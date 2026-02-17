Ιταλοί μοναχοί καλούνται να απαρνηθούν το Netflix και τα social media - «Πρόκληση για τη θρησκευτική ζωή»

Ο ηγούμενος ενός ερημητηρίου στην Τοσκάνη προέτρεψε τους μοναχούς που ζουν στο απομονωμένο αυτό καταφύγιο να αποφεύγουν τη χρήση των social media και των υπηρεσιών streaming.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι τα δωμάτιά τους είναι ιερά μέρη για προσευχή και «όχι για Netflix ή άλλες πλατφόρμες».

Ο ιερέας Ματέο Φερράρι, ηγούμενος εκκλησιαστικής αδελφότητας και του μοναστηριού και ερημητηρίου Καμαλντόλι στο Αρέτσο της Τοσκάνης, δήλωσε ότι τέτοιες ψηφιακές τεχνολογίες «έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να δημιουργούν εθισμό» και «πρέπει απολύτως να αποφεύγονται».

Οι συμβουλές προς του μοναχούς

Ο 51χρονος Φερράρι δημοσίευσε μια μακρά επιστολή στο Facebook στην οποία ανέφερε ότι η χρήση κοινωνικών μέσων όπως το Instagram και το TikTok και η παρακολούθηση ταινιών στο διαδίκτυο αποτελούν «πρόκληση για τη μοναστική και θρησκευτική ζωή». Ανέφερε ότι: «Δεν μπορούμε να προσποιούμαστε ότι αυτή η πρόκληση δεν υπάρχει».

Το ερημητήριο του Καμαλντόλι, που βρίσκεται στο κέντρο ενός εθνικού πάρκου και ιδρύθηκε από τον Άγιο Ρομυάλδο της Ραβέννας στις αρχές του 11ου αιώνα, φιλοξενεί εννέα μοναχούς. Ο κύριος σκοπός της απομόνωσης είναι οι μοναχοί να ασχολούνται με την προσευχή και την ιερή ανάγνωση και, όταν βρίσκονται στα ατομικά τους δωμάτια, να αφιερώνουν χρόνο σε βαθιά περισυλλογή ή διαλογισμό.

«Αν ο χώρος μετατραπεί σε κινηματογράφο, πού θα καταλήξει η μοναστική πνευματικότητά μας;» ρώτησε ο Φερράρι. Προειδοποίησε ότι υπάρχει πραγματική «εθιστική τάση για τον κινηματογράφο», η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει τους μοναχούς να «γίνουν ειδικοί στον κινηματογράφο αντί για αναζητητές του Θεού».

Είπε ότι θα ήταν «πολύ πιο υγιές» για τους μοναχούς να χρησιμοποιούν τον χρόνο τους μόνοι τους «σκεπτόμενοι τις στιγμές της κοινότητας».

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα La Nazione της Τοσκάνης, ο Φερράρι είπε ότι ο στόχος του δεν ήταν να επιπλήξει τους μοναχούς, αλλά να τους προσκαλέσει να «διαλογιστούν πάνω σε ένα θέμα που διαπερνά τη ζωή όλων και δεν μπορεί να αγνοηθεί».

Με πληροφορίες από Guardian