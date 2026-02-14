Ιταλική πόλη ψάχνει «αξιολογητές οσμών» για να εντοπίσει τις πηγές δυσοσμίας

Μια μικρή πόλη στη βόρεια Ιταλία επιστρατεύει κυριολεκτικά τη μύτη των κατοίκων της για να αντιμετωπίσει τις καταγγελίες περί έντονης δυσοσμίας και να χαρτογραφήσει τις εστίες που την προκαλούν.

Ο δήμος της Μπρεντόλα, στην επαρχία Βιτσέντζα, άνοιξε θέσεις για έξι «αξιολογητές οσμών», στο πλαίσιο μιας προσπάθειας που στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Guardian, ο δήμαρχος της πόλης, Μπρούνο Μπελτράμε, αποφάσισε να ξεκινήσει τη διαδικασία μετά από παράπονα κατοίκων που ζουν σε γειτονιές κοντά σε βιομηχανικές ζώνες. Οι καταγγελίες αφορούν «δυσάρεστες μυρωδιές», οι οποίες αποδίδονται σε δραστηριότητες εργοστασίων, βιομηχανικά απόβλητα ή ακόμη και λύματα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να μην έχουν αλλεργίες ή αναπνευστικά προβλήματα, όπως άσθμα. Απαραίτητα θεωρούνται επίσης αυτοκίνητο και smartphone, καθώς οι συμμετέχοντες θα καταγράφουν δεδομένα σε ειδική εφαρμογή.

Η ομάδα θα εκπαιδευτεί από εταιρεία που ειδικεύεται στη μέτρηση οσμών, ώστε να μπορεί να ξεχωρίζει διαφορετικούς τύπους δυσοσμίας και να τους συνδέει με πιθανές πηγές. Στη συνέχεια θα πραγματοποιεί στοχευμένες επιτόπιες «αισθητηριακές αξιολογήσεις» σε συγκεκριμένα σημεία. Όταν εντοπίζεται έντονη μυρωδιά, οι αξιολογητές θα παραμένουν στην περιοχή για να παρατηρήσουν τη διάρκειά της και τα χαρακτηριστικά της, πριν καταγράψουν τις εντυπώσεις τους στην εφαρμογή.

Η δράση αναμένεται να διαρκέσει έξι μήνες και ο στόχος είναι να εντοπιστεί η ακριβής προέλευση των οσμών. Ο δήμαρχος υπενθύμισε ότι πριν από περίπου πέντε χρόνια είχε γίνει αντίστοιχη έρευνα σε κοντινή βιομηχανική περιοχή και τότε κατέστη δυνατό να εντοπιστούν επιχειρήσεις που συνδέονταν με τις εκπομπές. Αυτή τη φορά, όπως λέει, ο δήμος διευρύνει τη γεωγραφική κάλυψη για να διαπιστώσει αν πρόκειται για τις ίδιες εταιρείες που επανέλαβαν το πρόβλημα ή για διαφορετικές.

Η Μπρεντόλα έχει περίπου 4.000 κατοίκους και, σύμφωνα με τον ίδιο, τα τελευταία χρόνια έχει ενισχυθεί η περιβαλλοντική ευαισθησία στην κοινότητα. Όπως λέει, οι πολίτες πλέον αναφέρουν πιο εύκολα εγκαταλελειμμένα απορρίμματα ή κακοσμία, κάτι που επιτρέπει στον δήμο να παρεμβαίνει έγκαιρα, πριν τα προβλήματα κλιμακωθούν.

Η πρώτη αγγελία για τις θέσεις είχε δημοσιευτεί πριν από τα Χριστούγεννα, αλλά δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον. Μετά την επαναδημοσίευση στο Facebook μέσα στην εβδομάδα, ωστόσο, κατατέθηκαν περίπου δώδεκα αιτήσεις, κυρίως από φοιτητές που έχουν διαθέσιμο χρόνο και δείχνουν ιδιαίτερα πρόθυμοι να συμμετάσχουν.

Με πληροφορίες από Guardian