. Έχει δεχθεί πολλαπλά πυρά στον ώμο και παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση στο νοσοκομείο St George.

Η πράξη του έχει προκαλέσει κύμα συγκίνησης και αναγνώρισης εντός και εκτός Αυστραλίας. Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι τον μνημόνευσε δημόσια, μιλώντας για «παράδειγμα συλλογικής ευθύνης και γενναιότητας». Όπως δήλωσε, ο Αχμέντ αλ Αχμέντ «αφαίρεσε το όπλο από τον δράστη, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή του, και τραυματίστηκε σοβαρά».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, ο οποίος τον επισκέφθηκε στο νοσοκομείο και τον χαρακτήρισε «πραγματικό ήρωα», υπογραμμίζοντας ότι η παρέμβασή του έσωσε αναμφίβολα ανθρώπινες ζωές.

Η επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, κατά τη διάρκεια εορτασμού του Χανουκά, και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 16 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και ένας από τους ενόπλους. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη στιγμή που ο Αχμέντ τρέχει προς τον δράστη, πέφτει πάνω του και παλεύει για να του αποσπάσει το όπλο.

«Δεν άντεχε να βλέπει ανθρώπους να πεθαίνουν μπροστά του»

Συγγενείς του περιγράφουν την πράξη του ως αυθόρμητη αντίδραση συνείδησης. «Δεν άντεχε να βλέπει ανθρώπους να πεθαίνουν μπροστά του», ανέφερε ξάδελφός του, προσθέτοντας ότι ο Αχμέντ παραμένει υπερήφανος ακόμη κι αν έσωσε έστω και μία ζωή. «Μου είπε ότι ένιωσε πως ο Θεός του έδωσε τη δύναμη να σταματήσει τον δολοφόνο», σημείωσε.

Άλλος συγγενής του, μιλώντας σε αραβικό τηλεοπτικό δίκτυο, περιέγραψε την παρέμβασή του ως καθαρά ανθρωπιστική πράξη. «Δεν σκέφτηκε τίποτα άλλο. Ήταν ζήτημα συνείδησης», είπε.

Ο Αχμέντ αλ Αχμέντ είναι Αυστραλός πολίτης συριακής καταγωγής, με καταγωγή από την Ιντλίμπ. Οι γονείς του επανενώθηκαν μαζί του στο Σίδνεϊ μόλις πριν από λίγους μήνες, μετά από χρόνια χωρισμού, καθώς εκείνος είχε μεταναστεύσει στην Αυστραλία το 2006.

«Ο γιος μου είναι ήρωας. Έχει υπηρετήσει στην αστυνομία και έχει μέσα του την ανάγκη να προστατεύει τους ανθρώπους», είπε ο πατέρας του. Η μητέρα του περιέγραψε τη στιγμή που ενημερώθηκε για τον τραυματισμό του ως «αβάσταχτη», λέγοντας πως προσεύχεται για τη σωτηρία του.

Σύμφωνα με την οικογένεια, ο Αχμέντ βρισκόταν τυχαία στην περιοχή, πίνοντας καφέ με φίλο του, όταν άκουσε τους πυροβολισμούς. «Δεν σκέφτηκε ποιοι ήταν οι άνθρωποι που κινδύνευαν. Για εκείνον δεν υπάρχει διάκριση ανάμεσα σε εθνικότητες ή θρησκείες», τόνισε ο πατέρας του.

Εκπρόσωποι της συριακής κοινότητας στην Αυστραλία επισκέφθηκαν επίσης τον τραυματία, μεταφέροντας τρόφιμα και λουλούδια. «Αυτό που έκανε δείχνει ποιοι είμαστε», δήλωσε η Λουμπάμπα αλ Κάχιλ, από την ένωση Australians for Syria, επισημαίνοντας ότι η πράξη του λειτουργεί ως απάντηση σε φόβους και προκαταλήψεις που συχνά αναζωπυρώνονται μετά από τρομοκρατικές επιθέσεις.

«Η θρησκεία μας είναι θρησκεία ειρήνης. Αυτό αποδεικνύεται έμπρακτα», ανέφερε, σημειώνοντας πως η κοινότητα νιώθει υπερηφάνεια αλλά και αγωνία για το πώς τέτοιες τραγωδίες επηρεάζουν το κοινωνικό κλίμα.

Στο μεταξύ, πολίτες αφήνουν λουλούδια στο Bondi Pavilion, σε μια σιωπηλή ένδειξη πένθους, ενώ η Αυστραλία προσπαθεί να αποτιμήσει το μέγεθος της τραγωδίας και τον αντίκτυπό της στην κοινωνία.

