Ιταλικό χωριό βάζει πρόστιμο έως 200 ευρώ σε τουρίστες με μαγιό ή γυμνό στήθος

Στη Βαρένα, ένα μικρό ψαροχώρι στη λίμνη Κόμο, το καλοκαίρι δεν απαγορεύεται. Απαγορεύεται όμως να το κουβαλάς παντού πάνω σου.

Οι αρχές του χωριού αποφάσισαν να επιβάλουν πρόστιμα σε όσους κυκλοφορούν με γυμνό στήθος ή με μαγιό μέσα στον οικισμό, εκτός δηλαδή από τους χώρους όπου η συγκεκριμένη ενδυμασία θεωρείται αυτονόητη: τις παραλίες και τις βόλτες με σκάφος στη λίμνη.

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Όσοι παραβιάζουν τον νέο κανόνα κινδυνεύουν με πρόστιμο από 50 έως 200 ευρώ. Το μέτρο εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια των τοπικών αρχών να περιορίσουν τις πιο ενοχλητικές πλευρές του μαζικού τουρισμού, σε έναν τόπο που έχει μόλις περίπου 650 μόνιμους κατοίκους αλλά υποδέχεται κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες.

Ο δήμαρχος της Βαρένα, Μάουρο Μαντσόνι, ανέφερε ότι το χωριό είναι περήφανο που υποδέχεται ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο, αλλά η ποιότητα ζωής των κατοίκων δεν μπορεί να θυσιάζεται στον βωμό του μαζικού τουρισμού.

Οι νέοι κανόνες δεν αφορούν μόνο την εμφάνιση των επισκεπτών. Τα γκρουπ ξεναγήσεων δεν μπορούν πλέον να ξεπερνούν τα 25 άτομα, ενώ οι ξεναγοί δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν μεγάφωνα. Στόχος είναι να μη φράζουν οι στενοί λιθόστρωτοι δρόμοι του χωριού και να περιοριστεί ο θόρυβος.

Το μέτρο για το μαγιό και το γυμνό στήθος φαίνεται να έχει ήδη γίνει δεκτό θετικά από αρκετούς κατοίκους και καταστηματάρχες. Όπως λένε, άλλο είναι η παραλία και άλλο οι πλατείες, τα εστιατόρια, οι εκκλησίες και τα μαγαζιά ενός χωριού όπου η καθημερινότητα συνεχίζεται και μετά τη φωτογραφία του τουρίστα.

Η Βαρένα δεν είναι η μόνη ιταλική περιοχή που επιχειρεί να βάλει όρια στη συμπεριφορά των επισκεπτών. Το 2022, στο Σορέντο, είχαν επιβληθεί βαριά πρόστιμα σε όσους κυκλοφορούσαν με μαγιό ή γυμνό στήθος, με τις αρχές να μιλούν για «ανάρμοστη συμπεριφορά» που έβλαπτε την εικόνα της πόλης.

Στο Πορτοφίνο, το 2023, είχαν δημιουργηθεί ζώνες στις οποίες απαγορευόταν στους τουρίστες να στέκονται για πολλή ώρα, ώστε να περιοριστεί ο συνωστισμός από selfies και φωτογραφίες.

Πίσω από το φαινομενικά ελαφρύ μέτρο της Βαρένα υπάρχει ένα πιο σοβαρό ερώτημα: πού τελειώνει η παραλία και πού αρχίζει η πόλη;

Σε όλο και περισσότερους ευρωπαϊκούς προορισμούς, οι τοπικές αρχές προσπαθούν να υπενθυμίσουν ότι ο τουρίστας δεν μπαίνει σε σκηνικό φτιαγμένο αποκλειστικά για εκείνον, αλλά σε έναν τόπο όπου κάποιοι άνθρωποι συνεχίζουν να ζουν.

με στοιχεία από Guardian