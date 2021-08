Ιταλικός οίκος μόδας ζητά 1,8 εκατομμύρια δολάρια από την Κένταλ Τζένερ για αθέτηση συμβολαίου

Το διάσημο μοντέλο Κένταλ Τζένερ μήνυσε ο ιταλικός οίκος μόδας Liu Jo, κατηγορώντας την ινφλουένσερ ότι παραβίασε τους όρους ενός συμβολαίου, που προέβλεπε δύο φωτογραφίσεις μόδας, σύμφωνα με το νομικό έγγραφο που κατέθεσε η εταιρεία.

Στη μήνυση, που κατατέθηκε χθες σε δικαστήριο του Μανχάταν, αναφέρεται πως η Τζένερ πήρε μέρος μόνο στην πρώτη από τις δύο προγραμματισμένες φωτογραφίσεις, όμως δεν εμφανίστηκε ποτέ στη δεύτερη, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο του 2020, αλλά καθυστέρησε λόγω της πανδημίας του νέου κορωνοϊού.

Η Liu Jo επιδιώκει αποζημίωση ύψους τουλάχιστον 1,8 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τη μήνυση.

Η ιταλική εταιρεία, η οποία, σύμφωνα με τη μήνυση, έχει ήδη πληρώσει το ποσό του 1,35 εκατομμυρίων δολαρίων στην Τζένερ για υπηρεσίες, όπως προέβλεπε το συμβόλαιο του 2019, ισχυρίζεται πως προσπάθησε να επαναπρογραμματίσει τη δεύτερη φωτογράφιση πολλές φορές, χωρίς να λάβει απάντηση από την Τζένερ.

Το Reuters δεν έχει καταφέρει να επικοινωνήσει με την 25χρονη Τζένερ, ένα από τα μοντέλα με τις μεγαλύτερες απολαβές παγκοσμίως, η οποία έγινε ευρέως γνωστή από τη συμμετοχή της στο τηλεριάλιτι "Keeping Up with the Kardashians".

Με πληροφορίες από Reuters και ΑΠΕ-ΜΠΕ